Benedict Cumberbatch confesó que no ha leído todo el guion de “Spider-Man: No Way Home”

En la próxima película de Marvel, Peter Parker recurrirá a la ayuda de Doctor Strange. (Sony Pictures)

Quedan pocos días para conocer el desenlace de Spider-Man: Sin camino a casa (Spider-Man: No Way Home), y ni el propio Benedict Cumberbatch tiene conocimiento de lo que sucederá. En esta nueva aventura, Peter Parker está en problemas desde que su identidad secreta fue revelada al mundo, razón por la que solicitará la ayuda de Doctor Strange para hacer que todos olviden este suceso. El Hechicero supremo invocará un hechizo prohibido y abrirá la puerta a otros universos con villanos de las pasadas franquicias del arácnido en el cine.

Cumberbatch retoma su rol como Stephen Strange en la tercera entrega de Spider-Man del Universo cinematográfico de Marvel (UCM), y otorga una posible antesala al gran evento que se verá en Doctor Strange en el Multiverso de la locura (Doctor Strange in the Multiverse of Madness), secuela que incluirá también a otros personajes como la Bruja escarlata, interpretada por Elizabeth Olsen, y Loki, con el regreso de Tom Hiddleston; ambos actores tuvieron sus propias series de televisión en Disney+.

La primera película con Benedict Cumberbatch se estrenó en 2016 y, desde entonces, ha interpretado este personaje en otras películas de este universo cinematográfico. (Marvel Studios)

En una entrevista con USA Today, e l actor británico de 45 años hizo una confesión para evitar que le sigan preguntando por más spoilers: no ha leído todo el guion , aunque tampoco pretende revelar nada si lo supiera. Además, ha descrito al filme como una historia “desenfrenada” y con una trama compleja, puesto que la unión de múltiples universos no es tan fácil de llevar a cabo en poco más de dos horas de metraje.

“Es un callejón sin salida, pero puedo decirte esto: es una película desenfrenada”, confesó Benedict Cumberbatch y agregó con una sonrisa: “No quiero revelar nada, ¡y en realidad no he leído todo el guion! Lo hice a propósito porque solo quiero [disfrutar] el viaje”.

¿Podrá ser que Tom Holland sepa realmente cómo terminará Spider-Man: Sin camino a casa? Anteriormente, la joven estrella ha tenido que grabar más de un final para las cintas de Marvel, debido a que es el que siempre lanza spoilers y recibe regaños de la compañía. Con el peso en los hombros de una historia que revolucionará el Hombre araña en el cine, se desconoce si es que el protagonista tiene claro cómo será la última parte de esta trilogía.

Benedict Cumberbatch integra el elenco de "Spider-Man: No Way Home", tercera entrega de la saga con Tom Holland que estrenará el 16 de diciembre. (REUTERS/Mario Anzuoni)

¿Spider-Man: Sin camino a casa contará con Maguire y Garfield?

Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland … Son tres los superhéroes arácnidos que se han visto en las películas de acción real, pero ninguno de ellos jamás ha cruzado sus caminos dentro del universo Marvel. Con la tercera producción de Spider-Man, las posibilidades están cada vez más cerca con los cameos de Alfred Molina como Doctor Octopus, Willem Dafoe como el Duende Verde y Jamie Foxx como Electro. Ninguno de los pasados intérpretes de Peter Parker ha confirmado su participación en la nueva cinta, pero los fanáticos aún no pierden la esperanza de verlos.

El estreno de Spider-Man: Sin camino a casa será el 16 de diciembre en cines.

SEGUIR LEYENDO: