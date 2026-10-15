Política

Desde EEUU, Milei ratificó su apoyo a Israel, atacó a Irán y condenó la ola global de antisemitismo

El Presidente encabezó un acto en la embajada argentina. Enfatizó su posición personal e ideológica contra el terrorismo y confirmó su alianza estratégica con la administración Trump. “Habrá tolerancia cero con el antisemitismo”, afirmó

Javier Milei en Washington
Javier Milei durante su discurso contra el terrorismo y el antisemitismo
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(Desde Washington, Estados Unidos) Javier Milei ratificó su posición contra el antisemitismo, la ofensiva terrorista que ejecuta Irán en Medio Oriente y su alianza estratégica con Estados Unidos durante un impactante discurso que pronunció en la embajada argentina en el país norteamericano.

Antes de explicar su posición ideológica y personal sobre el terrorismo chiíta y el rol de Israel en Occidente, Milei se encontró con Chris Wright, secretario de Energía de Estados Unidos.

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Wright llegó a la embajada argentina para ser orador del acto que organizó la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (HIRA), y antes de iniciar la ceremonia oficial se reunió con Milei para analizar la relación bilateral.

Javier Milei en Washington
Javier Milei junto al secretario Wright, Karina Milei, Pablo Quirno y Alec Oxenford en la ambajada argentina

El cónclave a puertas cerradas se formalizó en la planta alta de la sede diplomática y fueron testigos Karina Milei -secretaria General de la Presidencia-, Pablo Quirno -canciller- y Alec Oxenford, embajador argentino ante la Casa Blanca.

Milei hizo un discurso de 15 minutos, y sus posiciones fueron aplaudidas una y otra vez por Ruben Ramirez -canciller de Paraguay- y Víctor Bisonó -canciller de Republica Dominicana-, el rabino Yehuda Kaploun - enviado especial de Estados Unidos en la lucha contra el antisemitismo-, una decena de embajadores de América Latina, Europa y el secretario Wright.

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Javier Milei en Washington
Javier Milei saluda al rabino Kaploun, mientras observan Marcelo Mindlin y Chris Wright, en la embajada de Argentina en Estados Unidos

Milei sostuvo lo siguiente:

-“Hace apenas unas semanas se cumplieron tres años del 7 de octubre del 2023. Ese día, la organización terrorista Hamás, aliada del régimen iraní, perpetró la mayor matanza de judíos desde el Holocausto. Más de mil doscientas personas fueron asesinadas, entre ellos varios compatriotas nuestros, y doscientos cincuenta y uno fueron tomados como rehenes, de los cuales veintiuno eran ciudadanos argentinos. Pero lo más grave no fue solo el crimen, fue la reacción de buena parte del mundo. En lugar de una condena tajante, asistimos a muchos actos de incomodidad, de prematuros llamados al diálogo con el mal, de justificaciones a la barbarie y de condenas preventivas al legítimo derecho de defensa de la víctima, es decir, el Estado de Israel. Todos los vimos y es imposible negarlo”.

-“Y no solo eso, sino que vivimos una ola renovada de antisemitismo. Un antisemitismo que no fue orgánico ni espontáneo, sino que fue azuzado como parte de la propia estrategia de los enemigos de Israel. En todas las democracias occidentales se activaron mecanismos latentes de propaganda, listos para apropiarse de uno de los odios más antiguos de la historia. Y todo para defender los planes de los enemigos de Occidente. El mensaje que esparcieron fue claro: Israel debe bajar sus armas, debe olvidar a sus caídos, olvidar a sus secuestrados y resignar su propia defensa para cuidar la imagen de los judíos en el mundo. Muchos se plegaron a esta campaña por ignorancia, otros por cobardía moral, pero demasiado se plegaron a sabiendas de qué era lo que estaba pasando y qué era lo que estaban haciendo”.

-“Pero esta lucha no sucede solo fronteras adentro. Hoy, el arma del antisemitismo apunta contra toda nuestra región y busca apoyarse sobre quienes odian Occidente para esparcirse. Y quiero ser claro sobre por qué. Israel es el bastión de Occidente, es el muro de contención frente a quienes odian todo lo que somos. Si Israel cayera, luego vienen por todo Occidente. Por eso, defender Israel cobra dos dimensiones. La primera es que es una causa justa. Pero además, para quien no lo entienda así, es también una cuestión de auto preservación, porque el odio contra los valores occidentales no se detendrá en Israel”.

Antes que Milei, Wright, Kaploun, Quirno, Ramírez, Oxenford y Marcelo Mindlin, presidente de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (HIRA), también fijaron su posición sobre el terrorismo y el antisemitismo.

Ellos afirmaron:

“Bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, la Argentina ha hecho de la lucha contra el antisemitismo y la defensa de Israel y del pueblo judío una prioridad definitoria de su política exterior. La Argentina se ha convertido en una de las voces internacionales más claras y firmes contra el antisemitismo”, Alec Oxenford, embajador argentino.

El presidente Javier Milei hizo de la lucha contra el antisemitismo una causa personal, y de la defensa del pueblo judío frente a sus agresiones, una prioridad de nuestra política exterior. Esa determinación llevó a la Argentina a convertirse en la primera nación latinoamericana en presidir esta alianza, Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores.

“En un continente que había perdido la fe en la libertad, en las oportunidades, en la democracia, y con la propia Argentina dando el ejemplo en el hemisferio sur y en el mundo latinoamericano de que creer en la democracia, en la libertad, en el libre mercado y en mantener los valores como algo sagrado —no las conveniencias políticas, no las ideologías disruptivas, sino creer en los valores—. Creo que Argentina está revitalizando a su propio país y a las naciones que la rodean”, Chris Wright, secretario de Energía de Estados Unidos.

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