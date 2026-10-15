Política

Cómo se gestó la caída de la sesión opositora en Diputados y cuál fue el rol de los gobernadores aliados

Los giros políticos y las concesiones materiales se sucedieron hasta las horas previas a la sesión. Cronología de una victoria circunstancial del Gobierno que no le garantiza un apoyo cerrado para los debates que se avecinan

A la oposición le faltaron 8 diputados presentes para llegar al quórum
A la oposición le faltaron 8 diputados presentes para llegar al quórum
Guardar

Una vez más, quisieron ponerle un freno a la Argentina y se quedaron en el intento. El país ya eligió un rumbo y no va a retroceder para satisfacer a los que nos llevaron al fracaso”. Así festejó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el fracaso de la sesión opositora que buscaba derogar el mega DNU 70/23. El posteo fue replicado por el propio Javier Milei y dejó entrever la importancia que el Gobierno le había dado a la misión de sabotear el quórum.

Los movimientos de los libertarios en la previa de la sesión fueron explícitos y apuntaron directamente a los bloques que responden a gobernadores aliados, que suelen funcionar como el fiel de la balanza. El miércoles, apenas 24 horas antes de la sesión, los libertarios accedieron a incluir límites a la venta de tierras en su propio proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

PUBLICIDAD

La maniobra representó un giro de 180 grados, ya que cuando ese mismo proyecto se trató en el Senado los libertarios habían intentado eliminar todos los límites a la venta de tierras a extranjeros pero tuvieron que retirar el capítulo por el rechazo social. Incluso se produjo una situación paradójica que fue señalada con ironía por la oposición: LLA, el PRO y la UCR firmaron un dictamen que restituye la ley de tierras kirchnerista de 2011.

El Gobierno dejó en claro desde el principio que su prioridad sería evitar la derogación del DNU 70/23 porque causaría un “shock de incertidumbre” que afectaría las inversiones y hasta podría tener efectos sobre el riesgo país. “Si se cae todo el DNU también se vuelve para atrás con la derogación de la Ley de Alquileres o la liberalización del mercado aerocomercial. Sería un caos”, explicaban en la previa.

PUBLICIDAD

Cámara de Diputados
Cámara de Diputados

Si bien los referentes de la oposición encargados de sumar votos reconocían que el segundo fallo de la Corte Suprema, que mediante una cautelar restituyó los límites a la venta de tierras a extranjeros, complicó mucho las conversaciones con los bloques provinciales, también advertían sobre la presión que estaba ejerciendo el jefe de Gabinete Diego Santilli sobre los gobernadores aliados.

De hecho, anticipaban que el Gobierno haría concesiones concretas a algunos pedidos de las provincias. El ejemplo más resonante fue el anuncio -horas antes de la sesión- de una convocatoria para la próxima semana a empresas del sector minero y operadores logísticos para analizar medidas que mejoren la capacidad operativa del Ramal C14 del Belgrano Cargas, con foco en la Puna salteña. En paralelo, el Gobierno adelantó que promoverá la búsqueda de fondos de inversión privados para la puesta en funcionamiento integral del Ramal C15, clave para la producción salteña por su conexión con Bolivia y con mercados internacionales.

El gobernador Gustavo Sáenz había hecho públicos sus reclamos el lunes a través de las redes sociales. “Hace más de un mes que vengo gestionando ante el Gobierno Nacional para revertir esta situación. No podemos seguir esperando otros 50 años por las obras ferroviarias que necesitamos para transportar nuestros productos, reducir los costos logísticos y mejorar la competitividad de nuestra producción”, publicó.

Gustavo Sáenz, gobernador de Salta
Gustavo Sáenz, gobernador de Salta

Desde la oposición siguieron con atención los movimientos de los salteños que integran el bloque Argentina Federal que si bien aportó dos presencias al quórum (Bernardo Biella y Pablo Outes) también tuvo una ausencia determinante: Yolanda Vega.

También tuvo un rol destacado el gobernador de Jujuy Carlos Sadir, que intervino directamente para torcer la voluntad de María Inés Zigarán, que había firmado el pedido de sesión pero luego se arrepintió y no bajó al recinto. Tampoco lo hizo su coterráneo Carlos Risotti, aunque su ausencia no tomó por sorpresa a la oposición, que nunca lo incluyó en sus cálculos. “Zigarán nos había dicho que iba a dar quórum pero planeaba levantarse cuando se tratara el DNU 70. Pero al parecer pesó más el llamado del gobernador”, explicó a Infobae un integrante de su propio bloque, Provincias Unidas.

El tercer mandatario provincial que jugó fuerte fue el tucumano Osvaldo Jaldo. Los tres diputados del bloque Independencia, que responden directamente a sus órdenes, evitaron adelantar su posición en los días previos y finalmente dejaron las bancas vacías. Jaldo se encuentra en plena negociación con la Casa Rosada para la conformación de alianzas electorales o acuerdos de no agresión de cara al 2027.

