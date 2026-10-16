Economía

El dato que expone el desafío de la economía: aumentaron 11% las horas trabajadas pero la producción solo subió 3% en diez años

El deterioro de la productividad se refleja en los resultados de sectores clave y plantea desafíos para la competitividad

Aunque cada hora trabajada dispone de 3% más de capital que en 2016, el rendimiento del conjunto de los recursos disminuyó. REUTERS/Martin Acosta
Aunque cada hora trabajada dispone de 3% más de capital que en 2016, el rendimiento del conjunto de los recursos disminuyó. REUTERS/Martin Acosta
Guardar

En la última década, las horas trabajadas aumentaron 11% y los servicios de capital crecieron 14%, pero la producción avanzó apenas 3 por ciento. Esta brecha se tradujo en una caída de la productividad laboral, que mide cuánto se produce por cada hora de trabajo.

Según un informe del IERAL, el centro de estudios de la Fundación Mediterránea, el indicador se encuentra 6% por debajo del nivel de hace 10 años.

PUBLICIDAD

En otras palabras, la economía destinó más trabajo y capital a la producción, pero no consiguió un aumento equivalente en los bienes y servicios generados. Aunque cada hora trabajada dispone de 3% más de capital que en 2016, el rendimiento del conjunto de los recursos disminuyó.

Un trabajador con bata blanca, mascarilla y gorro observa botellas y frascos de vidrio en una cinta transportadora industrial.
La economía destinó más trabajo y capital a la producción, pero no consiguió un aumento equivalente en los bienes y servicios generados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los factores que explica este resultado es la evolución de la productividad total de los factores (PTF), que retrocedió 7% durante el período.

Este indicador representa la parte del crecimiento de la producción que no se explica directamente por la cantidad de trabajo y capital utilizados, y está vinculada con aspectos como el progreso tecnológico, la innovación, la calidad de la gestión y la organización de los procesos productivos.

PUBLICIDAD

La tendencia descendente de la PTF se observa desde 2016. La evolución refleja que la incorporación de recursos, por sí sola, no garantiza una mayor producción: también resulta determinante la eficiencia con la que se combinan y aprovechan.

Qué sectores perdieron más productividad

La caída promedio de 6% en la productividad laboral entre 2016 y 2025 oculta diferencias significativas entre las actividades económicas. Hoteles y restaurantes encabezaron los retrocesos, con una baja de 16%, seguidos por comercio, con 15%, y construcción, con 11%.

También registraron descensos electricidad, gas y agua (-10%), industria (-9%) y pesca (-8%). En contraste, minería e intermediación financiera lograron mejoras de 21% y 14%, respectivamente.

Desde 2023, la productividad por hora trabajada mostró una recuperación moderada y se ubicó 2% por encima del nivel de ese año. Sin embargo, la mejora se concentró en un grupo reducido de actividades.

Dos gráficos de barras horizontales que detallan porcentajes de variación en la productividad laboral por sectores de la economía
Evolución de la productividad laboral por hora trabajada según los sectores económicos

El agro encabezó los avances, con un incremento de 41%, aunque una parte importante responde al rebote posterior a la sequía de 2023. Le siguieron intermediación financiera, con 24%, y minería, con 23%.

En el otro extremo, construcción acumuló una caída de 8% desde 2023, mientras que comercio retrocedió 6% e industria, 4,5%. De esta manera, varias actividades continúan profundizando las pérdidas de productividad que arrastran desde 2016.

“La recuperación, por lo tanto, sigue siendo acotada. Los avances de algunos sectores no alcanzan para compensar las pérdidas acumuladas y contrastan con la evolución de las actividades que concentran la mayor parte del empleo”, remarcó el IERAL.

El informe advirtió que los sectores cuya productividad laboral disminuyó entre 2023 y el último año concentraron el 71% de las horas trabajadas en el primer trimestre de 2026. Es decir, la mayor parte del tiempo destinado a la actividad económica corresponde a rubros que todavía no recuperaron los niveles de productividad de 2023.

Por el contrario, las actividades que más avanzaron desde ese año —agro, minería e intermediación financiera— representaron apenas el 8% de las horas trabajadas. Esta diferencia evidencia las dificultades para que las mejoras de un conjunto acotado de sectores impulsen una recuperación generalizada.

Gráfico circular sobre la participación sectorial en horas trabajadas, con divisiones porcentuales y la fuente IERAL
Participación de cada sector económico en el total de horas trabajadas

El impacto sobre la competitividad

La evolución de la productividad laboral también tiene consecuencias sobre los ingresos y la competitividad de la economía. Sin mejoras sostenidas en la cantidad producida por hora trabajada, resulta más difícil sostener aumentos salariales sin elevar los costos por unidad de producto.

“Revertir esta dinámica requiere mejorar la productividad total de los factores (PTF). Las empresas son centrales en este proceso, porque allí se incorporan tecnologías, se innova y se definen las formas de organizar la producción. Pero su capacidad para mejorar la eficiencia no depende solo de decisiones individuales, también requiere instituciones sólidas y un marco regulatorio que acompañe la inversión, la innovación y la competencia”, indicó.

