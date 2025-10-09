Economía

El Tesoro de EEUU comenzó a inyectar dólares en el mercado cambiario y Bessent confirmó el swap por USD 20.000 millones

El funcionario norteamericano respaldó el sostenimiento del esquema de bandas cambiarias. Se trató del primer movimiento del salvataje que prometió el Gobierno de Donald Trump a Javier Milei

Agustín Maza

Por Agustín Maza

Guardar
Scott Bessent y Luis Caputo
Scott Bessent y Luis Caputo durante su último encuentro en la Secretaría del Tesoro, (Washington, Estados Unidos)

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, anunció que la institución vendió este jueves dólares en el mercado local, lo que implicó la compra de pesos, y que alcanzó un acuerdo con el Gobierno argentino para implementar un swap por USD 20.000 millones con el Banco Central de la República Argentina (BCRA), tal como había anticipado Infobae. Esta medida representó el primer paso del plan de asistencia prometido por la gestión de Donald Trump al presidente Javier Milei.

Bessent oficializó la intervención a través de una publicación en su cuenta de X, donde también señaló que el mantenimiento del esquema de bandas cambiarias es adecuado para sostener el programa acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Las ventas de dólares del Tesoro estadounidense fueron canalizadas por Banco Santander, que comunicó a sus clientes haber ejecutado transacciones en nombre del Departamento del Tesoro para intervenir en el mercado de divisas. “Próximamente, el Tesoro de Estados Unidos emitirá un anuncio sobre esta operación”, informaba el mensaje distribuido por Santander, según pudo confirmar Infobae a través de fuentes con conocimiento directo de la operatoria.

La intervención representó el primer
La intervención representó el primer paso del plan de asistencia prometido por la gestión de Donald Trump al presidente Javier Milei (REUTERS)

La operación registrada en el mercado cambiario local no corresponde aún al intercambio de monedas (swap), sino a una intervención puntual para aportar liquidez: el Tesoro instruyó a varios bancos a realizar ventas, de modo que se volcaron dólares y se absorbieron pesos. Así explicaron a este medio fuentes con conocimiento directo.

La intervención coincidió con el agotamiento de los recursos del Gobierno para mantener el tipo de cambio dentro de la banda de flotación sin recurrir a las escasas reservas del Banco Central. La compra de pesos, a partir de vender dólares, por parte del Tesoro norteamericano se trató también de una operatoria sin precedentes según operadores financieros.

Más adelante, Bessent amplió los detalles: “Argentina enfrenta un momento de grave iliquidez. La comunidad internacional, incluyendo el FMI, respalda a Argentina y su estrategia fiscal, pero solo Estados Unidos puede actuar con celeridad. Y así lo haremos. Por eso hoy compramos directamente pesos argentinos”, afirmó Bessent.

El funcionario también confirmó el cierre del acuerdo de swap: “Hemos finalizado un acuerdo de swap de divisas por 20.000 millones de dólares con el Banco Central de Argentina. El Tesoro de Estados Unidos está preparado para tomar, de inmediato, las medidas excepcionales que fueran necesarias para estabilizar los mercados”.

Por último, reiteró el apoyo a la continuidad de las bandas cambiarias. “El ministro Caputo me informó sobre la coordinación con el FMI respecto de los compromisos asumidos por Argentina. Las políticas argentinas, cuando se sostienen en la disciplina fiscal, se consideran sólidas. La banda cambiaria permanece adecuada a su propósito”, agregó Bessent.

Posteo en X de Scott
Posteo en X de Scott Bessent

En su mensaje en X, el funcionario de la Casa Blanca detalló que completó cuatro días de reuniones con Caputo en Washington D.C., donde analizaron los fundamentos económicos de la Argentina y los cambios estructurales dirigidos a consolidar exportaciones e incrementar las reservas de divisas. “Escucho a líderes empresariales estadounidenses que, gracias al liderazgo del presidente Milei, quieren vincular más estrechamente ambas economías. La administración Trump es firme en su apoyo a los aliados y discutimos incentivos a la inversión y herramientas para respaldar a socios estratégicos”, escribió el secretario.

Bessent agregó: “Examinamos el consenso político en el país para la segunda mitad del mandato de Milei. Me alentó el objetivo de alcanzar libertad económica basada en menor presión tributaria, más inversión, creación de empleo privado y cooperación con aliados. Al reducir el peso del Estado y el gasto inflacionario, Argentina multiplica sus posibilidades”.

En el mensaje, el funcionario de Estados Unidos subrayó que “el éxito de la agenda de reformas de la Argentina tiene importancia sistémica” y planteó que “una Argentina fuerte y estable, que contribuya a la prosperidad hemisférica, está en el interés estratégico de Estados Unidos. Ese éxito debe ser una prioridad bipartidista”.

