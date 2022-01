“Atracción fatal”: se conocieron los actores de la remake de la película de los 80

Glenn Close como Alex en "Atracción fatal", el rol que cambiaría su carrera como actriz para siempre. Se viene una versión en serie y su rol lo interpretará Lizzy Caplan. (Foto cortesía)

¿Quién no recuerda aquella escabrosa escena del conejo hirviendo en una olla? La película que contenía esta escena (impactante e inolvidable) era Atracción fatal. Era el año 1987 y Adrian Lyne dirigía a Michael Douglas, Anne Archer y Glenn Close en un film de género suspenso psicológico que inauguraría una nueva manera de contar las consecuencias de una infidelidad conyugal.

La historia se centraba en el personaje de Douglas que interpretaba a Dan Gallagher, un abogado de Nueva York casado con Beth (Archer) con la que tenía una pequeña hija, Ellen (Ellen Hamilton). Durante un fin de semana en el que su esposa y su hija salen de la ciudad, Dan tiene un amorío con una mujer muy seductora, Alex (Close). Mientras él siente que fue algo pasajero debido a una mera y simple atracción de los cuerpos, Alex se enamora perdidamente de Dan y se obsesiona a tal grado que se convierte en una pesadilla para él y su familia.

El film fue el que más recaudó en 1987 a nivel mundial. Con un presupuesto de apenas 14 millones de dólares, Atracción fatal logró ganar 320 millones de dólares .

Glenn Close y Michael Douglas en una escena de "Atracción fatal". (Paramount/Getty Images)

Aunque no ganó ningún Oscar, Atracción fatal obtuvo seis nominaciones a los premios de la Academia, entre ellas: mejor película, mejor director, mejor actriz, mejor actriz de reparto, mejor guion adaptado y mejor montaje.

Pero bien sabemos que estamos en época de remakes, reboots y demás, y así es cómo Paramount Plus tiene preparada una nueva versión de esta película pero en formato de serie. Este nuevo proyecto es descrito como “una reinvención profunda” de la película, centrada en “los temas atemporales del matrimonio y la infidelidad” que según los creadores contará con “perspectivas modernas hacia mujeres fuertes, los trastornos de personalidad y un control coactivo”.

La actriz Lizzy Caplan es la encargada de darle vida a Alex, el personaje de Glenn Close para esta nueva versión en Paramount Plus. (Rich Polk/Getty Images for IMDb)

La actriz elegida para interpretar a esta nueva Alex es Lizzy Caplan (Master of Sex), mientras que en el rol de Dan veremos a Joshua Jackson (Dr. Death). La presidenta de Paramount Plus, Nicole Clemens, describió de esta manera al personaje de Alex, quien durante años fue criticada por los movimientos feministas al considerar que dejaba mal parado al género: “Alexandra aporta un punto de vista increíblemente marcado y complejo a una historia que se convirtió en un fenómeno cultural, pero que hasta ahora solo se había contado desde la perspectiva masculina”.

Joshua Jackson interpretará a Dan en esta nueva versión, papel que interpretó Michael Douglas en el cine. (John Lamparski/Getty Images)

También se refirió a los actores elegidos para los roles centrales: “Joshua tiene un talento increíble y crea personajes maravillosamente complicados tanto en la pantalla como en el escenario”, y agregó: “Él y Lizzy encajan perfectamente para contar una narrativa matizada y moderna sobre las complejidades de la psique humana. Estamos encantados de asociarnos con ellos para llevar esta provocativa y cautivadora historia a una nueva generación.”

Alexandra Cunningham (Dirty John) será la showrunner de esta serie y a su vez es la guionista y productora ejecutiva, función en la que es acompañada por Kevin J. Hynes.

Esta no sería la única película que Paramount Plus adaptaría a serie. Según trascendió, los films Love Story, The Italian Job y Flashdance (dirigida también por Adrian Lyne) tendrían su versión para televisión.

