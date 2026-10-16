Milei-Bullrich, la fórmula que más entusiasma al oficialismo en medio de las turbulencias económicas

Javier Milei, junto a Patricia Bullrich en la Quinta de Olivos (@PatoBullrich)

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Javier Milei hablaba ante empresarios en Washington mientras, a más de ocho mil kilómetros, Buenos Aires era un hervidero de tensiones superpuestas.

En los alrededores del Congreso la masividad de la quinta Marcha Federal Universitaria derivaba en pedradas de encapuchados, corridas por las calles porteñas, gases lacrimógenos y camiones hidrantes. De esa manera se empañaba una protesta que hasta los más oficialistas no dudaban en calificar de “legítima” y que incluía la defensa de la Ley de Tierras y reclamos por la emergencia en discapacidad y el endeudamiento de las familias. El Gobierno intentó vincular la movilización a una jugada opositora, defendió el accionar de las fuerzas de seguridad, denunció a los violentos y dejó en claro que no tiene la intención de retroceder en su batalla cultural: en esas horas, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) publicó una resolución que obliga a todas las universidades nacionales a presentar sus planes de auditoría interna antes del 31 de octubre.

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Dentro del palacio legislativo, en paralelo, la oposición fracasaba en su intención de juntar quórum y voltear el megadecreto 70/23, una de las piedras fundacionales del gobierno libertario: se sentaron en sus bancas 121 diputados, ocho menos de los necesarios para abrir el recinto, después de una trama de llamados frenéticos, ausencias calculadas y movimientos de gobernadores como Maximiliano Pullaro de Santa Fe, Osvaldo Jaldo de Tucumán y Carlos Sadir de Jujuy, que volvieron a demostrar que, cuando la supervivencia lo exige, el ecosistema violeta también sabe hacer política tradicional. Gracias a dosis inusuales de pragmatismo, resultó efectiva la decisión de restituir, en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros tal como habían sido concebidos durante el primer mandato de Cristina Kirchner. Ahora la expectativa está puesta en la sesión que el propio oficialismo convocó para el próximo miércoles.

Los intentos de derogar el decreto 70/2023 no prosperaron

La distancia geográfica de los Milei no implicó ausencia política. Karina, que originalmente había decidido quedarse en Argentina para coordinar los pormenores de otra semana sensible, cambió sus planes a último momento, acompañó a su hermano y siguió la rosca parlamentaria por teléfono desde Estados Unidos.

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Cuando este viernes a media mañana la comitiva aterrice de su periplo por la nación que comanda Donald Trump, la cúpula de La Libertad Avanza se reencontrará con los desafíos que los acechan desde hace ya demasiado tiempo: un panorama proselitista plagado de dudas, un parlamento en permanente estado de ebullición y una economía llena de claroscuros que sigue generando inquietud social y discusiones acaloradas en el corazón del poder.

Pero, en medio de las complejidades que implica administrar esas urgencias, hay otra conversación que empieza a ganar espacio en la intimidad libertaria: cómo construir la reelección de 2027. Aunque faltan diez meses para que haya que inscribir fórmulas y doce para la presidencial, la maquinaria electoral ya calienta motores. Y en ese tablero aparece con una fuerza inesperada una figura tan incómoda como necesaria: Patricia Bullrich pica en punta como posible compañera de boleta.

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Bullrich adelantó que impondrá sus condiciones para integrar una eventual fórmula junto a Milei

La posibilidad no nació ahora. Como contó Infobae , Milei y la jefa de su bloque en el Senado ya habían fantaseado en privado con compartir papeleta.

-Seríamos una dupla espectacular, ¡no nos para nadie!

-¡Y no! Juntos realmente somos imparables…

El diálogo, lleno de optimismo y arengas cómplices, sucedió a principios de 2026 en la Quinta de Olivos. Y si bien uno y otro les confirmaron a sus equipos chicos que no volvieron a hacer referencia a esa idea, la ex ministra de Seguridad se encargó de hacer llegar a Balcarce 50 una suerte de “pliego de condiciones”. Dicho de otra forma: dejaron de analizar solamente cuánto podría rendir en términos electorales una conjunción de semejantes apellidos y pasaron a intercambiar miradas, con el más absoluto de los sigilos, sobre cómo convivirían y qué margen de independencia tendría ella para moverse y marcar eventuales diferencias. “Básicamente, qué condiciones deberían existir para que una sociedad política de mayor volumen que la que tienen ahora no termine estallando a los pocos meses”, cuenta un funcionario que está al tanto de esta opción.

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Los detalles del último encuentro a solas entre Milei y Bullrich en la residencia oficial sirven para entender el equilibrio inestable en el que se mueven. Hablaron largo. Coincidieron mucho y discutieron bastante. Él le hizo saber que había seguido con atención todas sus declaraciones públicas y le pidió mesura para evitar que cada diferenciación termine convertida en una nueva crisis interna. Ella le dijo que el programa económico “necesita retoques” y le aseguró que nunca le va a jugar “por atrás”: “Yo soy esto y no puedo ni quiero cambiar a esta altura de mi carrera”. El mitin cerró con un abrazo afectuoso.

Bullrich, nadie lo duda entre los libertarios, puede resultar molesta e irritante para el dispositivo proselitista de los Milei, pero en ese mismo dispositivo admiten que la autonomía que se ganó la mujer es una parte central de su valor político. Sin ir más lejos, con 33% de positiva la dirigente es la figura con la imagen más alta del país, seguida por el 31,2% del propio primer mandatario, como consignó el último estudio de Management & Fit pero ratifican otros relevamientos nacionales.

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La jefa del bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich (Red social X)

Consciente de ese capital, es taxativa al confeccionar una lista de demandas que, según pudo verificar este medio con tres fuentes independientes, incluiría al menos estos puntos:

Poder recorrer el país.

Estar habilitada para hablar con los gobernadores.

Tener, al menos, un ministro de su riñón.

Elegir un número todavía no definido de candidatos a diputados y senadores.

Y desplegar agenda internacional propia.

“Yo puedo ser candidata a vice con una negociación y bajo mis términos. No me interesa estar ahí por el cargo en sí. Y tampoco me interesa ser decorativa”, la escucharon decir quienes la frecuentan. Y juran que suele dejar flotando una frase que suena a amenaza para sus enemigos y, al mismo tiempo, una advertencia para los que desean domesticarla: “Aun si ocupara ese rol tan importante, jamás me quedaría callada. Si con una decisión así me quieren comprar el silencio, están bien equivocados”.

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Bullrich imagina una eventual sociedad de gobierno bajo una lógica bastante más parecida a las coaliciones europeas que a la tradición vicepresidencial argentina: reparto de poder, espacios propios, margen para pelear decisiones y una identidad política que no quede disuelta dentro del color violeta. Todo eso, claro, adaptado a un sistema presidencialista en el que la última palabra seguiría siendo de Milei.

En Casa Rosada conocen al personaje y eso justifica lo precavidos que vienen siendo en cada paso que dan con miras a las elecciones del año que viene. “Si fuera por Karina, nunca la pondría en la fórmula. Pero hay que admitir que es una jugada maestra porque la contenemos a ella y contenemos a los desencantados”, leen cerca de “El Jefe”. “Es la mejor opción que tenemos. Además, si la boleta lleva a Bullrich quiere decir que no va a llevar, por ejemplo, Martín Menem”, reconocen en el ala de Santiago Caputo. Son frases que reflejan internas dormidas, jamás desactivadas.

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Hay otra paradoja que empieza a divertir a los que siguen esta trama desde cerca. En el entorno presidencial sostienen que fue Karina la que empujó a Bullrich hacia el Senado para sacarla de un gabinete donde había acumulado demasiada popularidad y autonomía. Si ese fue el cálculo, el resultado terminó siendo más una bendición que un castigo: ahora tiene cinco años de mandato por delante, un bloque propio para conducir y una plataforma institucional que no está a tiro de decreto de la Rosada. “Le tomó el gustito a ser senadora. Antes puteaba y ahora está contenta”, bromea alguien que la frecuenta.

Con todas las suspicacias a cuestas, desde los dos sectores de la grieta gubernamental coinciden en diferenciarla de su enemiga mayor. “Patricia nunca va a ser Villarruel”. Para los Milei hay una diferencia esencial: la ex ministra discute, objeta y los hasta obliga a retroceder, pero hasta ahora lo hace sin romper con el proyecto ni declararse en la vereda de enfrente. Y, además, es lo suficientemente hábil para criticar a cualquiera menos al líder libertario.

