El régimen de Corea del Norte lanzó “alrededor de una docena” de misiles balísticos hacia el Mar de Japón

El régimen norcoreano muestra el lanzamiento de prueba de un misil balístico, en un lugar no revelado de Corea del Norte (Agencia Central de Noticias de Corea/vía AP)

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El régimen de Corea del Norte lanzó alrededor de una docena de misiles balísticos de corto alcance hacia el Mar del Este, frente a su costa oriental, según informó este jueves el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur. El Ejército surcoreano detectó los proyectiles desde la zona de Wonsan, en territorio norcoreano.

“Nuestras fuerzas armadas han intensificado la vigilancia y el control ante posibles lanzamientos adicionales”, señaló el Estado Mayor Conjunto en un comunicado. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Japón confirmó de forma independiente el lanzamiento de lo que calificó como un “misil balístico”.

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“El Norte disparó un proyectil no identificado hacia el Mar del Este”, fue el primer reporte del Ejército surcoreano, en referencia al área marítima también conocida como Mar de Japón. El disparo ocurrió menos de una semana después de que Corea del Sur propusiera conversaciones con Pyongyang ante el aumento de la disputa fronteriza.

Las tensiones aumentaron tras la explosión de una mina terrestre en la Zona Desmilitarizada, que dejó heridos a tres soldados surcoreanos. Una investigación conjunta de Seúl y Naciones Unidas concluyó a principios de mes que Corea del Norte colocó los artefactos explosivos hace más de un año. Pyongyang rechazó esa acusación. Kim Yo-jong, hermana del dictador norcoreano Kim Jong-un, calificó de “despreciables” las exigencias de disculpas planteadas por Seúl y rechazó una oferta surcoreana de equipos médicos.

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La situación se desarrolla mientras los contactos recientes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con Corea del Norte generan inquietud en Seúl ante una eventual exclusión de las negociaciones nucleares. En octubre, Corea del Norte lanzó varios misiles balísticos de corto alcance, un día después de que Trump planteara la posibilidad de reunirse este año con Kim Jong-un.

El dictador norcoreano Kim Jong-un observa mientras misiles de crucero estratégicos y misiles antibuque de guerra son probados desde el destructor Choe Hyon, Corea del Norte (KCNA via Reuters)

En medio de la tensión entre las dos Corea, el líder del régimen norcoreano pidió que las compañías de su Ejército se conviertan en unidades de combate de élite y autosuficientes durante una conferencia de comandantes celebrada en Pyongyang.

Kim instó a las unidades militares a prepararse para cumplir “el objetivo del refuerzo militar de la nueva era” y reclamó una mayor capacidad operativa para cada compañía. “Construyamos el ejército más fuerte y aceleremos una revolución militar a nuestra manera”, afirmó el mandatario norcoreano durante el encuentro.

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La conferencia se realizó el 22 y el 23 de octubre y reunió a comandantes de compañía de todo el Ejército. Fue la primera cita de este tipo desde el IX Congreso del Partido de los Trabajadores de Corea, que se celebró en febrero.

En aquel congreso, el partido gobernante estableció sus lineamientos para los próximos cinco años. Kim reclamó entonces el fortalecimiento de las fuerzas convencionales y ratificó el desarrollo de armas nucleares y misiles.

La reunión militar ocurrió mientras Corea del Sur propuso una reunión con Pyongyang para delimitar con precisión la frontera terrestre y restablecer los canales de comunicación entre ambos países. La iniciativa de Seúl llegó después de una explosión en la Zona Desmilitarizada, que elevó la tensión en la frontera entre las dos Coreas.

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El presidente surcoreano Lee Jae-myung (JEON HEON-KYUN/Pool via REUTERS/Archivo)

El Ministerio de Defensa de Corea del Sur advirtió que podrían producirse nuevos incidentes en la frontera con Corea del Norte si no se aborda la actual tensión y planteó una eventual negociación que podría incluir al Comando de las Naciones Unidas. La cartera sostuvo que resulta difícil anticipar “qué otros incidentes podrían ocurrir si se permite que esta situación continúe sin ser abordada”.

El viceministro de Defensa para Asuntos Políticos, Kim Hong-cheol, señaló que las fechas y los lugares de un eventual diálogo podrían definirse a través de Panmunjom, la aldea de la tregua donde militares de ambos países permanecen frente a frente.

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“Las fechas y los lugares específicos podrían discutirse a través de Panmunjom”, afirmó Kim, quien agregó que Seúl esperaba “una respuesta positiva de Corea del Norte”. El Ministerio recordó que Pyongyang no respondió a una propuesta de conversaciones presentada el año pasado.

(Con información de AFP)