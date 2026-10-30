“No podés darle de comer a los kukas”: fuerte cruce entre una concejal y un tuitero libertario por un puente en Quilmes

Una concejal libertaria registró un video sobre un puente deteriorado en Quilmes. Posteriormente, un vecino del lugar respondió mediante una grabación en la que exhibe la presencia de otro puente habilitado para el cruce peatonal y vehicular contiguo a la estructura dañada.

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La difusión de un video sobre un puente deteriorado en el barrio La Matera derivó en una discusión pública entre referentes de La Libertad Avanza, militantes territoriales y cuentas libertarias. El cruce involucró a la concejal de Quilmes Estefanía Albasetti, a un militante de Patria Grande identificado como “Pacha” y a Esteban Glavinich, conocido en X como @TraductorTeAma.

En el primer video, Albasetti recorrió una estructura con daños visibles y la presentó como un puente nuevo construido por la Municipalidad de Quilmes. La concejal afirmó que los vecinos debían utilizar ese paso para ir a trabajar y para llevar a los chicos a la escuela.

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“¿A ustedes les parece lógico que criaturas que tienen que ir a la escuela tengan que atravesar este puente todos los días porque es el único camino que pueden tomar?”, planteó la edil. También calificó la situación como “inhumana” y dirigió un “llamado de atención” a la administración local.

Vecinas grabaron un video junto a un puente peatonal metálico sobre un curso de agua. En la grabación muestran la estructura y hacen referencia a un video previo de Estefanía Albasetti, señalando la falta de seguridad del paso y solicitando la construcción de un puente nuevo.

La publicación recibió una respuesta de Pacha, militante de Patria Grande, quien dijo realizar trabajo territorial en La Matera. En otro video, sostuvo que el puente registrado por Albasetti estaba clausurado y que existía un paso de hormigón contiguo que utilizaban los habitantes del barrio.

“El puente viejo quedó clausurado”, dijo el militante mientras filmaba ambas estructuras. Según su versión, el cruce de hormigón había sido construido por el municipio años atrás y era el paso habilitado para los vecinos.

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Traductor te ama cuestionó la publicación de la concejal libertaria

La controversia volvió a escalar con la difusión de un tercer registro, protagonizado por dos militantes que se acercaron al lugar. En ese video cuestionaron la descripción de Pacha y sostuvieron que ninguna de las dos estructuras ofrecía condiciones seguras para la circulación.

Una de ellas señaló que el puente filmado por Albasetti era el más nuevo, pese a que llevaba instalado alrededor de diez años. “No tuvo mantenimiento nunca”, afirmó. Sobre el puente de concreto, indicó que tenía más de veinte años y advirtió que presentaba “peligro de derrumbe”.

Las militantes plantearon que el puente antiguo no podía utilizarse, mientras que el otro mostraba agujeros. “No hay puente seguro y necesitamos un puente”, reclamaron. También cuestionaron que el Municipio de Quilmes realizara otras obras sin resolver, según expusieron, las condiciones del cruce en La Matera.

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Albasetti compartió ese video en sus redes sociales y respondió a Glavinich, quien antes había criticado su publicación inicial. El usuario de X había considerado que la concejal presentó el puente deteriorado como el único paso disponible, pese a que, según escribió, había otro transitable junto a la estructura clausurada.

Los insultos del tuitero libertario

En su mensaje, Glavinich vinculó el episodio con el sector de Sebastián Pareja y escribió: “Otro éxito de Mantequilla Pareja”. También sostuvo que el puente clausurado seguía siendo peligroso y acusó a Albasetti de facilitar críticas de dirigentes y militantes kirchneristas contra el espacio libertario.

La concejal le respondió con insultos y lo acusó de actuar en favor del kirchnerismo. “Te pagan para atacar a Milei y a todos los miembros de La Libertad Avanza”, escribió Albasetti, que además lo calificó como “trucho”.

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Glavinich volvió a contestar con nuevos agravios dirigidos a la edil. En ese mensaje cuestionó el primer video, criticó el envío de las dos militantes al lugar y mencionó el financiamiento de la fiscalización electoral de 2025.

“¿No te das cuenta el vídeo de mierda que hiciste? Ahora mandaste a dos analfabetas a tratar de justificar la cagada gigante que te mandaste. Nos haces quedar mal a todos regalándote así para que te descansen los kukas. ¿Quién es kirchnerista? La munipa que se la deja servida al kirchnerismo o los pelotudos que todos los días producimos en este pais para que vos y tu marido cobren del 1 al 10 con cheques del Estado y dejen mucho que desear ante el verdadero destino de los fondos de la fiscalización 2025″, agregó junto a otros agravios e insultos.

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La secuencia dejó expuestas versiones contrapuestas sobre el uso y el estado de los puentes de La Matera. En los videos difundidos, las dos militantes reclamaron: “Queremos un barrio y un puente seguro para poder transitar todos los vecinos”.

El episodio ocurrió en medio de la interna de La Libertad Avanza entre Sebastián Pareja y Santiago Caputo. Esa disputa se profundizó durante las elecciones legislativas del año pasado, cuando referentes libertarios de redes sociales cuestionaron el armado de las listas y la estrategia electoral.