Política

El Gobierno está en alerta por los conflictos en Europa: el doble impacto económico y el modelo Milei

Tras la irrupción en Francia, en Casa Rosada detectaron que el continente europeo sufre complicaciones a nivel fiscal, monetario y previsional. El incremento de las protestas y la situación en el país

El Gobierno está en alerta por los conflictos en Europa: el doble impacto económico y el modelo Milei (REUTERS)
El Gobierno está en alerta por los conflictos en Europa: el doble impacto económico y el modelo Milei (REUTERS)
Guardar

Las imágenes de la intifada francesa, con casi 500 mil personas en las calles y movilizaciones en París, Lyon, Marsella, Burdeos, Toulouse y Estrasburgo, son seguidas de cerca en distintos despachos de la Casa Rosada. El diagnóstico libertario es amplio: no solo limitan la compleja situación a Francia, sino que hablan de una Europa marcada por una creciente conflictividad social, producto de lo que consideran las consecuencias de una crisis económica que se extiende por el continente.

“Francia, pero sobre todo Europa, están complicadas a nivel fiscal, monetario y previsional. No les dan las cuentas por ningún lado. Francia está afrontando la crisis digna de un país emergente”, planteó ante Infobae una fuente con acceso al despacho presidencial.

PUBLICIDAD

Las manifestaciones masivas también alcanzaron ciudades de otros países europeos, como Milán, Roma, Madrid, Lisboa y Tirana, cuyas calles se transformaron en epicentro de reclamos vinculados con las pensiones, el acceso a la vivienda y la educación, la inflación, las denuncias de corrupción y la oposición a la guerra.

A la conflictividad social europea, los libertarios suman la preocupación por el impacto de las disputas bélicas sobre la economía regional y mundial, en particular el enfrentamiento por el estrecho de Ormuz -que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán- y la guerra entre Rusia y Ucrania. “La economía del mundo frena. El mundo parece a punto de explotar”, detectó una fuente de Balcarce 50. En ese contexto, el ala de la mesa política -los Caputo- que plantea la necesidad de cerrar cuánto antes acuerdos con los gobernadores, insiste en su reclamo.

PUBLICIDAD

Postal de los disturbios en París (EFE)
Postal de los disturbios en París (EFE)

El presidente Javier Milei también se refirió a esa inquietud durante la reunión de Gabinete del lunes pasado. Durante el intercambio sostuvo que el escenario internacional repercute directamente sobre la oferta global y el precio del petróleo, que registró fuertes subas en las últimas semanas, y advirtió sobre las presiones alcistas sobre los precios y las tasas de interés.

A su vez, el oficialismo sostiene que la inestabilidad internacional golpea a los mercados emergentes y afecta la cotización de los bonos argentinos. “La crisis que atraviesa Europa impacta y la Argentina no está exenta. Esto pega en los mercados y los países emergentes tienen impacto en indicadores como el riesgo país”, argumentaron ante este medio.

Sin embargo, en las filas libertarias destacan la existencia de lo que definen como un “hedge natural”: la suba del petróleo y las commodities tiene un efecto dual sobre la economía argentina. Por un lado, presiona sobre los precios internos y puede repercutir en la actividad económica; por el otro, por el otro, mejora los ingresos por exportaciones de petróleo y gas.

El propio Milei hizo referencia al tema durante el fin de semana, cuando sostuvo que las perspectivas económicas para 2027, año electoral, estarán condicionadas por el escenario mundial. “El petróleo pasó de 60 dólares a 100 dólares el barril. Eso a nosotros nos genera un hedge natural porque los dólares que no nos entran de la cuenta financiera nos salen hasta por las orejas de la cuenta comercial”, sostuvo en una entrevista con Radio Mitre.

Estudiantes protestan en Albania (REUTERS)
Estudiantes protestan en Albania (REUTERS)

Asimismo, en la Casa Rosada identifican un cambio de escenario global: anticipan una creciente conflictividad social y el agotamiento del orden económico que caracterizó buena parte del siglo XX. Pese a la ola de protestas, en Balcarce 50 descartan que ese escenario se replique en la Argentina. Lo atribuyen al ordenamiento macroeconómico y a la disponibilidad de divisas que, aseguran, tiene el país.

En ese mundo conflictivo, la Argentina es una especie de paraíso. Alejado de todos los conflictos. Ordenada, con un Presidente pro mercado, pro capitalista”, expresó un integrante del Gabinete.

La visión contrasta con los reclamos de buena parte de la sociedad, que espera que el ordenamiento de las cuentas públicas se traduzca en una mejora de sus ingresos. Frente a esas demandas, los libertarios, con Milei a la cabeza, ratifican la continuidad del rumbo económico.