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El presidente Javier Milei, la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y la titular del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich (Foto: Delfina Corbera Pi / Zuma Press / Europa Press)

¿Esta espalda propia puede terminar alimentando una aventura presidencial individual? Por ahora, en el Gobierno lo descartan. “No lo vemos posible ni creemos que lo vaya a hacer”, afirma uno de sus compañeros de la mesa política. En ese órgano informal estiman que su intención de voto “no supera el 10%” y que “una ruptura con Milei podría ser castigada por buena parte del electorado” que ambos comparten. Es una historia que, con oleadas de recelos y desconfianzas, todavía tiene por delante capítulos clave.

Todo este delicado movimiento de pinzas tiene un objetivo excluyente dentro de La Libertad Avanza: que Milei consiga quedarse cuatro años como comandante de los destinos de Argentina. El inconveniente es cómo llegar hasta octubre de 2027 sin que el camino se convierta en una carrera de obstáculos. “Lo dice siempre Javier: competimos contra nosotros mismos, así que hay que evitar autolesionarnos y ser más inteligentes que nunca”, ruega un vocero oficial.

Entre las prioridades absolutas aparece el proyecto de ley que los Milei quieren y necesitan aprobar sí o sí antes de que se largue formalmente la campaña: la reforma electoral. “PASO suspendidas”, repite Diego Santilli con una confianza que por momentos sorprende hasta a sus compañeros de la Jefatura de Gabinete. La secretaria general fijó una frontera mucho más exigente: llegar al 31 de octubre con avances decisivos. Otros dentro del oficialismo creen que hay margen hasta diciembre o incluso que estirar los tiempos puede mejorar el poder de negociación.

Santilli, Bullrich y Luis y Santiago Caputo empujan para delinear cuanto antes los acuerdos con los gobernadores y mostrar estabilidad política a los mercados. Karina, Martín y Eduardo “Lule” Menem son menos ansiosos: temen que sellar pactos demasiado rápido implique rifar el crecimiento territorial de La Libertad Avanza, dejar fuera de competencia a dirigentes propios en las provincias y regalar capacidad de presión a mandatarios que después podrían hacer campaña por su cuenta. No hay, tampoco en esa arista, opiniones unánimes.

Los gobernadores, mientras tanto, aprendieron que cada voto vale bastante más cuando el oficialismo lo necesita. Por eso reaparecieron pedidos de colectoras o listas de adhesión que les permitan conservar sus sellos provinciales y, al mismo tiempo, colgarse de una eventual candidatura presidencial de Milei. La Casa Rosada no lo descarta.

Milei está dispuesto a hacer su parte, aunque sus esfuerzos no vayan más allá de lo justo y necesario. Un ejemplo reciente: durante la Argentina Week en París abrió un hueco en la agenda para mantener una conversación privada con los trece gobernadores que lo habían acompañado a Francia; fueron 25 minutos de encuentro con todos de pie en un salón del Château de la Muette, que funciona como la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). “Estuvo bien, pero la verdad es que en esas mismas horas el Presidente le dedicó bastante más tiempo a boludear en X que a estar con nosotros. Bueno, algo es algo”, comparó, con sorna, uno de los presentes. Eso sí: en el primer piso de la Rosada están preparando una nueva etapa de recorridas presidenciales por el interior ya que no pierden de vista que hay nueve territorios provinciales que Milei jamás pisó pese a haber acumulado de 145 días de viajes por el exterior.

La comitiva nacional en París por el Argentina Week

“Igual, nada de lo que planeemos sirve si la economía cotidiana no mejora”, sentencia, con inusual sinceridad, un funcionario de primerísima línea. Ahí aparece otra discusión casi circular: el ala política reclama que Luis Caputo encuentre la manera de acelerar el derrame hacia salarios, actividad y empleo; el ministro responde que su plan necesita, precisamente, que la política cierre acuerdos y baje la incertidumbre. La tensión alimentó otra ronda de rumores sobre su continuidad que Milei salió a sofocar de manera contundente: definió su vínculo con “Toto” como una “relación simbiótica”, sostuvo que tienen la visión “perfectamente alineada” y calificó como un disparate cualquier posibilidad de salida.

