Bullrich sigue incomodando al Gobierno, pero por ahora Milei no la confronta y se aferra al rumbo económico

Javier Milei se reunió con Patricia Bullrich en la Quinta de Olivos (@PatoBullrich)

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Cuando falta prácticamente un año para las elecciones presidenciales, una de las máximas figuras del oficialismo en la actualidad, Patricia Bullrich, continúa dando señales sobre una eventual candidatura propia, aunque en la cúpula de La Libertad Avanza descartan que la senadora vaya a presentarse en 2027 y prefieren no confrontarla públicamente, mientras ratifican que no habrá cambios en el rumbo económico pese a sus reiterados reclamos por una situación “más holgada para la gente”.

La jefa del bloque violeta en la Cámara alta le deseó en su cuenta de X un feliz cumpleaños al presidente Javier Milei y tan solo unas horas después compartió una foto suya de espaldas con la frase “se vienen cositas”, tres puntos suspensivos y el emoji de ojos mirando hacia el costado.

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“No tiene que ver con una ruptura ni nada raro, ya se van a enterar de qué se trata”, remarcaron a este medio en el entorno de la ex ministra de Seguridad, que desde hace meses viene planteando sus diferencias con algunas medidas de la administración nacional y la estrategia parlamentaria, entre otros puntos.

En su equipo de trabajo explicaron que “es una forma de decirles que estén listos“ y recuerdan que esa misma frase ya lo usó unos meses atrás, justo antes de expresar públicamente su desacuerdo con la continuidad de Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete.

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El mensaje de la senadora en redes sociales

Si bien la razón de la publicación la mantienen en estricto secreto, aclaran que no tiene que ver con su rol legislativo, sino que se está refiriendo a su lado de dirigente. Reconocen que es un nuevo gesto de independencia.

En una reciente entrevista con Infobae en Vivo, Bullrich afirmó que está “preparada para ser Presidente”, cargo por el que ya compitió en el 2023, aunque evitó confirmar una postulación y remarcó que “una tiene que saber esperar su momento”.

Consultada sobre una eventual fórmula junto a Milei, la dirigente aclaró que él no le ofreció la Vicepresidencia y, ante la repregunta sobre si aceptaría esa propuesta, respondió con un escueto “no comments”.

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“Ella dijo bien claro que lo va a intentar en el 2031, para mí no está diciendo nada malo”, minimizaron en el círculo más íntimo del líder libertario, que niega la existencia de un conflicto interno e, incluso, destacan que la senadora plantee sus quejas.

Hasta Javier Milei debió referirse al tema en la entrevista que dio este jueves en Radio Rivadavia. El Presidente confirmó la estrategia del Gobierno en este tema: no confrontar. “Es cierto lo que dice. ¿Quiénes fuimos los contendientes del año 2023? Yo, Bullrich, Massa, Schiaretti. No es una persona improvisada”, dijo el mandatario.

Y agregó: “Hacer un punto sobre esto es una tontería, porque ella compitió en las elecciones del 2023, sabe de qué se trata esto y ha sido parte de muchos gobiernos”.

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Días atrás, la ex ministra también insistió, en otro tuit, con la necesidad de avanzar con un “acuerdo político y una economía más holgada para la gente” durante este año, que también es un debate que está dando en la mesa política.

Tal como anticipó este medio, en ese grupo “hay divergencias en el timing para los cierres” de los acuerdos con los aliados: mientras algunos piden que se confirmen lo antes posible para garantizar el apoyo de los otros sectores, por ejemplo, en el Congreso, hay quienes consideran que, en cambio, se debe demorar esa definición para que La Libertad Avanza “obtenga el mejor resultado posible“ en las negociaciones de las listas.

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Bullrich en Infobae en Vivo

En cuanto a Bullrich, en el entorno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, reconocen que “las ambiciones de presentarse” por parte de la senadora “siempre estuvieron”, pero aseguran que “la realidad es que no mide”.

La diputada Lilia Lemoine, una de las personas más cercanas al mandatario nacional y a su hermana, planteó en una entrevista con Infobae en Vivo que le gustaría una fórmula con Bullrich para las elecciones de 2027.

Por el lado de Bullrich, sin embargo, bajaron el tono a esas versiones y remarcaron que “falta mucho” para tomar una definición, al mismo tiempo que señalaron que existen diferencias puntuales con el Gobierno.

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Según explicaron, en el plano internacional la senadora valora el vínculo con el Partido Popular español, en sintonía con el encuentro que Milei mantuvo con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su último viaje a España, pero no comparte la cercanía con Vox, el partido de Santiago Abascal.

La ex ministra, en tanto, todavía no tiene previsto comenzar una campaña de manera explícita en el corto plazo, pero su equipo no descarta que sí pueda empezar a recorrer el país más adelante para ver el apoyo real que tiene en cada lugar y analizar entonces los pasos a seguir. “Más adelante algún viaje por las provincias o algo así vamos a hacer”, anticipan.

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En paralelo a estos movimientos políticos, y a pesar de los reclamos de la dirigente oficialista, en la Casa Rosada insisten en que no habrá modificaciones en la política económica y defienten el modelo.

“La Argentina era cíclica, pero ya no lo es más. Entiendo que asuste vivir en un lugare normal, pero es lo que va a pasar. Incluso si vuelve el kirchnerismo, las reformas que se hicieron son demasiado profundas, no van a poder cambiar el rumbo”, confían.

La relación entre la administración libertaria y Washington también atraviesa una semana de intensa actividad y en Balcarce 50 esperan con ansias las elecciones de medio término que habrá allí, aunque creen que, independientemente del resultado, seguirán teniendo el respaldo financiero de la gestión republicana.

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Este jueves, Milei recibirá en su despacho a Christopher Landau, subsecretario de Estado de los Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, que llegó al país junto con el subsecretario adjunto, Juan Pablo Segura, en el marco de una gira regional centrada en inversiones y seguridad.

Karina Milei con Peter Lamelas

Un día antes, su hermana se reunió con el embajador norteamericano, Peter Lamelas, con quien analizó “la sólida relación bilateral entre ambos países, los distintos proyectos de desarrollo e inversión que empresas americanas tienen en Argentina y el contexto político y económico que atraviesa el país”.

En los próximos días, el funcionario diplomático ofrecerá una cena en su residencia, a la que fue invitada Bullrich, en otro signo del vínculo que también mantiene de forma independiente con la Casa Blanca.

“Yo no tengo que decir: ‘Estoy con USD 75.000 millones a la espera de que me hagan un golpe económico’, porque no es bueno un golpe económico. Yo tengo que decir ‘yo tengo la gobernabilidad, la tranquilidad, y no voy a necesitar esa plata’”, cuestionó la senadora en Infobae en Vivo.

Mientras tanto, en el oficialismo continúan procesando el impacto de las sucesivas señales y, lejos de responderle públicamente, los dirigentes más cercanos al Presidente reiteran que prefieren no profundizar la tensión y remarcan que la prioridad sigue siendo sostener el esquema económico y avanzar con la agenda legislativa, en momentos en que el Gobierno también negocia la eliminación de las PASO y el Presupuesto 2027.