En un documento para León XIV, movimientos populares y enviados del Vaticano convocaron a organizarse “contra la deshumanización”

Un documento elaborado por movimientos sociales de América del Sur junto a enviados del Vaticano a la Argentina, que será entregado al Sumo Pontífice, plantea: "Frente a Babel, elegimos comunidad. Frente al descarte, organización. Frente a la deshumanización, dignidad. Frente a la impotencia, esperanza" (Prensa UTEP)

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Reunidos en la Ciudad Papa Francisco, en el partido bonaerense de La Matanza, organizaciones populares de América Latina, de la Iglesia argentina y enviados del Vaticano, entre ellos la prefecta Alessandra Smerilli, representante del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano presentaron ayer el documento colectivo que harán llegar al papa León XIV en su visita a la Argentina prevista entre el domingo 8 al miércoles 11 de noviembre como parte del Encuentro Regional de Movimientos Populares – Capítulo Argentina 2026. Fue el corolario de dos jornadas intensivas que incluyó una peregrinación al asentamiento “Las 3T”, ubicado en el barrio Puerta de Hierro, y una misa presidida por el arzobispo de La Plata, Gustavo Carrara, y el arzobispo Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, uno de los máximos responsables de la organización de la llegada de León XIV al país.

Puerta de Hierro, ubicada sobre la Avenida Crovara, es uno de los barrios populares con mayores necesidades ubicado en el distrito más poblado de la provincia de Buenos Aires y que atraviesa problemas de violencia, inseguridad, vulnerabilidad y narcomenudeo. “Frente a un sistema que pretende convencernos de que hay personas que sobran, asumimos un compromiso que atraviesa todas nuestras luchas: plantar bandera contra la deshumanización”, destaca el documento que recibirá el Vicario de Cristo. El texto de seis páginas, contiene un fuerte contenido político y social. “No aceptamos que el dios dinero se presente como la única manera posible de organizar nuestras sociedades. Reivindicamos la Justicia Social, la dignidad humana, el bien común, la solidaridad y el destino universal de los bienes. Queremos una sociedad que ponga en el centro a los pobres, a los trabajadores, a las periferias y a quienes han sido descartados”, se describe en la primer carilla.

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La prefecta Alessandra Smerilli, representante del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano, recorrió la cooperativa "El amanecer de los cartoneros", ubicada en la Ciudad de Buenos Aires (Prensa UTEP)

De Francisco a León XIV

El texto, bien leído, refleja la continuidad y la profundización que realiza León XIV de las transformaciones iniciadas por Francisco sobre la visión de una Iglesia que escucha, camina unida y se descentraliza. Porque si el papa argentino popularizó y propuso el concepto de una Iglesia cercana, desinstalada y “en salida”, su sucesor trazó una continuidad explícita para asentar y consolidar esa misma línea de acción pastoral.

Une los dos grandes pilares de ambos papados es la prioridad por los más postergados y la ecología integral, con el horizonte centrado en la paz global y la resolución de conflictos tal como lo viene haciendo el papa norteamericano al ofrecer al Vaticano como mediador en conflictos que sangran como la guerra entre Rusia y Ucrania a la que calificó como una “masacre sin sentido” y afirmó que “las guerras ya no tienen sentido”.

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León XIV también cuestionó el aumento del gasto militar en Europa, señalando que esos recursos deberían destinarse a “resolver problemas urgentes como el hambre, la vivienda y el desempleo.”

León XIV cuestionó el aumento del gasto militar en Europa, señalando que esos recursos deberían destinarse a “resolver problemas urgentes como el hambre, la vivienda y el desempleo” (Jesús Hellín / Pool / Europa Press)

Tierra, el Techo y el Trabajo, derechos sagrados

La jornada se desarrolló bajo el lema “Por una Magnífica Humanidad: los pueblos construyen organización, dignidad y esperanza” y retomó los ejes centrales de los Encuentros Mundiales de Movimientos Populares impulsados durante el pontificado de Francisco. La declaración final, elaborada colectivamente a partir de debates y reflexiones entre las organizaciones participantes, reafirma la Tierra, el Techo y el Trabajo como derechos sagrados y plantea compromisos concretos frente a la desigualdad, la precarización laboral, la concentración de la riqueza y las nuevas formas de exclusión.

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El texto es contundente en su diagnóstico del momento histórico. “Hace once años el papa Francisco nos decía que este sistema no se aguanta más. Hoy las desigualdades se han profundizado y la deshumanización y la crueldad se han convertido en una marca de nuestro tiempo”, señala la declaración. Junto a ese diagnóstico, los movimientos identifican un desafío nuevo: “La tecnología y la inteligencia artificial avanzan a una velocidad inédita, pero la riqueza que generan queda concentrada y, muchas veces, estas herramientas se utilizan para controlar, vigilar y acumular poder”.

