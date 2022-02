Todo sobre “Blonde”, la biopic de Marilyn Monroe con Ana de Armas

La cinta se basará en la vida de la actriz, modelo y cantante estadounidense. (Alfred Eisenstaedt/The LIFE Picture Collection/Getty Images)

La estrella cubano-española Ana de Armas dará vida a la inolvidable Marilyn Monroe en Blonde, una película basada en el libro de Joyce Carol Oates publicado en el año 2000. Recientemente, el director Andrew Dominik descartó los rumores acerca de las escenas de alto contenido sexual y aclaró que estará dirigida para un público mayor de 17 años, sin embargo, no se ignorarán las complicaciones que la estrella de Hollywood enfrentó a lo largo de su vida.

“Es una película exigente”, dijo el cineasta en una entrevista con New York Post. “Si a la audiencia no le gusta, ese es el maldito problema de la audiencia” , añadió luego de confirmar que se incluirá una violación que sufrió Monroe por uno de los ejecutivos del estudio. En ese sentido, afirmó para Screen Daily que esta propuesta cinematográfica nunca habría sido posible sin el auge del movimiento #MeToo.

La actriz cubano-española Ana de Armas dará vida a Marilyn Monroe. (EFE/Neil Hall)

Por otro lado, Dominik destacó la actuación de su actriz principal: “La única cosa de la que nadie se va a quejar es del desempeño [de Armas]”. Como ya se había adelantado en fotografías filtradas del rodaje, la nominada al Globo de oro aparece completamente caracterizada como la rubia que fue un sex symbol en los 50, desde el maquillaje hasta la vestimenta y el cabello.

Con Ana de Armas en el rol de Marilyn Monroe como protagonista, el elenco también estará conformado por Adrien Brody, Bobby Cannavale y Julianne Nicholson . Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Tracey Landon, Brad Pitt y Scott Robertson tienen crédito como productores ejecutivos. El desarrollo de la biopic inició en 2010, pero fue hasta nueve años más tarde que la producción avanzó con la elección de la estrella española en reemplazo de Jessica Chastain, quien sucedió a Naomi Watts para el papel en su momento.

La icónica escena de Marilyn Monroe en la película clásica "La comezón del séptimo año". (Photo by Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images)

Blonde formará parte del catálogo de Netflix

El plan esperado para Blonde era estrenarse –fuera de competencia– en el Festival de Cannes 2021, pero no hubo un acuerdo con Netflix para que eso sucediera. A la plataforma streaming que tiene los derechos de distribución de la cinta desde 2016, no le fascinó la idea de que no fuera elegible para un premio y que, a su vez, modificara un calendario de estrenos que podrían ya tener en mente.

“Netflix no quiere venir a Cannes, pero los invité de todos modos y, por desgracia… Es importante: no somos nosotros los que rechazamos las películas de Netflix, es Netflix quien no quiere o no puede… Quieren competir, pero las películas que son parte de la competencia deben estrenarse [en cines] en Francia”, confesó Andrew Dominik.

Se sabe que la película llegará en algún momento de 2022, puesto aún no hay una fecha de estreno exacta para su lanzamiento.

SEGUIR LEYENDO: