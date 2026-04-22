Malditos Nerds

James Gunn comienza rodaje de ‘Superman Man of Tomorrow’ con Brainiac y Lex Luthor en la mira

James Gunn aprovecha el éxito de Superman para llevar el universo DC a una nueva etapa interconectada y dramática

Guardar
James Gunn, director de Superman, en podcast "Armchair Expert" con Dax Shepard (Armchair Expert)
James Gunn, director de Superman, en podcast "Armchair Expert" con Dax Shepard (Armchair Expert)

James Gunn ha iniciado el rodaje de la secuela Superman: Man of Tomorrow, compartiendo la primera imagen del set y revelando detalles clave sobre la trama y la inclusión de villanos icónicos. La película, que está programada para estrenarse en julio de 2027, vuelve a reunir a David Corenswet como Superman y Nicholas Hoult como Lex Luthor. En esta ocasión, ambos deberán unir fuerzas ante una amenaza que pone en peligro no solo a Metrópolis, sino al mundo entero: la llegada de Brainiac.

El comienzo del rodaje estuvo acompañado por una publicación de James Gunn en la que mostró algunos objetos del set, entre ellos un tablero de ajedrez y una placa de identificación de prisión para A. Luthor, lo cual sugiere que Lex Luthor inicia la historia encarcelado. Gunn, conocido por equilibrar acción, humor y desarrollo de personajes, apuesta nuevamente por imprimir su propio estilo, combinando elementos clásicos del cómic con un enfoque renovado y más humano para sus protagonistas. Entre las novedades del reparto destaca la incorporación de Adria Arjona como Maxima, una reina alienígena con intenciones ambiguas hacia Superman que añade tensión romántica y conflicto a la historia.

El principal antagonista de Superman en esta entrega será Brainiac, interpretado por Lars Eidinger. Este personaje es una de las entidades más inteligentes y peligrosas del universo DC, superando incluso el intelecto de Lex Luthor y poseyendo tecnología capaz de reducir y almacenar ciudades enteras, como ha hecho con la ciudad kryptoniana Kandor. En los cómics, Brainiac es responsable de vastas destrucciones y es temido como el Coleccionista de Civilizaciones. Su aparición en la gran pantalla representa la primera vez que este villano se plantea como amenaza principal en una película de Superman, lo que eleva el nivel de peligro y la escala de la historia.

Para derrotar a Brainiac, la película desarrolla una colaboración forzada entre Superman y su archienemigo Lex Luthor. Esta idea, presente en algunos arcos del cómic, será mostrada desde una perspectiva más íntima y personal, según han señalado fuentes cercanas a la producción. Luthor, interpretado por Hoult, comienza la historia en prisión, lo que promete una dinámica interesante basada en la desconfianza y la necesidad de trabajar juntos ante un peligro común. La tensión entre ambos personajes impulsará el desarrollo dramático de la película, aportando profundidad al argumento y superando los enfrentamientos convencionales entre el bien y el mal. El director también cuenta con un elenco extenso: Rachel Brosnahan interpretará a Lois Lane, Skyler Gisondo a Jimmy Olsen, Sara Sampaio a Eve Teschmacher, Isabela Merced a Hawkgirl y Nathan Fillion a Guy Gardner. Además, Edi Gathegi y Aaron Pierre darán vida a Mister Terrific y John Stewart/Green Lantern, respectivamente.

'Superman' (2025), dirigida por James Gunn.
'Superman' (2025), dirigida por James Gunn. (Warner Bross)

La producción de Man of Tomorrow marca una nueva etapa en el desarrollo del universo DC bajo el liderazgo de James Gunn y Peter Safran. Tras el éxito de la primera entrega de Superman, que recaudó más de 600 millones de dólares y revitalizó la franquicia, DC Studios apuesta por proyectos que expanden la narrativa y el nivel de interconexión entre películas, siguiendo de cierto modo la estrategia de Marvel, aunque con contenido y tono propios. Este enfoque busca atraer tanto a fanáticos como a nuevos espectadores, ofreciendo historias más complejas y personajes con mayor profundidad emocional.