Para orientar esa lectura en el presente, el documento retoma dos imágenes bíblicas que el papa León XIV desarrolla en su encíclica Magnifica Humanitas. Por un lado, la torre de Babel, que expresa “el límite de una construcción fundada en la autosuficiencia, la homogeneización y la eficiencia cuando estas sacrifican la dignidad de las personas”. Por el otro, la reconstrucción de los muros de Jerusalén, donde “la ciudad renace gracias a la responsabilidad compartida de todo el pueblo”, una obra que “reconstruye los vínculos antes que las piedras y encuentra un lenguaje común, no en la uniformidad sino en la comunión”. Frente a esas dos imágenes, la declaración es categórica: “No queremos una humanidad organizada únicamente en torno al dinero, la concentración del poder o un desarrollo tecnológico sin límites”.

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En materia laboral, los movimientos, junto al Vaticano, plantean que “la tecnología debe estar al servicio del trabajador y no el trabajador al servicio de la tecnología” (Prensa UTEP)

El trabajo en plataformas digitales y la dignidad de los privados de libertad

La declaración organiza sus propuestas en ocho compromisos que van desde la defensa del trabajo y los bienes naturales hasta el rechazo de la narcoestructura y la reinserción de personas privadas de libertad.

En materia laboral, los movimientos plantean que “la tecnología debe estar al servicio del trabajador y no el trabajador al servicio de la tecnología”, y exigen “ingresos dignos, seguridad social y que los beneficios del progreso tecnológico mejoren las condiciones de vida de nuestros pueblos”. Incluyen explícitamente a quienes trabajan en plataformas digitales y rechazan que la precarización se presente como consecuencia inevitable del progreso.

En el plano territorial y ambiental, el texto sostiene que “no habrá transición ecológica justa si se construye sobre la destrucción de nuestra Casa Común y el desplazamiento de nuestros pueblos”, y defiende la soberanía alimentaria, la reforma agraria integral, la agroecología y las semillas como “patrimonio de los pueblos”.

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Respecto de las estructuras narcocriminales instaladas en los barrios populares, los movimientos sociales rechazaron que sus comunidades sean criminalizadas: “No aceptamos que nuestros barrios y nuestros pibes sean criminalizados mientras permanezcan intactas las estructuras que organizan, financian y protegen el negocio”.

León XIV visitará el país entre el domingo 8 al miércoles 11 de noviembre (Prensa UTEP)

El cierre de la declaración es un mensaje directo al pontífice. “León, queremos decirte algo: hace un año, cuando los movimientos populares llegamos a Roma, nos dijiste: ‘Estoy con ustedes’. Hoy, reunidos en Buenos Aires, queremos decirte también nosotros: estamos con vos”, expresa el texto. Y concluye con una síntesis que recorre toda la jornada: “Frente a Babel, elegimos comunidad. Frente al descarte, organización. Frente a la deshumanización, dignidad. Frente a la impotencia, esperanza”.

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El Vaticano reafirmó el compromiso de la Iglesia con los movimientos populares

En representación del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, Flavio Lauria compartió las palabras de la prefecta Alessandra Smerilli, quien en su mensaje recuperó un episodio fundacional: el encuentro que el entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio mantuvo con los cartoneros de Buenos Aires hace dos décadas. “Bergoglio reconoció allí la acción del Espíritu Santo, que hace de los pobres no sólo destinatarios, sino protagonistas de la misión de la Iglesia. De aquella intuición nacieron, con el Papa Francisco, los Encuentros Mundiales de los Movimientos Populares”, escribió Smerilli.

El mensaje también incluyó una definición sobre el rol de la Iglesia institucional. “La Iglesia debe estar con ustedes: una Iglesia pobre para los pobres, una Iglesia que se acerca, que se arriesga, que es valiente, profética y alegre”, citó Smerilli, retomando palabras de León XIV. Y reafirmó el compromiso del Dicasterio: “Así quiere caminar la Iglesia con ustedes, y así se compromete a seguir haciéndolo el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral”.

