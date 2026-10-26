Policía capturado en Guatemala: el crimen organizado en las entrañas del caso Solórzano Foppa

Un policía capturado afirmó que el crimen organizado mantiene vínculos con la política e interviene en el caso del asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa. (Infobae América)

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Uno de los siete agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala detenidos por la presunta implantación de pruebas a dos hermanos afirmó que “el crimen organizado está bien metido” en el caso por el asesinato del exfiscal anticorrupción Juan Francisco Solórzano Foppa.

El policía también sostuvo que esa estructura tiene presencia en la política y que “se ríe” de las capturas de los agentes policiales.

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El agente habló ante reporteros mientras era trasladado desde las carceletas del Organismo Judicial hacia una sala de audiencias de la Torre de Tribunales.

Para este lunes, a las 9:00, estaba prevista la audiencia de primera declaración de los siete detenidos, pero el juzgado de turno suspendió la diligencia.

La declaración del policía ocurrió antes de que los agentes fueran devueltos a las carceletas. Hasta el momento, no se informaron las razones de la suspensión ni una nueva fecha para la audiencia, aunque trascendió que el proceso podría continuar en el Juzgado Tercero Penal.

El Ministerio Público investiga la presunta colocación de un arma de fuego a los hermanos Choc Toz, a quienes un juez otorgó falta de mérito. (Cortesía para Infobae América)

El agente aseguró que actuó “en el ejercicio” de sus funciones

Consultado por los señalamientos de abuso de autoridad, el detenido rechazó haber cometido alguna irregularidad y afirmó que actuó conforme a sus responsabilidades como integrante de la PNC.

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“No, en el ejercicio de mi función hice lo que tenía que hacer. Pero el crimen organizado está bien metido y también en la política está bien metido el crimen organizado”, respondió el agente ante la pregunta de un periodista.

El policía también aseguró que las capturas favorecen a esas estructuras. “El crimen organizado se ríe a la hora de nuestra captura”, expresó durante el traslado bajo custodia de otros miembros de la institución.

Cuando los reporteros le pidieron que explicara a qué se refería con la presunta injerencia criminal y política, el detenido respondió entre risas: “Cómo nos están haciendo esta honor. Hice mi trabajo, señores”.

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El agente detenido negó anomalías en su proceder y rechazó haber recibido órdenes externas para arrestar a los primeros sospechosos del ataque armado. (REUTERS/Cristina Chiquin)

Luego negó que él o sus compañeros hubieran recibido instrucciones de terceros para actuar contra los dos hombres que fueron detenidos tras el ataque armado. “No se recibe órdenes de nadie. Nadie, absolutamente nadie”, afirmó.

La Fiscalía investiga la presunta colocación de un arma de fuego

Los siete agentes fueron detenidos el viernes 23 de octubre como parte de la investigación por las muertes del exfical anticorrupción Juan Francisco Solórzano Foppa y del judoca Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, ocurridas el 17 de octubre en el Campo Marte, zona 5 de la capital guatemalteca.

De acuerdo con el Ministerio Público (MP), los policías son investigados por presuntas irregularidades durante la captura de los hermanos Choc Toz, quienes fueron detenidos minutos después del crimen y posteriormente quedaron en libertad tras una resolución de falta de mérito emitida por un juez.

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El abogado defensor denunció la destrucción de los teléfonos móviles de los detenidos y la falta de peritajes balísticos oficiales. (Cortesía para Infobae América)

La Fiscalía informó que las órdenes de captura alcanzaron a Erick S., Luis R., Juan R., Julio B., Manuel C., Uber C. y Bryan D., quienes supuestamente habría implantado pruebas en contra de los hermanos.

Los delitos atribuidos de forma provisional son abuso de autoridad, simulación de delito, obstaculización a la acción penal y transporte o traslado ilegal de armas de fuego.

Según el MP, las diligencias se relacionan con la posible colocación de un arma a los dos hermanos detenidos. La institución señaló que tanto ese hecho como las circunstancias de las muertes de Solórzano Foppa y Aguilar Gamarro siguen bajo investigación en reserva.

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Como parte del operativo, las autoridades realizaron allanamientos, inspecciones, registros y secuestro de pruebas en 11 inmuebles de distintos departamentos de Guatemala. Las diligencias también incluyeron la Comisaría 13 y la sede del Distrito Central de la PNC.

Siete agentes de la Policía Nacional Civil comparecieron ante un juzgado por la presunta colocación de un arma a dos hermanos detenidos. (Ministerio Público de Guatemala)

Los policías fueron devueltos a las carceletas tras la suspensión

El sábado, el Juzgado de Turno notificó a los agentes los motivos de su detención. Este lunes fueron llevados inicialmente a la sala de audiencias para la primera declaración, pero la diligencia no avanzó y los siete retornaron a las carceletas de la Torre de Tribunales.

Durante una jornada anterior, los detenidos entonaron el Himno Nacional de Guatemala y fragmentos del himno de la PNC.

El juzgado de turno suspendió la audiencia de primera declaración de los siete agentes de la Policía Nacional Civil y los regresaron a las carceletas de la Torre de Tribunales. (Cortesía para Infobae América)

El Ministerio de Gobernación indicó que la investigación se originó en actuaciones de la Inspectoría General de la PNC. La cartera afirmó que ordenó medidas administrativas sobre el personal involucrado y que mantendrá colaboración con las autoridades judiciales y el Ministerio Público.

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