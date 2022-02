Oscar 2022: ¿dónde ver las películas nominadas a la premiación más grande del cine?

"CODA" está disponible para ver en Prime Video.

El listado oficial de los nominados de los Oscar 2022 se reveló este 8 de febrero a puertas de la gala oficial programada para el 27 de marzo. A diferencia de ediciones pasadas, la competencia entre las diez posibles ganadoras a la Mejor película está bastante reñida y aún no se podría delimitar solo una como la favorita del año. Si quieres conocer de qué trata cada una y dónde verlas en el streaming, te lo contamos aquí.

CODA

Esta apuesta coming-of-age sigue a una joven adolescente que proviene de una familia sorda: Ruby, con solo 17 años, tiene que ayudar a sus padres y su hermano en el negocio de pesca que dirigen en Gloucester, Massachusetts. Cuando ella descubre tener una gran pasión por la música, tendrá que tomar una decisión que podría cambiar el rumbo de su vida... quedarse para continuar siendo el apoyo de sus familiares o estudiar música muy lejos de su pueblo natal. La película se estrenó en Prime Video.

"CODA" sigue a una joven adolescente que proviene de una familia sorda. (Prime Video)

No mires arriba

Adam McKay dirige esta sátira del catálogo de Netflix protagonizada por Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio, quienes dan vida a dos astrónomos que intentan alertar al mundo sobre un meteorito que podría impactar la Tierra y destruirla por completo. También actúan Rob Morgan, Jonah Hill, Mark Rylance, Tyler Perry, Timothée Chalamet, Ron Perlman, Ariana Grande, Scott Mescudi, Himesh Patel, Melanie Lynskey, Cate Blanchett y Meryl Streep.

"Don't Look Up", escrita y dirigida por Adam McKay, es una película que satiriza problemas tan reales como el cambio climático y la falta de exposición mediática de la ciencia. (Netflix)

Dune

La clásica novela de ciencia ficción de Frank Herbert regresó en 2021 con una adaptación dirigida por Denis Villeneuve. Protagonizada por Timothée Chalamet en el papel de Paul Atreides, la historia se centra en el conflicto en torno a Arrakis –un planeta también conocido como Dune– luego de que se convirtiera en una gran potencia en el vasto universo. Así es como se desatará una guerra interestelar solo con el objetivo de hacerse con el ansiado poder que guarda este territorio. Se lanzó en HBO Max.

"Dune" tuvo una nueva adaptación con Timothée Chalamet en el rol de Paul Atreides. (HBO Max)

El poder del perro

Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons y Kodi Smit-McPhee actúan en este drama psicológico y estilo western bajo la dirección de Jane Campion. Dos hermanos son dueños de un rancho, pero uno desarrollará una enemistad con el otro a raíz de que decidió casarse con una mujer viuda con un hijo adolescente. El hombre hará la vida imposible a esta familia de diferentes maneras. Disponible en Netflix.

"El poder del perro", con Benedict Cumberbatch, está dirigida por Jane Campion. (Netflix)

Rey Richard: una familia ganadora

También en HBO Max, podemos conocer a Richard Williams, padre de las reconocidas tenistas Venus y Serena Williams, quien inspiró esta producción biográfica protagonizada por Will Smith. Con una crianza muy disciplinada y un temple de acero, él logró convertir a sus hijas en dos de las atletas más importantes de todos los tiempos que terminarían por cambiar el tenis como se conocía en ese entonces.

Will Smith da vida al padre de Venus y Serena Williams en "Rey Richard". (HBO Max)

Belfast

Kenneth Branagh dirige este filme irlandés que retrata el conflicto de Belfast, en Irlanda del Norte (durante la década de los 60) desde la perspectiva de un niño en su infancia. Jude Hill debuta en el cine con el rol de Buddy junto a los actores Caitríona Balfe, Judi Dench, Jamie Dornan, Ciarán Hinds y Colin Morgan, quienes dan vida a las personas más importantes en este pequeño mundo bajo su inocente perspectiva: su familia. Está disponible para ver en Mubi.

Relato semiautobiográfico sobre un niño de 9 años que, junto a su familia de clase trabajadora, vive los tumultuosos años 60 en la capital de Irlanda del Norte.

Las nominadas que se pueden ver en cines

Recientemente, se estrenaron en cines de Latinoamérica las películas Licorice Pizza, de Paul Thomas Anderson, y El callejón de las almas perdidas, la siguiente propuesta que dirigió Guillermo del Toro tras su victoria en los Oscar. West Side Story, el remake de Steven Speilberg, también se proyectó en la pantalla grande en 2021, sin embargo, no ha sido anunciada en una plataforma digital por el momento. Por otro lado, la cinta japonesa Drive my car aún no tiene fecha de lanzamiento en la región.