Para el público, este cambio pretende incrementar la identificación con los dilemas y decisiones de los protagonistas. Temas como la desconfianza, la colaboración entre opuestos y la amenaza de fuerzas incontrolables se reflejan en un contexto global de incertidumbre. La presencia de Brainiac, capaz de apoderarse o destruir ciudades enteras, añade un sentido de urgencia y escala mundial poco común en adaptaciones anteriores. Además, la diversidad del elenco y la presencia de personajes femeninos fuertes, como Hawkgirl y Maxima, evidencian un esfuerzo por actualizar y adaptar el catálogo de personajes para nuevas audiencias.

Temas Relacionados

malditos-nerdsmalditos-nerds-peliculaspeliculasJames GunnSupermanDC

Más Noticias

MindsEye en crisis: los desarrolladores llevan a los tribunales a los responsables del estudio por espionaje

El sindicato IWGB lidera la acción legal tras descubrir que Teramind registraba información sensible de los empleados

MindsEye en crisis: los desarrolladores llevan a los tribunales a los responsables del estudio por espionaje

El metroidvania independiente Well Dweller lanzará una demo el 23 de abril en Steam

El anticipado metroidvania de Kyle Thompson propone una aventura oscura y emotiva con demo en abril

El metroidvania independiente Well Dweller lanzará una demo el 23 de abril en Steam

Charles Dance refuerza el reparto de The Batman 2 como patriarca de la familia Dent

La familia Dent se perfila como tema central en The Batman 2, con la presencia de Charles Dance en negociaciones

Charles Dance refuerza el reparto de The Batman 2 como patriarca de la familia Dent

Numor Games y Top Hat Studios lanzan demo jugable de The Backworld, un RPG de terror

Los jugadores pueden probar ya un adelanto de The Backworld, título que combina elementos de horror, rol y narrativa

Numor Games y Top Hat Studios lanzan demo jugable de The Backworld, un RPG de terror

Bronca, la serie con Oscar Isaac y Carey Mulligan, fracasa a nivel de audiencia pese a las buenas críticas

La segunda temporada de ‘Bronca’ brilla en calidad y cuenta con dos actores de renombre, pero ni siquiera esto ha logrado captar la atención del gran público

Bronca, la serie con Oscar Isaac y Carey Mulligan, fracasa a nivel de audiencia pese a las buenas críticas

ANIME

‘Love Live!’, la popular franquicia multimedia, confirma un nuevo anime para enero del 2027

‘Love Live!’, la popular franquicia multimedia, confirma un nuevo anime para enero del 2027

Madhouse confirma la temporada 3 de Frieren con un estreno global para octubre de 2027 en streaming

‘Ghost in the Shell’ vuelve con un nuevo anime de la mano del estudio de Dandadan

Retrocultura Activa | La ciudad maldita de Doomed Megalopolis: cuando lo ancestral invade el Tokio moderno

‘My Hero Academia: Vigilantes - Temporada 2’ termina a finales de marzo luego de 13 capítulos

PELÍCULAS

Charles Dance refuerza el reparto de The Batman 2 como patriarca de la familia Dent

Charles Dance refuerza el reparto de The Batman 2 como patriarca de la familia Dent

Sydney Sweeney y Noah Centineo lideran el esperado live-action de Gundam

Millie Bobby Brown abandona Perfect y se cancela la biopic de Kerri Strug entre polémica creativa

Jim Carrey regresa como Robotnik en Sonic 4 y redefine el papel del villano en la saga

James Gunn incorpora a Adria Arjona como la poderosa Maxima en la secuela ‘Superman: Man of Tomorrow’

SERIES

Bronca, la serie con Oscar Isaac y Carey Mulligan, fracasa a nivel de audiencia pese a las buenas críticas

Bronca, la serie con Oscar Isaac y Carey Mulligan, fracasa a nivel de audiencia pese a las buenas críticas

REVIEW | Daredevil: Born Again - Temporada 2 - Episodios 2, 3 y 4: Se viene el estallido

La familia Ingalls regresa a la pantalla en 2026 con ‘La casa de la pradera’

‘Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta’ enfrenta la nostalgia con el presente

Lena Headey, Andrew McCarthy y James Lance se unen a la tercera temporada de Merlina