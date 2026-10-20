El PRO y LLA, ante una posible alianza: “Se tienen que hacer en base a un programa compartido”, dijo Lospennato

La legisladora porteña sostuvo que un eventual acuerdo electoral debe basarse en una agenda de gobierno compartida y definir las prioridades para los próximos cuatro años, más allá de las diferencias entre ambos espacios

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Las conversaciones entre el PRO y La Libertad Avanza volvieron a tomar forma en medio de la discusión sobre el rumbo económico y las próximas elecciones presidenciales. Aunque el diálogo recién comienza y no hay definiciones electorales, en ambos espacios aparece una condición que ordena la negociación: un programa de gobierno para los próximos cuatro años.

La legisladora por el PRO de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Silvia Lospennato sostuvo que el eventual entendimiento con La Libertad Avanza deberá ir más allá de una ingeniería electoral. “Las alianzas se tienen que hacer en base a un programa compartido”, dijo en Infobae Al Amanecer, con la mirada puesta en los puntos de coincidencia y en las diferencias que aún persisten sobre ingresos, empleo y medidas nacionales.

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Para Lospennato, la discusión tiene una dimensión política y otra de confianza entre los espacios. “El punto más importante es saber qué vamos a hacer los próximos cuatro años en la Argentina”, expresó al describir una mesa de diálogo que, según planteó, debe recuperar previsibilidad antes de resolver un formato electoral.

La legisladora remarcó que el acuerdo, si prospera, debería comprometer a las estructuras partidarias y no limitarse a entendimientos personales. “El acuerdo debería ser entre los partidos políticos”, sostuvo, aunque admitió que sería llamativo que los principales referentes de ambas fuerzas no mantuvieran contacto.

Silvia Lospennato afirmó que un acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza exige un programa de gobierno conjunto para los próximos cuatro años (Captura de video)

En ese marco, Lospennato se refirió a la relación entre el expresidente Mauricio Macri y el presidente Javier Milei, que atravesó momentos de distancia. “Eso parece que enfrió la relación”, afirmó al aludir a los cuestionamientos que surgieron por un cambio en el Gabinete nacional.

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El PRO condiciona un acuerdo a una agenda común de gobierno

El PRO acompaña parte del rumbo económico del Gobierno nacional, pero pretende incorporar correcciones en una eventual agenda compartida. “Queremos que ese sacrificio no se desperdicie volviendo para atrás”, dijo Lospennato al referirse a las medidas aplicadas por la administración actual y a la necesidad de sostener sus resultados.

La discusión interna, según describió, incluye los efectos del ajuste sobre los hogares y los sectores que todavía no perciben una mejora. “La clase media, la clase trabajadora, tiene una cantidad de desafíos todavía por delante”, afirmó la legisladora porteña, al marcar que el ordenamiento de las variables macroeconómicas no resolvió todas las dificultades cotidianas.

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En particular, Lospennato mencionó el empleo, los salarios y el ingreso disponible como asuntos pendientes de la economía argentina. “Acomodar la economía implicó un cambio de precios relativos”, explicó, en referencia al peso que ganaron los servicios y el transporte en los presupuestos familiares.

La industria y la construcción figuran entre las actividades más rezagadas dentro del actual escenario económico argentino

La dirigente rechazó, a la vez, una lectura literal sobre la expresión de llegar a fin de mes y la vinculó con una experiencia más amplia de los hogares.

También sostuvo que los indicadores muestran un deterioro del dinero que queda disponible luego de pagar consumos esenciales. “Hay un reajuste de precios relativos, hay un salario disponible en general menor”, afirmó Lospennato, quien pidió atender ese escenario sin alterar el equilibrio fiscal.

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En esa búsqueda, señaló a la industria y a la construcción entre las actividades que quedaron más rezagadas. “La industria, la construcción”, respondió al enumerar los sectores que, a su criterio, requieren medidas para no quedar al margen del ritmo de crecimiento.

La legisladora puso un límite a las herramientas que podrían discutirse dentro de una agenda común entre el PRO y La Libertad Avanza. “No se hace volver a un modelo de despilfarro fiscal”, afirmó, al descartar iniciativas que impliquen desequilibrio en las cuentas públicas o emisión monetaria.