Temas Relacionados

Javier MileiGobiernoEuropaFranciaProtestasElecciones 2027Últimas Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La interna del oficialismo cambia de foco y de terreno: tensión con Patricia Bullrich en el acelerado camino electoral

La senadora suma gestos de diferenciación. El último, su ausencia en la reunión de Gabinete. Antes, el cuestionamiento a la escalada discursiva de Milei. Es una movida de mayor gravitación que la larga disputa de poder entre Karina Milei y Santiago Caputo. Y apunta al desafío de 2027

La interna del oficialismo cambia de foco y de terreno: tensión con Patricia Bullrich en el acelerado camino electoral

Los movimientos de la región y enviados del Vaticano peregrinarán en La Matanza y entregarán un documento a León XIV

Las delegaciones latinoamericanas marcharán el 28 de octubre desde la avenida Crovara hacia el predio Las 3T (tierra, techo y trabajo), donde los obispos Marcelo Colombo y Gustavo Carrara presidirán la celebración de clausura

Los movimientos de la región y enviados del Vaticano peregrinarán en La Matanza y entregarán un documento a León XIV

El PJ mira el triunfo de Lula: la candidatura de CFK, el futuro de la coalición y el mensaje a Milei

En el peronismo aseguran que para el 2027 es clave armar un frente amplio como el que contuvo al presidente de Brasil. El freno de la derecha en la región y el golpe al discurso libertario

El PJ mira el triunfo de Lula: la candidatura de CFK, el futuro de la coalición y el mensaje a Milei

De Bullrich a Lula da Silva: a Milei se le abrieron dos frentes de conflicto con resolución incierta

El Presidente todavía no se expresó respecto del resultado de las elecciones en Brasil y deberá convivir más de un año con un enemigo político. Mientras tanto, la senadora continúa aumentando la tensión en el interior del oficialismo

De Bullrich a Lula da Silva: a Milei se le abrieron dos frentes de conflicto con resolución incierta

El gobierno de Kicillof ratificó que si se sostienen las PASO no habrá desdoblamiento en Buenos Aires

Carlos Bianco planteó que, de continuar las primarias en la Nación, se replicará el mismo calendario electoral en PBA. Fundamentó cuestiones de tiempo “para organizar un proceso eleccionario”. Fue en un panel con representantes de la Justicia y la Junta Electoral bonaerense

El gobierno de Kicillof ratificó que si se sostienen las PASO no habrá desdoblamiento en Buenos Aires

DEPORTES

Daniel Orsanic, a 10 años del título en la Copa Davis: en quién pensó al levantar el trofeo y por qué Del Potro fue “el Messi” del equipo

Daniel Orsanic, a 10 años del título en la Copa Davis: en quién pensó al levantar el trofeo y por qué Del Potro fue “el Messi” del equipo

Desplazaron a uno de los líderes de la barra de River en la antesala del superclásico: quién es quién en la interna

Es hijo de Lalo Maradona y sobrino de Diego, jugó al fútbol hasta los 24 años, trabaja de martillero y lleva la historia familiar al streaming

Estudiantes perdió y se alejó de la zona de Sudamericana: así quedaron las posiciones y la clasificación a las Copas

Riquelme habló del Superclásico ante River, cuestionó las críticas a los árbitros y se emocionó al recordar el secuestro de su hermano

TELESHOW

Lourdes Sánchez confirmó su romance con Francisco Liotta tras separarse del Chato Prada: “Mi corazón está muy feliz”

Lourdes Sánchez confirmó su romance con Francisco Liotta tras separarse del Chato Prada: “Mi corazón está muy feliz”

El inesperado enfrentamiento de Marta Fort con Juli Poggio en MasterChef Celebrity: “No seas envidiosa”

Dani La Chepi, tras el caso de bullying en Catamarca, recordó cómo enfrentó el acoso que sufrió su hija Isa

Nancy Pazos contó cómo terminó su noche tras quedarse afuera de la fiesta de Charly García: “Me fui a comer un pancho”

La China Ansa explotó contra Nora Colosimo por vincularla con Pablo Migliore: “Me cagó la vida”

INFOBAE AMÉRICA

Francia debate un proyecto para endurecer las penas por disturbios y habilitar el bloqueo de redes sociales que inciten a la violencia

Francia debate un proyecto para endurecer las penas por disturbios y habilitar el bloqueo de redes sociales que inciten a la violencia

Entró en vigor una tregua entre Rusia y Ucrania en la ciudad ocupada de Oleshky para permitir la llegada de ayuda humanitaria

Flávio Bolsonaro habría salido de Brasil y viajaría a Estados Unidos en un vuelo privado desde Argentina

Macron pidió calma ante el riesgo de nuevos disturbios en Francia y descartó por ahora declarar el estado de emergencia

EN VIVO: Abrieron los colegios electorales en Israel y los votantes comenzaron a emitir sus sufragios