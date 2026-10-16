Guatemala

Una serie de ataques armados deja cinco muertos y varios heridos en la región central de Guatemala

Los hechos ocurrieron de forma simultánea en sectores de la capital, San Miguel Petapa y la ruta al Atlántico, donde los cuerpos de socorro atendieron a las víctimas durante la jornada del jueves 15 de octubre

Una jornada de violencia armada provocó la muerte de cinco personas en varios municipios de Guatemala.
Una jornada de violencia armada provocó la muerte de cinco personas en varios municipios de Guatemala. (Bomberos Voluntarios)
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Una jornada de violencia armada sacudió este jueves 15 de octubre a la región central de Guatemala, donde una serie de ataques armados registrados en distintos municipios dejó un saldo de cinco personas muertas y heridos.

Los hechos violentos ocurrieron de forma casi simultánea en sectores de la capital, San Miguel Petapa y la ruta al Atlántico, lo que provocó una intensa movilización de los cuerpos de socorro y generó severas complicaciones en la circulación vehicular.

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Tres ocupantes de un picop fallecieron en la zona 6 capitalina

El hecho de mayor magnitud ocurrió en la 14 avenida “B” y 8ª calle, frente al numeral 8-34 de la zona 6 de la Ciudad de Guatemala.

En el lugar, tres personas que viajaban a bordo de un picop negro fueron atacadas a balazos. Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) resguardaron el área mientras que socorristas del Cuerpo de Bomberos Voluntarios confirmaron el fallecimiento de dos hombres y una mujer dentro del automotor.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (Emetra), detalló que el incidente afectó una vía clave utilizada por vecinos para trasladarse hacia la colonia San Ángel.

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Una jornada de violencia armada provocó la muerte de cinco personas en varios municipios de Guatemala.
Tres ocupantes de un vehículo negro fallecieron tras un ataque de bala en la zona 6 capitalina. (Bomberos Voluntarios)

La llegada de los peritos del Ministerio Público (MP) obligó a restringir el paso, lo que derivó en altas concentraciones de tránsito.

La violencia armada cobró la vida de dos hombres en San Miguel Petapa

De forma paralela, el municipio de San Miguel Petapa registró dos agresiones con armas de fuego. Uno de los hechos tuvo lugar en el bulevar Carmen Guillén, zona 10 de la localidad, donde un ataque directo cobró la vida del conductor de un picop.

El vocero de los Bomberos Voluntarios, Víctor Gómez, confirmó la muerte de la víctima, identificada como Henry Estuardo Arturias Pineda, de 24 años, quien quedó dentro de la cabina del vehículo.

El segundo hecho violento ocurrió en la 6ª calle y 1ª avenida de la colonia Los Álamos, en la zona 6 de ese mismo municipio, donde socorristas reportaron el fallecimiento de otra persona a causa de impactos de proyectil.

Una jornada de violencia armada provocó la muerte de cinco personas en varios municipios de Guatemala.
El ataque directo en el bulevar Carmen Guillén de San Miguel Petapa provocó el deceso de un conductor. (Bomberos Voluntarios)

Las autoridades de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) establecieron un cierre vial total en el sector a la espera del procesamiento del escenario por parte de los investigadores.

Cuerpos de socorro trasladaron a heridos hacia el Hospital General San Juan de Dios

Además de los fallecidos, las unidades de emergencia atendieron hechos que dejaron personas heridas. Los Bomberos Municipales acudieron al kilómetro 8,5 de la ruta al Atlántico tras recibir llamadas a la línea de emergencia 123.

En el lugar estabilizaron a un hombre de 35 años que presentaba una herida de bala en una extremidad inferior, a quien trasladaron al Hospital General San Juan de Dios.

Una jornada de violencia armada provocó la muerte de cinco personas en varios municipios de Guatemala.
Un hombre de 35 años herido en la ruta al Atlántico ingresó al Hospital General San Juan de Dios. (Bomberos Municipales)

En otro incidente reportado en la manzana 7A de la colonia Maya, en la zona 18 de la capital, elementos del mismo cuerpo asistieron a Alan Pérez Cecaida, de 23 años.

El joven recibió atención prehospitalaria con oxigenoterapia y soluciones intravenosas antes de su ingreso urgente al mismo centro hospitalario. Hasta el momento, las fuerzas de seguridad no han informado sobre capturas relacionadas con los atentados ni han establecido si existe vinculación entre los ataques.

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