Política

“El juez justificó un delito”: la palabra del empresario de San Pedro tras la absolución a los gremialistas que bloquearon su pyme

Ariel Rey, propietario de la empresa que acudió a la Justicia por los bloqueos sistemáticos del sindicato de Camioneros habló luego de la sentencia que beneficio a Maximiliano Cavaleyro y otros dirigentes. “¿Qué tengo que hacer según el juez si vuelve mañana a mi negocio? ¿me tengo que comprar un arma?”, lamentó

Guardar

Ariel Rey, propietario de Distribuidora Rey en San Pedro, provincia de Buenos Aires, cuestionó la absolución de Maximiliano Cabaleyro y otros seis acusados por el bloqueo de su empresa en 2021, luego de que el Tribunal Oral Criminal Nº 2 de San Nicolás considerara que la medida respondió a una protesta sindical legítima. El empresario anticipó que buscarán revertir la sentencia mediante un recurso de casación y afirmó que el fallo “justificó un delito”.

La resolución descartó los cargos de extorsión y turbación de la posesión contra Cabaleyro, titular del Sindicato de Camioneros local. La fiscalía había solicitado una condena de 10 años de prisión efectiva y la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante el mismo período, mientras que los abogados de la familia Rey habían pedido una pena de 15 años.

PUBLICIDAD

El juez Alejandro López, único integrante del tribunal, entendió que el dirigente sindical impidió el ingreso a la compañía durante cinco días como parte de un reclamo laboral y no mediante un bloqueo. La sentencia aún no difundió su texto completo.

Rey sostuvo que esa interpretación deja sin respuesta a los empresarios que denuncian impedimentos para trabajar. “Acá tenemos el fallo de un juez que justificó el delito y eso hay que decirlo con todas las letras”, expresó en diálogo con Mitre.

El dueño de la pyme planteó que los reclamos laborales y el derecho de huelga están contemplados por normas vigentes, pero diferenció esas herramientas de las conductas que atribuyó a los acusados. Según su relato, la situación incluyó bloqueos, amenazas y pedidos de dinero para permitir el funcionamiento de la empresa.

PUBLICIDAD

Bloqueo del Sindicato de Camioneros a la Distribuidora Rey
El fallo del tribunal consideró que el impedimento de ingreso a la compañía durante cinco días correspondió a un reclamo laboral legítimo.

“¿Para qué existen las normas? ¿Para qué hay una norma vigente que ampara el derecho a huelga, el derecho a reclamo laboral?”, preguntó. Luego agregó que un grupo no puede instalarse frente a una compañía, impedir sus tareas y exigir condiciones a sus propietarios.

La investigación judicial se originó por los hechos ocurridos en febrero de 2021 en Distribuidora Rey, una empresa familiar de San Pedro. La acusación sostuvo que integrantes de Camioneros bloquearon el acceso a la planta para reclamar que sus 35 trabajadores pasaran al convenio del sindicato y dejaran de estar afiliados al gremio de Comercio.

Rey relató que el conflicto se había iniciado antes, cuando el sindicato exigió el cambio de encuadramiento de los empleados. La empresa aceptó ese pedido, pero luego cuestionó la designación de un delegado que, de acuerdo con el empresario, no cumplía con sus obligaciones laborales y fue sancionado.

El propietario afirmó que su familia dejó de realizar pagos mensuales al sindicato que describió como una “contribución” para poder trabajar sin conflictos. Tras esa decisión, dijo, recibieron una advertencia atribuida a Fernando Espíndola, otro representante de Camioneros que había sido detenido junto con Cabaleyro en abril de 2022.

“El 14 de enero recibimos una amenaza contundente de Espíndola: ‘Bueno, si no vas a poner, vamos a ver qué dice Cabaleyro’”, contó Rey. Al día siguiente, según su versión, las cámaras de seguridad registraron a unas 15 personas frente al establecimiento, entre empleados y delegados gremiales, que formaban un cordón humano junto a la única salida de los camiones.

La familia Rey, cuya empresa sufrió un bloqueo del Sindicato de Camioneros
La familia Rey, cuya empresa sufrió un bloqueo del Sindicato de Camioneros

“Darle plata, si no, no laburás”, resumió. También afirmó que esas acusaciones fueron respaldadas con testigos y otras pruebas incorporadas al expediente.

La absolución derivó en la liberación inmediata de Cabaleyro, quien cumplía prisión domiciliaria. El tribunal también eximió de responsabilidad a los otros seis imputados que participaron del episodio investigado.

La reacción de Rey estuvo atravesada por la preocupación sobre una eventual repetición de los hechos. Cabaleyro reside en San Nicolás y el empresario señaló que ambos se mueven en la misma zona del norte bonaerense.

“¿Qué tengo que hacer según el juez si Maximiliano Cabaleyro vuelve mañana a mi negocio y me bloquea?”, preguntó. “¿Me tengo que comprar como legítimo usuario un arma? ¿Eso está diciendo el juez? ¿Me tengo que defender así?”.

El empresario aclaró que no cuestiona las protestas ni los derechos de los trabajadores. Su planteo apunta a que, a su entender, la sentencia validó acciones que exceden una medida gremial y afectaron el funcionamiento de una compañía privada.