Minutos más tarde, el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, respondió en la misma red social: “Quiero aprovechar para expresar mi enorme agradecimiento por su apoyo inquebrantable a nuestro país. Gracias por su gran compromiso y el de todo el equipo en el Tesoro, al cual le estoy profundamente agradecido por sus incansables esfuerzos, profesionalismo y su dedicación demostrada durante nuestras reuniones en Washington. Esta semana de arduo trabajo ha establecido una base sólida para los objetivos mutuos que nos hemos fijado. Espero con entusiasmo nuestra reunión la próxima semana, en la que continuaremos trabajando con el mismo espíritu de determinación y colaboración para lograr nuestros objetivos comunes”.

Asimismo, anticipó la próxima reunión entre Donald Trump y Javier Milei, prevista para el 14 de octubre, junto al nuevo encuentro con Luis Caputo en los márgenes de la asamblea anual del Fondo. La expectativa de sendas agendas marca la continuidad de la coordinación entre ambos gobiernos, en un escenario donde la estabilización financiera argentina resulta prioridad compartida, según reconocieron ambos interlocutores en los mensajes divulgados y en las fuentes consultadas por Infobae.

Temas Relacionados

TesoroEstados UnidosDólarLuis CaputoScott BessentJavier MileiDonald TrumpSwapÚltimas noticiasEconomía-Argentina

Últimas Noticias

Una importante fábrica de electrodomésticos suspendió 400 trabajadores ante la caída de las ventas y producción

La planta está ubicada en la localidad santafesina de Rosario. El sector está afectado por el gran crecimiento de las importaciones y la merma en el consumo

Una importante fábrica de electrodomésticos

El posteo en redes de Bessent: respaldo político, USD 20.000 millones y continuidad de la banda cambiaria

El secretario de Tesoro de Estados Unidos confirmó la compra de pesos argentinos por parte del Gobierno estadounidense y analizó el escenario de la política económica argentina

El posteo en redes de

Qué es un swap: el detalle de cómo funciona una de las herramientas que anunció EEUU para ayudar a Argentina

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, confirmó el intercambio de monedas

Qué es un swap: el

Mañana empieza el fin de semana largo: qué no puede faltar ni fallar al salir a la ruta

Entre el viernes y el domingo, una gran cantidad de autos y motos circularán por las principales rutas a los destinos turísticos. Documentos, verificaciones y recordatorios importantes

Mañana empieza el fin de

Ranking: cuáles son los barrios más baratos y más caros para alquilar en el Gran Buenos Aires

El mercado de alquileres en GBA exhibe fuertes subas y diferencias significativas entre localidades y variaciones según el tipo de vivienda

Ranking: cuáles son los barrios
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una importante fábrica de electrodomésticos

Una importante fábrica de electrodomésticos suspendió 400 trabajadores ante la caída de las ventas y producción

Un hombre heredó una mutación genética ligada al Alzheimer y no desarrolló la enfermedad: qué dice la ciencia

El posteo en redes de Bessent: respaldo político, USD 20.000 millones y continuidad de la banda cambiaria

Triple femicidio narco: pidieron la captura internacional de uno de los tíos de Pequeño J y de “El Loco” David

Qué es un swap: el detalle de cómo funciona una de las herramientas que anunció EEUU para ayudar a Argentina

INFOBAE AMÉRICA
Qué es el duelo invisible

Qué es el duelo invisible y cómo reconocerlo en la vida diaria, según la psicología

La Corte Penal Internacional instó a Tayikistán a detener a Putin durante su visita de Estado

Entre la esperanza y el dolor: palestinos recibieron con cautela la tregua en Gaza

El heredero de Los Choneros cayó en Medellín mientras negociaba con narcos para operar desde Colombia

Un ministro de Noboa criticó a la Justicia por la liberación de los detenidos por el ataque a la caravana presidencial

TELESHOW
Eugenia Tobal habló de las

Eugenia Tobal habló de las primeras grabaciones de MasterChef Celebrity: “Se van a sorprender con Marixa Balli”

Lola Latorre estalló luego de los comentarios que recibió tras recibirse de abogada: “Hagan algo de sus vidas”

Pablo Turturiello contó sobre sus planes con Fer Dente para convertirse en padres: “Me muero de ganas”

El divertido cruce entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat: “Callá tu boca, estúpido y sensual”

La dura crítica de los excompañeros de Ariel Ansaldo luego de su salida de Cuestión de Peso: “Le ganó la enfermedad”