La mudanza de la cárcel de Devoto y la demanda de los hospitales porteños

Mientras seguía el debate nacional, Lospennato destacó una de las prioridades de la gestión de Jorge Macri en la Ciudad: el traslado de la cárcel de Devoto. “Realmente es un hito para la ciudad de Buenos Aires”, afirmó sobre la mudanza del establecimiento penitenciario y su impacto previsto para el barrio.

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El gobierno porteño reactivó las obras del penal de Marcos Paz para concretar el traslado de la cárcel de Devoto

La legisladora explicó que la Ciudad de Buenos Aires construyó una cárcel en Marcos Paz para hacer posible el traslado de los detenidos. “La ciudad de Buenos Aires construyó Marcos Paz para poder transferírselo al Gobierno Nacional”, dijo, al referirse a la infraestructura levantada para ese fin.

Según su relato, los trabajos habían quedado detenidos luego de la reducción de recursos coparticipables que recibió la administración porteña. “Jorge Macri decidió terminar esto porque era prioritario para el barrio de Devoto”, sostuvo Lospennato sobre la decisión de completar la obra.

La salud pública fue otro de los temas de la entrevista. La dirigente afirmó que los hospitales de la Ciudad registraron una mayor demanda en el último período. “Ha aumentado el 30% la utilización del hospital público en la ciudad de Buenos Aires”, dijo, al vincular ese crecimiento con la presión sobre el sistema.

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Frente a ese escenario, aseguró que el Gobierno porteño avanzó con intervenciones edilicias y con inversiones en tecnología. “Más de 500 obras en todos los hospitales de la ciudad”, afirmó al describir el alcance de los trabajos en los establecimientos sanitarios.

Sobre el sistema de turnos programados, Lospennato defendió el criterio que da preferencia a quienes viven en la Ciudad. “Los porteños tienen prioridad”, dijo, y aclaró que las guardias atienden de acuerdo con la gravedad de cada caso, sin aplicar ese orden de residencia.

La Línea F prevé expropiaciones y la Ciudad evalúa playas subterráneas

La futura Línea F del subte también apareció entre los asuntos de gestión. La legisladora confirmó que algunas estaciones requerirán expropiaciones, entre ellas la proyectada en el entorno de Corrientes y Callao. “Una de las estaciones está prevista en esa esquina”, afirmó al explicar por qué la obra alcanzaría a inmuebles de esa zona.

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El proyecto de la Línea F del subte contempla expropiaciones de inmuebles en el cruce de las avenidas Corrientes y Callao (Gobierno de la Ciduad de Buenos Aires)

La Legislatura porteña ya autorizó el financiamiento del proyecto, aunque resta tratar la iniciativa que habilitaría las expropiaciones. “Ese proyecto todavía no se trató en la Legislatura”, señaló Lospennato, al precisar que la discusión parlamentaria sigue pendiente.

La dirigente indicó que buscarán opciones para reducir la afectación sobre los comercios y otros espacios alcanzados por las obras. “Vamos a buscar si eso es posible”, afirmó al ser consultada por la continuidad de la librería ubicada en el área donde se prevé construir una estación.

En materia de estacionamiento, mencionó propuestas para desarrollar playas subterráneas debajo de algunas plazas porteñas. “Hay un proyecto para construir estacionamientos subterráneos”, dijo, al presentar una alternativa frente a la falta de espacios para dejar vehículos.

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Sin embargo, Lospennato sostuvo que el transporte público debe ser la respuesta principal a la congestión urbana. “La mejor manera de resolver el problema del estacionamiento es desincentivar la utilización del auto”, afirmó, al defender políticas que reduzcan el uso individual de vehículos.

La continuidad de una librería situada en la zona de las obras formó parte de las consultas hacia la legisladora

Al final, la legisladora presentó la red VEGA, una iniciativa orientada a ampliar la participación laboral de mujeres en sectores productivos. “La equidad no es solamente un valor, es una estrategia de desarrollo”, sostuvo, al vincular el proyecto con la incorporación de más mujeres al empleo.

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