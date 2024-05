Bullrich llamó al PRO a hacer una coalición con LLA, criticó a “los tibios” y lanzó: “Juntos por el Cambio efectivamente fue”

Patricia Bullrich con el PRO y libertarios en la provincia de Buenos Aires

En un fuerte guiño político a Javier Milei, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, encabezó esta tarde un acto con uno de los intendentes de PRO más afines al oficialismo nacional, Diego Valenzuela, de Tres de Febrero, y el armador de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja que responde a Karina Milei. El marco del acto fue realizado, sugerentemente, con la agrupación Apertura Republicana, en una señal también de presión a los referentes de PRO y Juntos por el Cambio en general más reticentes a un acuerdo con el Gobierno. Pero también a Mauricio Macri, que está a punto de aumentar su centralidad al reemplazarla, esta misma semana, en la presidencia del partido.

Junto a los dirigentes de Liberales de PRO de Buenos Aires, Juan Curutchet, Carlos Pirovano, y Luis Parodi, y la titular del PRO bonaerense, que también es senadora a nivel local, Daniela Reich, afín al bullrichismo, la ministra presentó la “Mesa Provincial de Apertura Republicana” en la localidad de Luis Guillón, del partido de Esteban Echeverría.

En el encuentro estuvo Pareja, que responde a la hermana de Milei, y que había presentado formalmente en redes sociales a sus coordinadores y probablemente futuros candidatos libertarios con vistas a 2025. El acto de hoy fue una muestra de mutua sintonía de cara a las próximas elecciones legislativas, en pleno reacomodamiento de Juntos por el Cambio.

Bullrich hizo un raconto de su relación con Milei, entre repetidos elogios, y recordó con amargura los momentos en que referentes blandos de Juntos por el Cambio se resistían a incorporarlo: “Recuerdo cuando tomamos un café con Milei. Él nos decía: ‘Vamos juntos, rompan con las palomitas que no quieren avanzar en el cambio’. Pero nosotros teníamos una contradicción muy fuerte, porque sentíamos un acercamiento a la forma en que se iban a plantear las cosas, pero teníamos la realidad de una coalición política como era Juntos por el Cambio. Y digo era, porque efectivamente fue”, lanzó la ministra.

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad

Y en la misma línea, agregó: “Había muchos miembros de Juntos por el Cambio que decían: “No vamos”. Pero nosotros salimos a convencer a la gente de que había dos caminos: el del cambio, o el del corporativismo y el populismo. Convencimos a la gente, y cuando uno suma los números, el 100 por ciento de los votos de PRO y JXC fueron al cambio que hoy representa Javier Milei”, sostuvo.

También hizo una fuerte defensa del plan económico de Milei y Luis Caputo: “Las cosas hay que hacerlas con decisión. No se baja la decisión porque sí, se baja porque hay un rumbo. La decisión de no emitir no la va a cambiar nadie, nadie que quiera abrir la caja para defender los privilegios de una intendencia, un gobernador, un diputado o senador o un sector económico, no lo van a lograr. El camino es equilibrar el déficit para que todos los argentinos puedan crecer, tener progreso y seguridad. Esa convicción es la que cambia la realidad. No es la casualidad”, dijo.

Y disparó algunos dardos sin mencionarlo, contra Mauricio Macri: “Ya nos pasó, cuando fuimos gobierno no lo hicimos. Ahora yo le digo al presidente: Vamos con este protocolo y él me dice: ‘Vamos con el protocolo’. No es lo mismo tener el auto frenado a un auto sin frenos. No tenemos frenos, vamos para adelante”, sostuvo.

También lanzó cuestionamientos contra los legisladores de JXC, radicales y amarillos, y de la Coalición Cívica, que ponen trabas a la ley Bases en el Congreso: “No hay que mirar desde la platea, sino comprometerse a fondo con el cambio. Algunos están con el pincelito finito y van al Parlamento a discutir la coma. Con el kirchnerismo no saben cómo nos metían las leyes”, deslizó. Luego añadió en el mismo sentido: “A los que podrían de una vez por todas acompañar la destrucción final de un modelo nefasto, especulan para ver cómo llegan al 129. Todos esos son los que hoy, si estuviesen de este lado, estarían apoyando más el cambio y solo ayudan a que tengamos que remar más. Pero no importa, vamos a remar más porque estamos decididos, que hagan lo que quieran”, dijo.

Antes había dicho que “lo que le está dando gobernabilidad a este gobierno es el Presidente que se anima”. “El que tiene las ideas claras, que se ejecutan. Y cada uno las ejecuta en su lugar. En ese sentido, no podemos estar dudando de dónde vamos a estar. Pero no en el 2025, sino hoy, mañana o pasado. Todos los santos días tenemos que estar pregonando este cambio de fondo. Desde el lugar que nos toque. Porque enfrente tenemos enemigos fuertes. Y tenemos los tibios que nos joden la vida”, expresó.

Javier Milei acompañado por su hermana y secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, durante la ceremonia de recepción de un buque de la Guardia Costera de Estados Unidos

Valenzuela es uno de los jefes municipales de PRO más permeables a una asociación con el partido de Milei, y en varias ocasiones le envió señales de acuerdo, por ejemplo, al rechazar fuertemente el cobro de la tasa vial sobre el valor pagado por el combustible que cobran varios distritos del conurbano para paliar la falta de recursos en el ajuste. Ayer, Milei le retribuyó el gesto, y retuiteó uno de sus mensajes en la red X con un mensaje elogioso: “Aquí uno que la está viendo”, dijo.

Por último, se refirió al armado bonaerense en particular y una alusión claramente proselitista de cara a 2025: “El Presidente siempre saca sus tuits con una noticia internacional y dice: ‘fenómeno barrial’. Por ejemplo, cuando pone una foto donde está Elon Musk saludándolo. Bueno, hoy acá hay un fenómeno provincial. Con Sebastián, con la presidenta de PRO, con todos nosotros, este fenómeno provincial, con Diego de Apertura Republicana y con todos, tiene un objetivo, que es caminar la provincia de Buenos Aires con el proyecto, con el cambio y la libertad, cada rincón y llegar al 2025 con la mayor cantidad de diputados y senadores de espacios políticos que aporten, que no la miren por la ventana ni especulen ni estén viendo si sale bien o mal, porque va a salir”, finalizó.

El acto tuvo lugar días antes de la presentación al estilo recital que hará de su libro el Presidente en el Luna Park, donde probablemente Bullrich y Pareja vuelvan a coincidir, esta vez, con Milei.