Los números explican por qué el asunto aparece una y otra vez aunque nadie quiera discutir públicamente el corazón del modelo. El Índice de Precios al Consumidor de septiembre fue de 1,9%, dos décimas por encima de agosto, y acumuló 23,6% en los primeros nueve meses de 2026, contra 22% en el mismo período de 2025. Vivienda y servicios públicos, salud y educación aparecen entre los rubros que más presión generan en buena parte de las provincias. Hay más por el costado del empleo: el último guarismo oficial marcó que en julio el trabajo privado formal volvió a retroceder 0,2% y que se perdieron 12.716 puestos en apenas un mes, mientras que la pérdida acumulada desde finales de 2023 llega a 265.765 empleos. Además, hubo bajas en 17 jurisdicciones; Buenos Aires sola perdió 8.001 puestos en treinta días. El Fondo Monetario Internacional aportó otro balde de agua fría al reducir su proyección de crecimiento argentino para este año desde el 3,5% que sostenía en julio hasta 2,1% en su última actualización; no significa recesión, pero sí una poda considerable sobre la recuperación que el Gobierno esperaba exhibir como argumento electoral.

Las encuestas completan una foto que la dirigencia oficialista mira con bastante menos despreocupación de la que muestra públicamente. Un flamante estudio nacional de Giacobbe, que llegó hace apenas horas a la Casa Rosada, indica que 54,7% de la población afirma que la economía está empeorando y que lo está sufriendo, contra 22% que considera que mejora y ya percibe esa recuperación. Otro sondeo, de Hugo Haime, agrega una pregunta especialmente filosa para el relato económico: 76% dice preferir una mejora de los ingresos antes que continuar priorizando una baja de la inflación.

El ala política reclama que Luis Caputo encuentre la manera de acelerar el derrame hacia salarios, actividad y empleo (Foto: REUTERS/Agustín Marcarian)

“¡Sabés cómo nos iba a dar el Papa si finalmente venía, ¿no?!”, le planteó, en tiempo pasado, un ministro a uno de sus colaboradores después de recibir algunos de estos guarismos y en medio del compás de espera por la evolución de la salud de León XIV. La Libertad Avanza trabaja como si la agenda fuera a concretarse entre el 8 y el 11 de noviembre, pero van haciéndose a la idea de que el programa puede cambiar en cualquier momento. En Balcarce 50 conviven la expectativa por sostener una visita histórica y cierto alivio entre quienes imaginan que una postergación evitaría “palos” difíciles de controlar a poco tiempo de que empiece el año electoral.

Karina Milei, dicen los que la conocen bien, entiende perfectamente la densidad de los problemas económicos, aunque nadie debería esperar que desautorice públicamente a su hermano ni a su plan. En las reuniones reservadas del equipo violeta el asunto funciona casi como un tabú: todos saben que la evolución del bolsillo es probablemente la variable más decisiva para 2027, pero muy pocos se animan a sugerir modificaciones profundas delante del Presidente. Bullrich, la misma que suena cada vez más fuerte como compañera de fórmula, es una de las que se atreve.

Con semejante colección de desafíos, una parte de la ayuda para Milei llega desde un lugar inesperado: sus adversarios. De hecho, este sábado 17 de octubre, una de las jornadas más cargadas de simbología del peronismo, servirá para volver a mostrar la fragmentación del principal espacio opositor. Axel Kicillof encabezará su propio acto en La Matanza; buena parte del cristinismo, sin Máximo que viaja a Chaco para compartir actividades con Jorge Capitanich, marchará hacia San José 1111 para respaldar a la expresidenta; Sergio Massa juega al misterio y hasta podría no tener actividad pública; y la CGT organizó una celebración por separado en la sede central porteña. Ni el Día de la Lealtad logra forzar una postal de unidad. La fecha evidencia la crisis de un sector que necesita de las primarias mucho más que el oficialismo porque, al menos hasta acá, no tiene otro mecanismo válido para ordenar sus candidaturas sin una ruptura.

En la Casa Rosada observan esa dispersión con una satisfacción apenas disimulada que también forma parte del plan reeleccionista de Milei y del cálculo libertario: ordenar las propias tensiones antes de que el peronismo, si es que alguna vez lo hace, consiga resolver las suyas.