This is Us: Se anunció la fecha del final de la serie de los Pearson

Milo Ventimiglia es Jack Pearson en This is Us

“Cada vez que nos sentíamos tristes, cuando sentíamos que la vida no iba cómo deseábamos, papá nos decía: No hay limón tan ácido con el que no puedas hacer algo parecido a una limonada”. Si hay una frase que marcó a “This is us” es esta sobre los limones. La serie creada en 2016 por Dan Fogelman, retrató a lo largo de las cinco temporadas que lleva emitidas-se espera el estreno de la sexta y última entrega-la historia de Rebecca (Mandy Moore), Jack (Milo Ventimiglia), Kevin (Justin Hartley), Randall (Sterling K. Brown) y Kate (Chrissy Metz).

La pareja y los big three fueron los personajes centrales de This is us pero no podemos dejar de lado otros actores que tuvieron un lugar súper relevante en toda la historia. Nos referimos a Toby, esposo de Kate y padres de sus dos hijos (interpretado por Chris Sullivan), la esposa de Randall y madre de sus tres hijas, Beth (Susan Kelechi Watson) y Madison una accidentada pareja de Kevin que terminó siendo madre de sus mellizos (interpretada por Caitlin Thompson). La historia de cada uno de los personajes secundarios fueron también parte de esta trama que hablaba de relaciones humanas y vínculos familiares.

La sexta temporada de This is Us será la final. Los seguidores se encuentran algo perplejos sobre lo que sucederá con esta familia que tanto amaron y acompañaron en sus dramas personales y tanto los hicieron llorar.

Durante la ceremonia de los Golden Globes de 2019 los hermanos de This Is us presentaron un premio. (Justin Hartley, Chrissy Metz and Sterling K. Brown.)

La temporada sufrió todos los avatares provocados por la pandemia. De los 18 episodios pensados inicialmente, solo se pudieron realizar 16. De hecho tuvo muchísimas interrupciones en su emisión que extendió la historia más de lo esperado y a su vez generó una gran desconexión con su público fiel. Fue también durante la emisión de la quinta temporada que se anunció que la serie llegaría a su fin luego de la sexta. Así fue como los seguidores de esta lacrimógena serie se lamentaron porque el anuncio inicial había sido que se emitirían al menos 8 temporadas. Pero lo cierto es que la trama se comenzó a agotar ya en las últimas entregas y no parece nada fuera de lo esperable que This Is USs tenga un digno final próximamente.

Ahora restan los últimos que podremos comenzar a ver el próximo 4 de enero de 2022 según informaron por sus redes sociales tanto Dan Fogelman como el resto del elenco. También NBC (el canal donde se emite la serie en Estados Unidos) reveló el calendario con las fechas de los estrenos en 2022 incluyendo a This is Us para el 4 de enero.

El final de la última temporada descolocó a muchos ya que veíamos nuevamente a Kate con un traje de novia pero el novio en cuestión no era Toby (se podría imaginar una renovación de votos). El salto en el tiempo, (podríamos calcular unos cinco años hacia adelante), también nos mostraba a un Kevin sin la compañía de Madison (ya había quedado así establecido en el final de la quinta temporada).

Lo cierto es que tal vez los seguidores de “This is Us” no están aún preparados para despedirse de su serie que se espera que sea super lacrimógena como supo ser los finales de temporada anteriores. ¿Qué pasará con el personaje de Rebecca que comenzó con lagunas de pérdida de su memoria y ya hace varias temporadas vimos cómo se despedían de ella sus hijos y nietos mientras permanecía en una cama en la cabaña que le mandó a construir a Kevin?.

“Estoy muy emocionado. También estoy increíblemente triste. Estamos bastante metidos y la sexta temporada me está volviendo del revés. #ThisIsUs “, dijo Fogelman sobre el final de la serie que cambió su carrera para siempre.

SEGUIR LEYENDO