Menos determinantes fueron el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, que le aportó al oficialismo la ausencia de Jorge “Loma” Ávila (Provincias Unidas), el mandatario de San Juan, Marcelo Orrego, que restó a los dos integrantes de Producción y Trabajo, Nancy Picón Martínez y Carlos Jaime, y “Rolo” Figueroa, que acordó la ausencia de Karina Maureira, del monobloque La Neuquinidad. Estos diputados suele actuar en sintonía con los libertarios y su ausencia no generó sorpresa.

Las faltas restantes fueron la cordobesa Alejandra Torres, el misionero Daniel Vancsik, la mendocina Lourdes Arrieta, la bonaerense Karina Banfi y el rionegrino Sergio Capozzi.

Temas Relacionados

CongresoDiputadosDNU 70QuórumGobernadoresLa Libertad AvanzaMartín MenemLey de TierrasÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Kicillof sale contener y mostrar coordinación en medio del pedido por las policías municipales

Algunos intendentes aguardan por el giro del proyecto de una nueva Ley de Seguridad Pública que incluiría un marco normativo y reglamentario para el desarrollo de las fuerzas locales. A la espera, en el Ejecutivo destacan la articulación con los municipios

Kicillof sale contener y mostrar coordinación en medio del pedido por las policías municipales

El Senado dictaminó el Tratado de Patentes con un guiño a favor de laboratorios locales

La Cámara alta lo aprobó en 1998 -no pierde vigencia-, pero Diputados hizo reserva de un capítulo en agosto y lo devolvió modificado. El despacho se obtuvo esta tarde en el plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores; e Industria. Así, queda habilitado para ser sancionado, desde la semana próxima, en el recinto

El Senado dictaminó el Tratado de Patentes con un guiño a favor de laboratorios locales

Incidentes en el Congreso: tras la fallida sesión en Diputados, manifestantes tiraron piedras y Gendarmería respondió con gases

Lejos del escenario previsto para el acto central de la Marcha Universitaria, grupos atacaron el vallado dispuesto alrededor del parlamento. Las fuerzas federales respondieron con balas de goma, gas lacrimógeno y un camión hidrante en el cruce de Rivadavia y Entre Ríos

Incidentes en el Congreso: tras la fallida sesión en Diputados, manifestantes tiraron piedras y Gendarmería respondió con gases

La Iglesia le envió una carta a Victoria Villarruel para pedirle por la ley de prevención de la ludopatía

Desde la Comisión Episcopal de Pastoral Social se le solicitó a la vicepresidenta de la Nación que el Senado avance en el proyecto, "ante el riesgo concreto de perder estado parlamentario el próximo mes de noviembre"

La Iglesia le envió una carta a Victoria Villarruel para pedirle por la ley de prevención de la ludopatía

Diputados: tras la fallida sesión, la oposición expone en minoría por qué busca derogar el decreto 70

Los bloques opositores permanecen en el recinto argumentando contra el DNU del Gobierno. Alrededor del Congreso continúa la “V Marcha Federal Universitaria”, protestas y el paro de ATE

Diputados: tras la fallida sesión, la oposición expone en minoría por qué busca derogar el decreto 70

DEPORTES

El guiño de Lando Norris a Franco Colapinto tras el incidente en el Gran Premio de Azerbaiyán

El guiño de Lando Norris a Franco Colapinto tras el incidente en el Gran Premio de Azerbaiyán

La escena romántica de Lionel Messi con Antonela Roccuzzo que se volvió viral

“Tuve una vida oscura”: las fuertes revelaciones de Mike Tyson a los 60 años

La lesión de Lautaro Martínez que encendió las alarmas de la selección argentina: el comunicado del Inter

“Nefasto”: las repercusiones sobre el polémico informe que le recomendaba al Barcelona “no fichar” a Messi cuando tenía 13 años

TELESHOW

La dura crítica de Julieta Ortega a Julieta Prandi tras su separación con Emanuel: “Me parece que esta no es la manera”

La dura crítica de Julieta Ortega a Julieta Prandi tras su separación con Emanuel: “Me parece que esta no es la manera”

Fede Bal recordó su separación con Sofía Aldrey y dio un detalle desconocido sobre el inicio del “Lavarropas Gate”

Ivana Figueiras mostró el anillo de compromiso que le dio Darío Cvitanich: “Ahora sí”

El particular motivo por el que Dillom prefiere no realizar juntadas en su casa

Zorrito Von Quintiero pasó por Infobae en Vivo y habló del homenaje a Charly García: "Es mucho tesoro cultural"

INFOBAE AMÉRICA

Empresarios advierten que negocios hondureñas deben acelerar su transformación digital

Empresarios advierten que negocios hondureñas deben acelerar su transformación digital

Cuestionan compras de la Policía Nacional Civil para 2025 y 2026 en el Congreso de Guatemala

De las ventosas a los brazos: un hallazgo replantea lo que se sabía sobre el sistema nervioso de pulpos y calamares

El misterio de siete cerámicas con símbolos rupestres halladas a casi 3.000 metros de altura en la cordillera de San Juan

El transporte estatal de pasajeros en Cuba cae 93% entre enero y septiembre de 2025