La Libertad Avanza suma intendentes en Córdoba y pone presión al peronismo y a un sector de la UCR de cara al 2027

Javier Milei apuesta a la provincia de Córdoba para el 2027. Durante las elecciones legislativas venció ampliamente al peronismo local

La participación de Javier Milei en el Festival de Jesús María, donde cantó junto al Chaqueño Palavecino, reflejó la importancia que el Presidente le otorga a la provincia en la carrera para su reelección. “Es insuperable e irrepetible”, describió un dirigente libertario a Infobae, que salió satisfecho por el desempeño del mandatario. El evento, además, sirvió de impulso para la figura de Gabriel Bornoroni, principal armador de La Libertad Avanza en Córdoba, que por estos días mantiene reuniones con intendentes para sumarlos al espacio. ¿Hubo un ultimátum de Karina Milei?

La buena noticia para Bornoroni esta semana fue la incorporación de seis intendentes del departamento de San Justo provenientes del PRO, la UCR y partidos vecinalistas. Se trata de Andrés Rinero (Devoto), Nora Passero (Porteña), Germán Busso (Colonia Anita), Fernando Salvagno (Colonia Iturraspe), Miguel Maradona (Colonia Prosperidad) y Gerardo Cerutti (Colonia Marina). Si bien son localidades con baja densidad poblacional, la novedad no pasa desapercibida: San Francisco es la cabecera del departamento y ciudad natal del gobernador Martín Llaryora, un distrito que supo ser favorable al peronismo.

Algunos radicales que se resistieron al acuerdo pero se enteraron de las negociaciones aseguran que llegó una orden de Karina Milei: hasta marzo tienen tiempo para pintarse de violeta todos aquellos que quieran un acuerdo con el Gobierno. “No quiere especulaciones ni que estén haciendo equilibrio hasta el año que viene”, dicen. Entre los requisitos estaría la obligación de integrarse al espacio sin alianza para convertirse en tropa propia. De hecho, los detalles del acuerdo que hicieron los seis intendentes de San Justo no trascendieron. Ninguno confirma ni desmiente la afiliación total o si su acercamiento es en el marco de una coalición. Este medio intentó comunicarse con los jefes comunales pero evitaron dar definiciones.

Javier Milei se mostró en Córdoba con los referentes locales: Gabriel Bornoroni y Gonzalo Roca

Entre los armadores de La Libertad Avanza de Córdoba le bajan el tono a la supuesta orden enviada desde Casa Rosada. Aseguran que no existe ningún plazo y que, en realidad, la mayoría de los intendentes no-peronistas saben que para conservar sus territorios la única alternativa es una alianza con los libertarios. La cuenta que hacen es clara: en el 2027 la opción para los cordobeses será peronismo o anti-peronismo. Todo aquel que juegue por fuera de la coalición opositora dividirá el electorado y le dará ventaja al armado de Llaryora.

Según pudo saber Infobae, los libertarios cordobeses buscan tener un candidato puro en todos los municipios. Sólo se abstendrán donde sellen acuerdos con los referentes locales para retener o ganar la ciudad. Ese es el trabajo al que está abocado Bornoroni desde fines del año pasado. El presidente del bloque oficialista en Diputados ya tiene como aliado a Luis Juez y un sector de la UCR referenciado con Soledad Carrizo, quien responde a Alfredo Cornejo. Con Rodrigo de Loredo el diálogo está roto.

Recientemente, en el Festival de Jesús María, De Loredo afirmó a medios locales que va a trabajar para que se pueda lograr un acuerdo de unidad con Bornoroni y Juez. “Son 30 años de peronismo. Es una eternidad. Tiene que dar vuelta esa página Córdoba”, describió el dirigente radical quien ya confirmó su candidatura a gobernador. Sus declaraciones generaron sorpresa entre los libertarios que observan en sus acciones contradicciones con sus dichos.

Rodrigo de Loredo ya se lanzó como candidato a gobernador. Su aliado Marcos Ferrer enfrenta una dura interna como presidente de la UCR en Córdoba

“Su especulación es nociva”, dicen sobre De Loredo los dirigentes que trabajan en la construcción de una alternativa para el 2027. Tanto Juez como Bornoroni evitan referirse al radical. Saben que será una pieza necesaria para el armado opositor pero están molestos por su lanzamiento a gobernador. Desde su salida del Congreso, el radical volvió a su provincia natal para retomar su sueño de gobernar Córdoba tras su intento frustrado en 2023. En ese entonces cedió el puesto a Juez y apostó por la ciudad capital. Ambos perdieron.

De Loredo cree que el próximo año es su momento para la revancha. En La Libertad Avanza sospechan que especulará hasta último momento según los resultados que obtenga de las encuestas. “Va a terminar sacando 3 puntos como (Ramón) Mestre”, lanzan dardos venenosos entre los libertarios al compararlo con el desempeño electoral del ex intendente en las últimas elecciones legislativas, el único en el país que se presentó sin alianzas con la histórica Lista 3 de la UCR.

“Es ahora cuando nos tenemos que juntar para trabajar juntos, no 15 minutos antes del cierre de alianzas”, le reprochan a De Loredo los referentes de Milei en Córdoba. Por estos días, con la euforia por el amplio triunfo en las legislativas y la reciente visita de Milei a Jesús María, la especulación más fuerte es que la fórmula será Bornoroni/Juez. También se anota Soledad Carrizo para la Intendencia. Pero quedan vacantes para encabezar las listas de diputados y senadores nacionales, un lugar que podría quedar reservado para el radical. Nadie quiere suponer tanto.

“Córdoba es una de las provincias con mayor cantidad de intendentes radicales del país: más de 170. Poder recorrer el territorio y compartir experiencias de gestión es fundamental para fortalecer un radicalismo que gobierna, que escucha a su militancia y que construye desde abajo, cerca de la gente", dijo Leonel Chiarella

Aunque La Libertad Avanza lleva tiempo absorbiendo el electorado de la UCR, el partido centenario aún mantiene poder territorial en el interior del país. Si bien Bornoroni ya selló un acuerdo con el sector referenciado con Soledad Carrizo, todavía queda un amplio abanico de dirigentes que no termina de resolver una estrategia electoral. Para colmo, a nivel nacional gobernadores como Maximiliano Pullaro y Gustavo Valdés mantienen la alianza Provincias Unidas con el propio Llaryora.

Este viernes el flamante presidente Leonel Chiarella visitó el Comité cordobés, que atraviesa una fuerte interna con una renovación de autoridades por delante. Hubo elogios para el intendente de Venado Tuerto por haber logrado convocar a todos los sectores que hoy se enfrentan por el futuro del partido, pero también aparecieron tensiones y reclamos por la estrategia electoral.

En la reunión estuvo Mestre y el presidente de la UCR local, Marcos Ferrer, intendente de Río Tercero, aliado y amigo personal de De Loredo. También participaron los referentes que se niegan a aliarse con La Libertad Avanza pero también con Llaryora en el marco de Provincias Unidas. Fueron los que reclamaron que se convoque a la Convención Nacional, la herramienta del partido centenario para fijar el marco de alianzas.

Ferrer tuvo que aguantar los reclamos de los radicales por la falta de debate durante su presidencia. Le dijeron que sólo abrió el Comité para recibir a Chiarella y lanzaron fuertes críticas a su amigo De Loredo. “Dice que va a ser candidato a gobernador y ni siquiera vino a la reunión”, expresaron a Infobae. El presidente de la UCR Nacional, que recientemente inició una recorrida por el país, buscó poner paños fríos con un discurso que evocó a los valores tradicionales del partido.

Los libertarios que buscan acordar con la UCR no muestran demasiada preocupación por las internas radicales. Confían en que los intendentes buscarán el acuerdo para no perder sus territorios. “El que se quede afuera va a sacar un punto y medio”, advierten. Mientras tanto, avanzan en las conversaciones bajo una amenaza clara: en los territorios donde no acuerden pondrán un candidato violeta.