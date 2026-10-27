El Gobierno está en alerta por los conflictos en Europa: el doble impacto económico y el modelo Milei (REUTERS)

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Las imágenes de la intifada francesa, con casi 500 mil personas en las calles y movilizaciones en París, Lyon, Marsella, Burdeos, Toulouse y Estrasburgo, son seguidas de cerca en distintos despachos de la Casa Rosada. El diagnóstico libertario es amplio: no solo limitan la compleja situación a Francia, sino que hablan de una Europa marcada por una creciente conflictividad social, producto de lo que consideran las consecuencias de una crisis económica que se extiende por el continente.

“Francia, pero sobre todo Europa, están complicadas a nivel fiscal, monetario y previsional. No les dan las cuentas por ningún lado. Francia está afrontando la crisis digna de un país emergente”, planteó ante Infobae una fuente con acceso al despacho presidencial.

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Las manifestaciones masivas también alcanzaron ciudades de otros países europeos, como Milán, Roma, Madrid, Lisboa y Tirana, cuyas calles se transformaron en epicentro de reclamos vinculados con las pensiones, el acceso a la vivienda y la educación, la inflación, las denuncias de corrupción y la oposición a la guerra.

A la conflictividad social europea, los libertarios suman la preocupación por el impacto de las disputas bélicas sobre la economía regional y mundial, en particular el enfrentamiento por el estrecho de Ormuz -que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán- y la guerra entre Rusia y Ucrania. “La economía del mundo frena. El mundo parece a punto de explotar”, detectó una fuente de Balcarce 50. En ese contexto, el ala de la mesa política -los Caputo- que plantea la necesidad de cerrar cuánto antes acuerdos con los gobernadores, insiste en su reclamo.

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Postal de los disturbios en París (EFE)

El presidente Javier Milei también se refirió a esa inquietud durante la reunión de Gabinete del lunes pasado. Durante el intercambio sostuvo que el escenario internacional repercute directamente sobre la oferta global y el precio del petróleo, que registró fuertes subas en las últimas semanas, y advirtió sobre las presiones alcistas sobre los precios y las tasas de interés.

A su vez, el oficialismo sostiene que la inestabilidad internacional golpea a los mercados emergentes y afecta la cotización de los bonos argentinos. “La crisis que atraviesa Europa impacta y la Argentina no está exenta. Esto pega en los mercados y los países emergentes tienen impacto en indicadores como el riesgo país”, argumentaron ante este medio.

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Sin embargo, en las filas libertarias destacan la existencia de lo que definen como un “hedge natural”: la suba del petróleo y las commodities tiene un efecto dual sobre la economía argentina. Por un lado, presiona sobre los precios internos y puede repercutir en la actividad económica; por el otro, por el otro, mejora los ingresos por exportaciones de petróleo y gas.

El propio Milei hizo referencia al tema durante el fin de semana, cuando sostuvo que las perspectivas económicas para 2027, año electoral, estarán condicionadas por el escenario mundial. “El petróleo pasó de 60 dólares a 100 dólares el barril. Eso a nosotros nos genera un hedge natural porque los dólares que no nos entran de la cuenta financiera nos salen hasta por las orejas de la cuenta comercial”, sostuvo en una entrevista con Radio Mitre.

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Estudiantes protestan en Albania (REUTERS)

Asimismo, en la Casa Rosada identifican un cambio de escenario global: anticipan una creciente conflictividad social y el agotamiento del orden económico que caracterizó buena parte del siglo XX. Pese a la ola de protestas, en Balcarce 50 descartan que ese escenario se replique en la Argentina. Lo atribuyen al ordenamiento macroeconómico y a la disponibilidad de divisas que, aseguran, tiene el país.

“En ese mundo conflictivo, la Argentina es una especie de paraíso. Alejado de todos los conflictos. Ordenada, con un Presidente pro mercado, pro capitalista”, expresó un integrante del Gabinete.

La visión contrasta con los reclamos de buena parte de la sociedad, que espera que el ordenamiento de las cuentas públicas se traduzca en una mejora de sus ingresos. Frente a esas demandas, los libertarios, con Milei a la cabeza, ratifican la continuidad del rumbo económico.

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