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Representantes del Vaticano, la Iglesia argentina y movimientos populares debatieron los principales problemas que atraviesan los más necesitados del mundo y la región (Prensa UTEP)

En su discurso, Smerilli también desarrolló el marco teológico que sostiene la encíclica papal. Sobre el “síndrome de Babel” descripto por León XIV, explicó que se trata de “la idolatría del lucro que sacrifica a los débiles, la uniformidad que aplana las diferencias, la pretensión de un lenguaje único —incluso digital— capaz de traducirlo todo, incluso el misterio de la persona, en datos y rendimientos”. Frente a esa lógica, propuso la imagen de Nehemías: “Ustedes son Nehemías”, dijo a los movimientos populares, que “ante las ruinas de la exclusión, no se resignaron, se organizaron, rezaron y pusieron manos a la obra, cada una con su tramo de muralla”. Citó la encíclica para recordar que “ninguna mano es tan débil como para no poder ofrecer su contribución”, y que el Papa ha llamado a los movimientos “defensores de la humanidad, testigos de la justicia, poetas de la solidaridad”.

El rol de los movimientos “como sujetos y no como objetos”

El sacerdote italiano Mattia Ferrari, coordinador del Encuentro Mundial de Movimientos Populares, subrayó la centralidad del trabajo que realizan las organizaciones: “Agradecemos a todos los movimientos populares de la Argentina y la región latinoamericana por el trabajo, la lucha y el servicio que ustedes hacen, que a veces es invisible pero es tan importante”. Ferrari recordó el vínculo que el papa Francisco construyó con los cartoneros argentinos y señaló que “sólo a través de los movimientos populares los pobres y excluidos se convierten en sujetos, y sólo cuando ellos son sujetos y no objetos es posible caminar hacia la justicia social”. Sobre el encuentro de Buenos Aires, expresó: “Me imagino al papa Francisco sonriendo con este encuentro. Y creo que el papa León XIV estará muy contento”.

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La peregrinación por Puerta de Hierro, en La Matanza, uno de los barrios más vulnerables (Prensa UTEP)

Los arzobispos argentinos también tomaron la palabra. Carrara subrayó “el pedido del papa Francisco y del papa León de que la Iglesia y los movimientos populares hagan su camino juntos”, y lo definió como “el camino de cuidar fragilidad, de defender la dignidad de los pueblos”. Colombo, por su parte, llevó el saludo de los obispos argentinos y destacó que su presencia buscaba “testimoniar la necesidad de establecer un vínculo permanente y recíproco en la interacción entre la Iglesia y los movimientos sociales”, y señaló que la visita de León XIV “es una oportunidad para señalar la riqueza de este intercambio y expresar con sencillez la importancia del servicio a los pobres”.

La prefecta visitó una cooperativa cartonera

En el marco del mismo encuentro, la delegación del Vaticano encabezada por Smerilli recorrió la planta de Amanecer de los Cartoneros, en el barrio porteño de Saavedra. La visita respondió a una invitación que Sergio Sánchez, referente de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR), le había cursado al papa León XIV para que conociera de cerca el trabajo de las cooperativas de reciclado y los barrios populares.

La recorrida tuvo lugar mientras las cooperativas cartoneras de la Ciudad de Buenos Aires atraviesan un momento crítico: desde las organizaciones estiman que alrededor de 6.500 empleos están en riesgo a raíz de cambios en los pliegos de higiene urbana, y reclaman que el sistema de reciclado reconozca formalmente el lugar de los recuperadores urbanos en la gestión de residuos y el cuidado del ambiente.

Durante las jornadas, se recuperó el vínculo que el papa Francisco construyó con los cartoneros argentinos y el reconocimiento de sus formas de organización comunitaria (Prensa UTEP)

Para los organizadores de la visita de Sor Alessandra Smerilli a la planta de reciclado del Amanecer de los Cartoneros reafirma la importancia de conocer de cerca las experiencias de organización popular y el trabajo de quienes sostienen cotidianamente el reciclado. “Los cartoneros son trabajadores esenciales para el cuidado del ambiente y la construcción de una sociedad más justa”, sostuvieron.

El documento que se le entregará al papa León XIV durante su visita a la Argentina, al que accedió Infobae, cierra con una frase que invita a una profunda reflexión dirigida a su santidad: “Cuando visites nuestra región, queremos recibirte con nuestras luchas, nuestras preguntas y nuestras esperanzas. Y queremos seguir caminando junto a una Iglesia que escucha la voz de los pobres y reconoce a los pueblos organizados como protagonistas de la construcción del bien común. Nos quieren hacer creer que el futuro ya está escrito. Que la tecnología, el dinero y el poder decidirán por nosotros. No lo aceptamos. Frente a Babel, elegimos comunidad. Frente al descarte, organización. Frente a la deshumanización, dignidad. Frente a la impotencia, esperanza. Tierra, Techo y Trabajo siguen siendo derechos sagrados. Y el futuro también es un derecho de los pueblos.”