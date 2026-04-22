James Gunn comienza rodaje de ‘Superman Man of Tomorrow’ con Brainiac y Lex Luthor en la mira

James Gunn, director de Superman, en podcast "Armchair Expert" con Dax Shepard (Armchair Expert)

James Gunn ha iniciado el rodaje de la secuela Superman: Man of Tomorrow, compartiendo la primera imagen del set y revelando detalles clave sobre la trama y la inclusión de villanos icónicos. La película, que está programada para estrenarse en julio de 2027, vuelve a reunir a David Corenswet como Superman y Nicholas Hoult como Lex Luthor. En esta ocasión, ambos deberán unir fuerzas ante una amenaza que pone en peligro no solo a Metrópolis, sino al mundo entero: la llegada de Brainiac.

El comienzo del rodaje estuvo acompañado por una publicación de James Gunn en la que mostró algunos objetos del set, entre ellos un tablero de ajedrez y una placa de identificación de prisión para A. Luthor, lo cual sugiere que Lex Luthor inicia la historia encarcelado. Gunn, conocido por equilibrar acción, humor y desarrollo de personajes, apuesta nuevamente por imprimir su propio estilo, combinando elementos clásicos del cómic con un enfoque renovado y más humano para sus protagonistas. Entre las novedades del reparto destaca la incorporación de Adria Arjona como Maxima, una reina alienígena con intenciones ambiguas hacia Superman que añade tensión romántica y conflicto a la historia.

El principal antagonista de Superman en esta entrega será Brainiac, interpretado por Lars Eidinger. Este personaje es una de las entidades más inteligentes y peligrosas del universo DC, superando incluso el intelecto de Lex Luthor y poseyendo tecnología capaz de reducir y almacenar ciudades enteras, como ha hecho con la ciudad kryptoniana Kandor. En los cómics, Brainiac es responsable de vastas destrucciones y es temido como el Coleccionista de Civilizaciones. Su aparición en la gran pantalla representa la primera vez que este villano se plantea como amenaza principal en una película de Superman, lo que eleva el nivel de peligro y la escala de la historia.

Para derrotar a Brainiac, la película desarrolla una colaboración forzada entre Superman y su archienemigo Lex Luthor. Esta idea, presente en algunos arcos del cómic, será mostrada desde una perspectiva más íntima y personal, según han señalado fuentes cercanas a la producción. Luthor, interpretado por Hoult, comienza la historia en prisión, lo que promete una dinámica interesante basada en la desconfianza y la necesidad de trabajar juntos ante un peligro común. La tensión entre ambos personajes impulsará el desarrollo dramático de la película, aportando profundidad al argumento y superando los enfrentamientos convencionales entre el bien y el mal. El director también cuenta con un elenco extenso: Rachel Brosnahan interpretará a Lois Lane, Skyler Gisondo a Jimmy Olsen, Sara Sampaio a Eve Teschmacher, Isabela Merced a Hawkgirl y Nathan Fillion a Guy Gardner. Además, Edi Gathegi y Aaron Pierre darán vida a Mister Terrific y John Stewart/Green Lantern, respectivamente.

'Superman' (2025), dirigida por James Gunn. (Warner Bross)

La producción de Man of Tomorrow marca una nueva etapa en el desarrollo del universo DC bajo el liderazgo de James Gunn y Peter Safran. Tras el éxito de la primera entrega de Superman, que recaudó más de 600 millones de dólares y revitalizó la franquicia, DC Studios apuesta por proyectos que expanden la narrativa y el nivel de interconexión entre películas, siguiendo de cierto modo la estrategia de Marvel, aunque con contenido y tono propios. Este enfoque busca atraer tanto a fanáticos como a nuevos espectadores, ofreciendo historias más complejas y personajes con mayor profundidad emocional.

Para el público, este cambio pretende incrementar la identificación con los dilemas y decisiones de los protagonistas. Temas como la desconfianza, la colaboración entre opuestos y la amenaza de fuerzas incontrolables se reflejan en un contexto global de incertidumbre. La presencia de Brainiac, capaz de apoderarse o destruir ciudades enteras, añade un sentido de urgencia y escala mundial poco común en adaptaciones anteriores. Además, la diversidad del elenco y la presencia de personajes femeninos fuertes, como Hawkgirl y Maxima, evidencian un esfuerzo por actualizar y adaptar el catálogo de personajes para nuevas audiencias.