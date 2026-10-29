Especulaciones, ajustes y cautela: cómo le impactó al Gobierno el caso Bolsonaro local e internacionalmente

El Gobierno continúa manteniendo el silencio sobre las elecciones en Brasil (REUTERS/Jean Carniel)

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A cuatro días de las elecciones en Brasil, el Gobierno todavía sigue revolucionado por los acontecimientos que envolvieron a la derrota de Flávio Bolsonaro y su posterior partida hacia los Estados Unidos a través de la Argentina, en medio de un operativo supuestamente orquestado desde la Casa Rosada y denuncias de fraude que también repercutieron a nivel local, tanto en la interna del oficialismo como en la oposición.

Incluso después de que el propio dirigente de derecha emitiera un comunicado cuestionando la transparencia de los comicios en su país, el presidente Javier Milei continúa mostrándose al margen de la discusión y no opinó públicamente sobre este asunto.

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De esta manera, el mandatario ratificó el alineamiento absoluto con Washington, que viene llevando adelante la misma estrategia de ayudar a Bolsonaro, pero sin tomar una posición contundente sobre el proceso electoral.

En una carta que difundió ya estando en Miami, el actual senador le agradeció al libertario por su “coraje”, su “sentido de la justicia” y su “respeto por la legalidad”. También reconoció a Donald Trump y a la administración norteamericana por recibirlo junto a su familia.

En la primera versión de ese texto, Bolsonaro se dirigía “al pueblo brasileño y a la comunidad internacional como el ”verdadero presidente electo“, pero tan solo unos minutos después lo modificó y terminó refiriéndose a sí mismo como “el líder“ de su nación.

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En Buenos Aires, varios integrantes del Gabinete y referentes de La Libertad Avanza ya sabían del documento en cuestión, pero se comprometieron a no difundirlo hasta tanto lo hiciera su autor.

“El domingo por la noche vi, estupefacto, cómo se consumaba un fraude electoral ante mis ojos. La actuación ilegítima e ilegal del ex abogado de Lula permitió que se concretara una imposibilidad matemática: que Lula sumara más de 10 millones de votos de la primera a la segunda vuelta”, argumentó en ese comunicado el ex candidato.

La publicación en la red social X del político brasileño Flávio Bolsonaro

Según el escrutinio, el Partido de los Trabajadores (PT) se impuso con el 51,79% de los votos, frente al 48,21% que obtuvo el Partido Liberal (PL), una diferencia superior a los 4,4 millones de sufragios y un cambio abrupto respecto de la primera vuelta.

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Ante la polémica que se desató, el Tribunal Superior Electoral brasileño informó que la ampliación de dos horas del horario de votación solo sumó 34.000 participantes, una cifra que no modifica el resultado final.

Por su parte, Bolsonaro ingresó a la Argentina cerca de las 22:50 del lunes por el puente internacional Tancredo Neves, que une Foz de Iguazú con Puerto Iguazú, en Misiones, utilizando su pasaporte italiano, mientras que su esposa e hijas presentaron su documentación habitual. Media hora después abordaron una aeronave de la empresa Baires Fly con destino final en Miami.

Si bien el Gobierno nunca confirmó que se hubiera involucrado en el operativo que terminó con el dirigente en el extranjero, en Brasil el Ministerio de Relaciones Exteriores inició una investigación y advierte que “hay todo un abanico de medidas” que se podrían tomar.

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El gobierno de Lula da Silva analiza los pasos a seguir

“Por ahora, se están considerando los distintos aspectos de lo que pasó”, precisó a Infobae una fuente de Itamaraty momentos antes de que se conociera la carta del ex candidato a presidente.

Una vez que el texto salió a la luz, desde el país vecino remarcaron que ese hecho ”complica“ la situación y “exige aún mayor cuidado en la definición de la posición” que vayan a tomar.

Aunque en la Casa Rosada prefirieron el silencio, quien nuevamente se diferenció en algunos aspectos de la postura oficial fue la senadora Patricia Bullrich, quien sostuvo que “la gente decide en las urnas y su voluntad se respeta“ y ”ese es el principio fundamental de toda democracia”.

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“Al Presidente le pareció un muy buen posteo. Además, él siempre dice que los liberales no somos manada, así que no ve que haya un problema”, remarcó a este medio una persona cercana al mandatario.

Milei y Bullrich evitan la ruptura (@PatoBullrich)

Es que, a pesar de los continuos gestos por parte de Bullrich que muestran una intención de ser candidata a presidenta el año que viene, desde ambas partes buscan evitar una ruptura definitiva.

“Tenemos profundas diferencias políticas con el nuevo gobierno de Brasil, pero nuestros países comparten una historia, intereses estratégicos y enormes oportunidades de cooperación”, escribió Bullrich en su cuenta de X.

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El mensaje se da justo cuando la jefa del bloque de LLA en la Cámara alta viene teniendo gestos de distanciamiento con el resto de la cúpula libertaria y ambiciones personales de cara al 2027.

Aunque lo hizo antes que el Gobierno, la ex ministra de Seguridad también demoró algunos días en pronunciarse respecto de las elecciones en el país vecino. La razón fue que no consideró oportuno hacerlo cuando todavía circulaban los rumores sobre la salida de Bolsonaro.

Recién cuando el operativo terminó y el dirigente ya se encontraba en Estados Unidos, pero antes de que emitiera el comunicado, Bullrich se precipitó a reconocer el triunfo del socialista Lula, aunque sin mencionarlo.

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Flávio Bolsonaro llegando al Aeropuerto Ejecutivo Miami-Opa Locka (AP)

“Eso de que el PT hizo trampa es una pelotudez, no estamos de acuerdo con eso porque creemos que es imposible”, sostuvo una persona cercana a la senadora.

Sin embargo, remarcaron que el objetivo del tuit fue el de sentar una visión y no confrontar una vez más con Milei, quien no se molestó por la publicación en las redes sociales.

Lo cierto es que la jefa del bloque oficialista siempre actuó de manera independiente, incluso en las negociaciones que lleva adelante en la Cámara que, en ocasiones, no cuentan con el respaldo del Poder Ejecutivo.

“Ahora ya no tanto, pero hubo una etapa en la que ella cedía mucho para dejar contentos a los aliados y desde Casa Rosada o el resto de los senadores no estaban de acuerdo. Ahí es cuando Nacho Devitt tiene que intervenir para enderezar la estrategia acorde a lo que quiere Presidencia”, explicó un integrante del círculo íntimo de Karina Milei.

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En esta oportunidad, si bien pidió respetar el resultado de los comicios en Brasil, Bullrich también hizo “una reflexión sobre la calidad de la democracia“ y cuestionó los sistemas en los que “el que gana gobierna y el que pierde va a la cárcel”.

“La utilización de una Justicia no imparcial como instrumento para eliminar a la oposición es una herramienta de poder que nunca puede ser el camino de una democracia”, escribió la senadora.