El informe también vinculó este desafío con la posibilidad de que Argentina avance hacia un tipo de cambio real más bajo, impulsado por el ingreso de divisas provenientes de las exportaciones de recursos naturales.

En ese escenario, ganar productividad cobraría mayor relevancia para sostener la competitividad sin depender de una reducción de los costos laborales.

“El objetivo debe ser crear las condiciones para que las empresas aprovechen mejor sus recursos y que esas mejoras se traduzcan en mayores salarios y una economía más competitiva”, concluyó el IERAL.

Temas Relacionados

productividadtrabajoúltimas noticiascompetitividadeconomíaactividad económicahoras

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Algo fuerte está cambiando en Argentina”: la frase de Galperin sobre los disturbios en el Congreso y la compra de reservas

El empresario vinculó los incidentes en la Marcha Universitaria y el intento opositor contra el DNU 70/2023 con el avance de las tenencias del Banco Central

“Algo fuerte está cambiando en Argentina”: la frase de Galperin sobre los disturbios en el Congreso y la compra de reservas

Jornada financiera: el riesgo país subió por quinto día consecutivo en medio de la volatilidad de los mercados

El S&P Merval revirtió las bajas de la mañana y ganó 0,8%, gracias al repunte de Wall Street. Los títulos públicos finalizaron mixtos. Las reservas del BCRA volvieron a superar los USD 50.000 millones

Jornada financiera: el riesgo país subió por quinto día consecutivo en medio de la volatilidad de los mercados

Industria: subió el uso de la capacidad instalada en agosto, pero cinco sectores trabajaron por debajo del 50%

A nivel general, el nivel de la utilización de la capacidad productiva avanzó 0,3 puntos porcentuales. Qué impulso las principales mejoras y caídas

Industria: subió el uso de la capacidad instalada en agosto, pero cinco sectores trabajaron por debajo del 50%

La deuda pública registró una leve suba en septiembre: los motivos del incremento y cómo evolucionaron los pasivos con el FMI

La Administración Central hizo operaciones financieras por USD 33.476 millones: USD 15.721 millones correspondieron a financiaciones y USD 17.755 millones a cancelaciones

La deuda pública registró una leve suba en septiembre: los motivos del incremento y cómo evolucionaron los pasivos con el FMI

El Banco Central volvió a realizar una fuerte compra de dólares y las reservas superaron los USD 50.000 millones

La autoridad monetaria sumó USD 182 millones este jueves y acumula más de USD 900 millones en el transcurso de octubre

El Banco Central volvió a realizar una fuerte compra de dólares y las reservas superaron los USD 50.000 millones

DEPORTES

El día que Locomotora Castro se subió a un auto de TC a más 200 km/h: “Lo vivió con mucha pasión”

El día que Locomotora Castro se subió a un auto de TC a más 200 km/h: “Lo vivió con mucha pasión”

Inicia la era post Messi: los posibles rivales de la selección argentina en la fecha FIFA de noviembre y las sedes en danza

Tienen entre 75 y 85 años: una marca de running formó con ellos un equipo de corredores seniors

La polémica en Estudiantes-Flamengo: el brutal codazo de Paquetá a Piovi que debió ser sancionado con roja

Nacho Fernández rompió en llanto al hablar de la cinta de capitán con la imagen de Maradona: “Me acompaña todos los partidos”

TELESHOW

La reacción de Mario Pergolini al conocer los detalles del viaje de 60 días de Gastón Gaudio a Las Vegas: "Descarrilé, terminó mal"

La reacción de Mario Pergolini al conocer los detalles del viaje de 60 días de Gastón Gaudio a Las Vegas: "Descarrilé, terminó mal"

La significativa frase de Lourdes Sánchez tras separarse del Chato Prada y en medio de rumores de romance

El pedido de Nicole Neumann a Wanda Nara por el look que llevó al Martín Fierro: cuánto cuesta su osado jean

Nora Colosimo recordó el conflicto entre Zaira Nara y Paula Chaves y defendió a su hija: "No fue una 'Tatiana'"

El llanto de Carito Müller y Anita Martínez en Dale Match en la previa del Día de la Madre

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump calificó como una “vergüenza” la reanudación de los bombardeos ucranianos contra refinerías de Rusia

Donald Trump calificó como una “vergüenza” la reanudación de los bombardeos ucranianos contra refinerías de Rusia

Fiscalía pide prisión preventiva contra futbolista de la Selección de Costa Rica investigado por extorsión y lavado de dinero

Sequía obliga al cierre de 214 fincas camaroneras y reduce la producción en Honduras

Una serie de ataques armados deja cinco muertos y varios heridos en la región central de Guatemala

Régimen de Cuba obliga a tener clases presenciales pese a los apagones, escasez de combustible y déficit docente