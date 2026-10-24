Política

El Peronismo Federal presentó en Comodoro Rivadavia un programa energético con inversión, empleo y reglas estables

La iniciativa propone coordinar recursos públicos y privados, preservar el rol de YPF, sumar proveedores nacionales y sostener las cuencas maduras de Chubut y Santa Cruz en un encuentro con legisladores, intendentes y referentes sindicales

Un grupo de hombres y mujeres de pie en un escenario frente a un cartel del peronismo en Comodoro Rivadavia
El Peronismo Federal reunió a más de 4.000 dirigentes en Comodoro Rivadavia para debatir propuestas de gobierno hacia 2027.
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Más de 4.000 dirigentes participaron en un nuevo encuentro del Peronismo Federal en Comodoro Rivadavia, donde el espacio presentó un programa energético y retomó la discusión sobre un proyecto de gobierno federal con la producción, el empleo y la educación como ejes.

La convocatoria reunió en la ciudad chubutense a legisladores nacionales, intendentes, dirigentes sindicales y referentes territoriales. Fue la continuidad de las jornadas que el sector realizó el 1 de mayo en Parque Norte y luego en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, con el objetivo de elaborar propuestas antes de definir candidaturas rumbo a 2027.

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La elección de Comodoro Rivadavia, uno de los principales centros petroleros del país, puso el foco en la situación laboral de la Patagonia y en el futuro de las cuencas maduras de Chubut y Santa Cruz. Los organizadores señalaron que la salida de YPF de áreas convencionales y la caída de la actividad derivaron en la pérdida de miles de empleos.

En el encuentro se presentó el Programa Federal para el Desarrollo Energético, una iniciativa que propone una política de Estado con planificación y reglas estables para coordinar inversión pública y privada. El documento incluye medidas para agregar valor a los recursos, ampliar la participación de proveedores nacionales, preservar el papel de YPF y sostener la actividad en las cuencas maduras.

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El plan también contempla obras de infraestructura, tarifas sostenibles, integración regional, investigación científica y tecnológica, además de la defensa de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas y el Atlántico Sur. El planteo reconoce el crecimiento de la producción y las exportaciones energéticas, pero propone que ese avance se refleje en industria, empleo registrado y salarios.

El diputado nacional Juan Pablo Luque, anfitrión de la jornada, afirmó que el desempleo en la región pasó del 2 % al 10 % en menos de dos años y que se perdieron más de 13.000 puestos de trabajo en menos de 24 meses. Frente a ese escenario, pidió dejar de lado las discusiones individuales para abordar la matriz productiva, el desarrollo y la generación de empleo.

Dirigentes del espacio propusieron discutir ideas antes que candidaturas

La diputada nacional Victoria Tolosa Paz sostuvo que la llegada de Peronismo Federal a la Patagonia, a través de los encuentros de Peronismo Debate, busca incorporar los problemas y las propuestas de cada provincia a una alternativa de alcance nacional. Cuestionó un modelo económico que, según afirmó, “extranjeriza y primariza la economía” y reclamó políticas que fortalezcan la industria y el valor agregado.

Un grupo de personas permanece de pie sobre una tarima frente a un fondo azul con inscripciones y focos de colores
El Programa Federal para el Desarrollo Energético propone preservar el papel de YPF y sostener la actividad en las cuencas maduras de la Patagonia.

De cara a 2027, Tolosa Paz planteó que la unidad del peronismo debe fundarse en acuerdos programáticos. También defendió las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) como mecanismo de ordenamiento interno. “Tenemos que debatir mucho de las ideas, poco de las cosas y nada de las personas”, dijo.

Por su parte, el diputado nacional Guillermo Michel vinculó el actual saldo positivo de la balanza energética con decisiones adoptadas durante gobiernos peronistas, entre ellas la recuperación de Vaca Muerta y la construcción del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. “Pasamos de importar USD 10.000 millones en 2022 a terminar exportando este año más de USD 10.000 millones”, afirmó.

Además de Luque, Tolosa Paz y Michel, participaron los intendentes Othar Macharashvili, de Comodoro Rivadavia; Martín Pérez, de Río Grande; Pablo Grasso, de Río Gallegos; y Daniel Harrington, de Tolhuin. También asistieron las diputadas nacionales Moira Lanesán y Kelly Olmos, y los senadores nacionales Carlos Linares, Fernando Salino y Adán Bahl, entre otros representantes políticos y sindicales.

Las universidades patagónicas reclamaron financiamiento y desarrollo regional

Antes de la jornada política, parte de la delegación se reunió con autoridades de las nueve instituciones que integran la Red de Universidades Patagónicas (RUPA), en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Bajo la consigna “Defender la Universidad | Diálogo para el Desarrollo Regional”, analizaron el financiamiento universitario, la ciencia, la tecnología y el aporte de las casas de estudio al desarrollo regional.

Del intercambio participaron autoridades universitarias y representantes de los gremios ADU, FEDUN y APUNP. La agenda incluyó también la cuestión de la soberanía nacional en el Atlántico Sur.

Achával planteó que el desarrollo debe llegar a todas las provincias

Hacia el final del encuentro, el intendente de Pilar, Federico Achával, sostuvo que los recursos naturales y la capacidad productiva deben traducirse en industria, empleo y oportunidades. “El desarrollo no puede quedar concentrado en unos pocos lugares: tiene que llegar a cada ciudad y a cada familia”, afirmó.

Un hombre habla con un micrófono frente a un grupo de personas ante un cartel azul con un sol y la frase el peronismo debate
El intendente Federico Achával afirmó que los recursos naturales deben traducirse en oportunidades para cada provincia del país.

El jefe comunal también calificó la jornada como “muy positiva”, por la posibilidad de debatir una Argentina federal basada en la producción, el trabajo y la educación. Además, reconoció la organización del diputado nacional Juan Pablo Luque y la participación de los vecinos de Comodoro Rivadavia.

Peronismo Federal prevé continuar los encuentros de Peronismo Debate en distintas regiones para ampliar el programa de gobierno que busca llevar a la discusión nacional.

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