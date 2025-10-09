El Tesoro de EEUU comenzó a inyectar dólares en el mercado cambiario y Bessent confirmó el swap por USD 20.000 millones

Scott Bessent y Luis Caputo durante su último encuentro en la Secretaría del Tesoro, (Washington, Estados Unidos)

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, anunció que la institución vendió este jueves dólares en el mercado local, lo que implicó la compra de pesos, y que alcanzó un acuerdo con el Gobierno argentino para implementar un swap por USD 20.000 millones con el Banco Central de la República Argentina (BCRA), tal como había anticipado Infobae. Esta medida representó el primer paso del plan de asistencia prometido por la gestión de Donald Trump al presidente Javier Milei.

Bessent oficializó la intervención a través de una publicación en su cuenta de X, donde también señaló que el mantenimiento del esquema de bandas cambiarias es adecuado para sostener el programa acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Las ventas de dólares del Tesoro estadounidense fueron canalizadas por Banco Santander, que comunicó a sus clientes haber ejecutado transacciones en nombre del Departamento del Tesoro para intervenir en el mercado de divisas. “Próximamente, el Tesoro de Estados Unidos emitirá un anuncio sobre esta operación”, informaba el mensaje distribuido por Santander, según pudo confirmar Infobae a través de fuentes con conocimiento directo de la operatoria.

La intervención representó el primer paso del plan de asistencia prometido por la gestión de Donald Trump al presidente Javier Milei (REUTERS)

La operación registrada en el mercado cambiario local no corresponde aún al intercambio de monedas (swap), sino a una intervención puntual para aportar liquidez: el Tesoro instruyó a varios bancos a realizar ventas, de modo que se volcaron dólares y se absorbieron pesos. Así explicaron a este medio fuentes con conocimiento directo.

La intervención coincidió con el agotamiento de los recursos del Gobierno para mantener el tipo de cambio dentro de la banda de flotación sin recurrir a las escasas reservas del Banco Central. La compra de pesos, a partir de vender dólares, por parte del Tesoro norteamericano se trató también de una operatoria sin precedentes según operadores financieros.

Más adelante, Bessent amplió los detalles: “Argentina enfrenta un momento de grave iliquidez. La comunidad internacional, incluyendo el FMI, respalda a Argentina y su estrategia fiscal, pero solo Estados Unidos puede actuar con celeridad. Y así lo haremos. Por eso hoy compramos directamente pesos argentinos”, afirmó Bessent.

El funcionario también confirmó el cierre del acuerdo de swap: “Hemos finalizado un acuerdo de swap de divisas por 20.000 millones de dólares con el Banco Central de Argentina. El Tesoro de Estados Unidos está preparado para tomar, de inmediato, las medidas excepcionales que fueran necesarias para estabilizar los mercados”.

Por último, reiteró el apoyo a la continuidad de las bandas cambiarias. “El ministro Caputo me informó sobre la coordinación con el FMI respecto de los compromisos asumidos por Argentina. Las políticas argentinas, cuando se sostienen en la disciplina fiscal, se consideran sólidas. La banda cambiaria permanece adecuada a su propósito”, agregó Bessent.

Posteo en X de Scott Bessent

En su mensaje en X, el funcionario de la Casa Blanca detalló que completó cuatro días de reuniones con Caputo en Washington D.C., donde analizaron los fundamentos económicos de la Argentina y los cambios estructurales dirigidos a consolidar exportaciones e incrementar las reservas de divisas. “Escucho a líderes empresariales estadounidenses que, gracias al liderazgo del presidente Milei, quieren vincular más estrechamente ambas economías. La administración Trump es firme en su apoyo a los aliados y discutimos incentivos a la inversión y herramientas para respaldar a socios estratégicos”, escribió el secretario.

Bessent agregó: “Examinamos el consenso político en el país para la segunda mitad del mandato de Milei. Me alentó el objetivo de alcanzar libertad económica basada en menor presión tributaria, más inversión, creación de empleo privado y cooperación con aliados. Al reducir el peso del Estado y el gasto inflacionario, Argentina multiplica sus posibilidades”.

En el mensaje, el funcionario de Estados Unidos subrayó que “el éxito de la agenda de reformas de la Argentina tiene importancia sistémica” y planteó que “una Argentina fuerte y estable, que contribuya a la prosperidad hemisférica, está en el interés estratégico de Estados Unidos. Ese éxito debe ser una prioridad bipartidista”.

Minutos más tarde, el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, respondió en la misma red social: “Quiero aprovechar para expresar mi enorme agradecimiento por su apoyo inquebrantable a nuestro país. Gracias por su gran compromiso y el de todo el equipo en el Tesoro, al cual le estoy profundamente agradecido por sus incansables esfuerzos, profesionalismo y su dedicación demostrada durante nuestras reuniones en Washington. Esta semana de arduo trabajo ha establecido una base sólida para los objetivos mutuos que nos hemos fijado. Espero con entusiasmo nuestra reunión la próxima semana, en la que continuaremos trabajando con el mismo espíritu de determinación y colaboración para lograr nuestros objetivos comunes”.

Asimismo, anticipó la próxima reunión entre Donald Trump y Javier Milei, prevista para el 14 de octubre, junto al nuevo encuentro con Luis Caputo en los márgenes de la asamblea anual del Fondo. La expectativa de sendas agendas marca la continuidad de la coordinación entre ambos gobiernos, en un escenario donde la estabilización financiera argentina resulta prioridad compartida, según reconocieron ambos interlocutores en los mensajes divulgados y en las fuentes consultadas por Infobae.