“¿Qué tiene que hacer la pyme que es extorsionada por la mafia sindical de acuerdo a este juez?”, insistió. Para Rey, la señal que deja el fallo es que un comerciante puede verse obligado a “arreglar” con quienes ejercen presión sobre su actividad.

Temas Relacionados

San PedroSindicato de CamionerosBloqueos sindicales

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mar del Plata: Montenegro recibió a Monteoliva para coordinar con Nación y Provincia medidas ante la crisis de seguridad

El intendente y la ministra de Seguridad analizaron el despliegue de fuerzas federales. Montenegro ya había hablado con Kicillof, Santilli y Javier Alonso. Ocurre después de su regreso al municipio, tras dejar el Senado provincial

Mar del Plata: Montenegro recibió a Monteoliva para coordinar con Nación y Provincia medidas ante la crisis de seguridad

Río Negro: La Libertad Avanza puso freno a las autopostulaciones y dejó la candidatura a gobernador en manos de la Casa Rosada

El diputado Aníbal Tortoriello anunció que competirá por la sucesión de Alberto Weretilneck, pero la conducción provincial aclaró que no hay definiciones. El senador Enzo Fullone también aparece en la disputa, con vínculos consolidados con la mesa nacional libertaria

Río Negro: La Libertad Avanza puso freno a las autopostulaciones y dejó la candidatura a gobernador en manos de la Casa Rosada

El Gobierno acordó con los aliados restituir los límites a la venta de tierras para blindar el DNU 70/23

Buscan envitar que la oposición llegue al quórum mañana en la sesión donde buscarán derogar el mega decreto de Milei. Los libertarios introdujeron un nuevo capítulo al proyecto de Inviolabilidad de Propiedad Privada. Volverá a regir el tope del 15% de la norma aprobada por el kirchnerismo en diciembre de 2011. El proyecto se debatirá en el recinto el 21 de octubre

El Gobierno acordó con los aliados restituir los límites a la venta de tierras para blindar el DNU 70/23

Mario Negri habló del futuro de la UCR de cara a 2027: “Si no hay idea nacional, no hay partido político que se sostenga”

En diálogo con Infobae a la Tarde, el exdiputado nacional reclamó una estrategia propia para el radicalismo, propuso construir una coalición republicana de centro y cuestionó la polarización entre Javier Milei y el kirchnerismo

Mario Negri habló del futuro de la UCR de cara a 2027: “Si no hay idea nacional, no hay partido político que se sostenga”

“¿No sabés qué es un ‘bathroom’?”: el cruce de chicanas entre “Bertie” Benegas Lynch y la oposición en Diputados

Durante el inicio del debate por el presupuesto 2027, el libertario, presidente de la comisión, utilizó un anglicismo para hacer una pausa, los legisladores peronistas se lo cuestionaron y se produjo un intercambio de sarcasmos

“¿No sabés qué es un ‘bathroom’?”: el cruce de chicanas entre “Bertie” Benegas Lynch y la oposición en Diputados

DEPORTES

River Plate visitará a Sarmiento en busca de un triunfo que lo sitúe en zona de clasificación a los playoffs del Clausura: hora, TV y formaciones

River Plate visitará a Sarmiento en busca de un triunfo que lo sitúe en zona de clasificación a los playoffs del Clausura: hora, TV y formaciones

El Manchester City de Enzo Fernández es goleado por el campeón PSG en la fecha 2 de la Champions League: la agenda completa

El video que publicó Franco Colapinto contra el odio en las redes sociales: “No me ayudan, ni a mí ni a mi futuro”

El sueño de Locomotora Castro y su pareja que quedó trunco y el sentido mensaje de su “hermano de la vida”

Un anillo de diamantes para el campeón: el pádel incorpora una tradición de la NBA y la NFL

TELESHOW

El testimonio de Cris Morena ante la Justicia sobre la situación de Valentín y Franco Yankelevich: “Abuela, me quiero hacer invisible”

El testimonio de Cris Morena ante la Justicia sobre la situación de Valentín y Franco Yankelevich: “Abuela, me quiero hacer invisible”

Quién es Noelia Vigliarolo, la panelista que acompañó al Roña Castro hasta sus últimos días de vida: tres años juntos y un compromiso que quedó trunco

Julieta Ortega habló de la separación de Emanuel y Julieta Prandi y de una posible reconciliación: “Todo puede ser”

Entre lágrimas, Topa contó una conmovedora experiencia con los papás de una fan: “Fue lo más fuerte de mi vida”

Del altar al divorcio casi sin escalas: 7 parejas famosas que se separaron en tiempo récord

INFOBAE AMÉRICA

De Miss Universe a la pasarela de Victoria´s Secret: Andreína Martínez va por un hito dominicano

De Miss Universe a la pasarela de Victoria´s Secret: Andreína Martínez va por un hito dominicano

Gobierno hondureño evalúa cierre o fusión de 10 instituciones del Estado para 2027

Presupuesto 2027 en Guatemala: el Ministerio Público pide USD 718 millones y advierte sobre un déficit de USD 117 millones

Laura Fernández viajará a El Salvador para conocer el modelo de seguridad y visitar el CECOT

Los límites de pago en Cuba impiden comprar alimentos básicos como el pollo, pese a contar con dinero