“Encanto”: ¿Por qué la canción “No se habla de Bruno” no fue preseleccionada para competir por el Oscar?

Encanto llegó a la plataforma de Disney+ luego de pasar por salas de cine: este film animado cuenta la vida de la familia Madrigal, un clan en el que todos poseen un don excepto Mirabel, la única que no tiene poderes mágicos. Pero también en la familia colombiana había un personaje misterioso del que se hablaba poco, o más bien, del que no había que mencionar el nombre. Se trataba del tío Bruno, el hijo de la abuela matriarca de los Madrigal, quien abandonó a la familia y desde ese momento es innombrable.

Así surgió la canción “No se habla de Bruno” (We Don’t Talk About Bruno), tema que se convirtió en uno de los más populares de Disney desde “Libre soy”, de la película Frozen. Su autor, Lin-Manuel Miranda, creador de la banda sonora de Moana y del musical Hamilton, expresó su sorpresa cuando regresó de unas vacaciones y advirtió el fenómeno: “Cuando volví, la canción se había apoderado del mundo, junto con el resto de la banda sonora de Encanto”.

Pero lamentablemente “No se habla de Bruno”, que lidera varias listas a nivel mundial, no fue seleccionada para competir en los próximos Oscar como Mejor Canción: en su lugar ya había sido preseleccionada “Dos oruguitas”, interpretada por Sebastián Yatra. Disney había optado por el clásico tema romántico, dejando sin opciones a esta otra canción. La fecha límite para presentar la selección fue el 1 de noviembre de 2021, mucho antes de que se viralizara.

Sin embargo, las condiciones que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood impone a la nominación de canciones de un mismo film podría abrirle un espacio a “We Don’t Talk About Bruno”: no se pueden preseleccionar más de dos canciones de una misma película hechas por el mismo compositor o compositores.” Existe entonces una chance de que se pueda sumar, ya que el máximo es de dos canciones por cada película.

La banda sonora de Encanto logró alcanzar el primer puesto del Top 200 en Billboard. Estrenada en cines el pasado 25 de noviembre y disponible ahora en Disney+, esta animación sigue a los Madrigal en su casa mágica escondida en las montañas de Colombia, en un pueblo vibrante.

