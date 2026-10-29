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EEUU sancionó una red vinculada al régimen de Corea del Norte por extorsionar a empresas tecnológicas

Las medidas adoptadas buscan frenar la contratación encubierta de especialistas informáticos de Pyongyang, cuyos ingresos en el exterior, aportan fondos al programa armamentístico de la dictadura asiática

Edificio del Departamento del Tesoro de EE. UU. en Washington, D. C., Estados Unidos (REUTERS/Daniel Heuer/Archivo)
Edificio del Departamento del Tesoro de EE. UU. en Washington, D. C., Estados Unidos (REUTERS/Daniel Heuer/Archivo)
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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso el miércoles sanciones contra diez personas y una entidad acusadas de facilitar el trabajo en el extranjero de especialistas norcoreanos en tecnologías de la información, cuyos ingresos financiaban el programa armamentístico de Corea del Norte.

Las medidas apuntan a redes que permiten a esos trabajadores acceder a empresas legítimas, incluso compañías estadounidenses, mediante identidades falsas y documentos fraudulentos. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, acusó al régimen de Pyongyang de “seguir aprovechándose de las compañías estadounidenses con actividades fraudulentas, que instrumentalizan datos muy sensibles y luego extorsionan a estos negocios”.

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Entre los sancionados figuran dos ciudadanos rusos, acusados de facilitar operaciones con criptomonedas para agentes norcoreanos, y ocho ciudadanos de Corea del Norte. La lista también incluye al Primer Centro de Desarrollo Técnico y Financiero, una entidad controlada por Pyongyang que opera en Rusia.

La nueva ronda de medidas busca limitar los mecanismos financieros y laborales que, según Washington, permiten al programa de armamento norcoreano obtener recursos fuera de sus fronteras. Además, Australia, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Países Bajos, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Reino Unido y la Unión Europea suscribieron una declaración conjunta en respaldo a las sanciones estadounidenses.

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El dictador norcoreano Kim Jong-un (KCNA vía REUTERS/Archivo)
El dictador norcoreano Kim Jong-un (KCNA vía REUTERS/Archivo)

Los firmantes reafirmaron su compromiso con la “desnuclearización completa, verificable e irreversible” de Corea del Norte y exigieron a Pyongyang que abandone sus “programas ilícitos de armas de destrucción masiva y misiles balísticos”.

Hace cinco días atrás, el Departamento del Tesoro propuso una norma para restringir inversiones estadounidenses en sectores tecnológicos estratégicos de China, Rusia, Corea del Norte, Cuba e Irán, países que Washington clasifica como de “preocupación”.

La iniciativa abarca áreas como la inteligencia artificial, la supercomputación, los sistemas hipersónicos y la biotecnología. El objetivo es impedir que capital de Estados Unidos contribuya al desarrollo de capacidades militares de otros países.

La regulación se apoya en la Ley Integral de Seguridad Nacional para las Inversiones en el Extranjero, aprobada por el Congreso en diciembre de 2025. Esa legislación amplió un programa iniciado en 2023, durante la administración de Joe Biden, para supervisar inversiones estadounidenses en el exterior vinculadas con semiconductores, computación cuántica e inteligencia artificial destinada a China.

La propuesta extiende ahora ese control a Rusia, Corea del Norte, Cuba e Irán. La inclusión de Moscú llegó pocos días después de que el presidente Donald Trump levantara sanciones a Rusia tras un acuerdo sobre diésel con el presidente Vladimir Putin. La norma alcanzaría a operaciones superiores a USD 50.000, aunque excluiría un amplio grupo de transacciones financieras, entre ellas las compras de acciones. El Tesoro abrirá un período de comentarios públicos antes de publicar el texto definitivo.

El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent (REUTERS/Evelyn Hockstein/Archivo)
El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent (REUTERS/Evelyn Hockstein/Archivo)

El organismo también incluyó sistemas hipersónicos, que pueden viajar a cinco veces la velocidad del sonido, junto con la supercomputación, la biotecnología y la inteligencia artificial, a la que la administración Trump denomina “superinteligencia” o SI.

“Envía una señal importante a los mercados de que Washington está haciendo un seguimiento de hacia dónde fluye el capital estadounidense y qué capacidades está ayudando a desarrollar”, afirmó Craig Singleton, investigador sénior de la Foundation for Defense of Democracies.

(Con información de Europa Press)

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