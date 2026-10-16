Sequía obliga al cierre de 214 fincas camaroneras y reduce la producción en Honduras

La industria camaronera redujo su meta de producción de 159 millones a 146 millones de libras para 2026 debido a las condiciones climáticas. (Cortesía: Seafood Media)

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La prolongada sequía en el sur de Honduras golpea a la industria camaronera y ha obligado a 214 fincas a paralizar sus operaciones sin completar la cosecha, según información de la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (ANDAH).

El impacto climático redujo las expectativas de producción para 2026 y plantea nuevos desafíos para una actividad que genera empleo y divisas mediante las exportaciones.

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Ante las dificultades que enfrenta el sector, la gremial ajustó su meta anual de 159 millones a 146 millones de libras de camarón, una reducción de 13 millones de libras respecto a la proyección inicial.

La situación afecta principalmente a los departamentos de Choluteca y Valle, donde las elevadas temperaturas y la ausencia prolongada de precipitaciones alteraron las condiciones de cultivo en las fincas acuícolas.

El incremento de la salinidad del agua en el Golfo de Fonseca figura entre los principales factores que incidieron en el rendimiento de los estanques. Estas condiciones dificultaron el desarrollo esperado del crustáceo y limitaron la capacidad de los productores para cumplir con los volúmenes previstos al comienzo del año.

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El panorama también genera incertidumbre sobre el balance económico que dejará la temporada, especialmente en términos de empleo, exportaciones y generación de divisas para Honduras.

Los productores de Choluteca y Valle enfrentan dificultades por las altas temperaturas y la prolongada ausencia de lluvias. (Foto: EFE/Archivo)

El presidente de la ANDAH, Juan Carlos Javier, explicó que las proyecciones iniciales contemplaban que la temporada seca concluyera en junio. Sin embargo, la falta de precipitaciones se extendió durante aproximadamente dos meses adicionales, lo que alteró los ciclos de producción en las granjas camaroneras.

La prolongación del verano modificó las condiciones ambientales en las zonas de cultivo, donde los productores dependen de parámetros adecuados de calidad del agua para mantener el desarrollo de los organismos en los estanques.

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Aunque la industria ha incorporado tecnología para mejorar el rendimiento por hectárea, las condiciones climáticas superaron la capacidad de respuesta de las medidas implementadas, según la información proporcionada por la gremial.

Uno de los principales obstáculos fue el aumento de la concentración de sal en el agua utilizada para abastecer los estanques. La situación afectó el crecimiento del camarón y dificultó alcanzar los resultados productivos esperados.

El cierre de las 214 fincas refleja la magnitud de las dificultades que atraviesa la actividad acuícola en el sur del país. No obstante, la información disponible no precisa cuántos empleos se han perdido o suspendido a raíz de la paralización ni cuánto representan económicamente las cosechas que no pudieron completarse.

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Las cifras acumuladas entre enero y agosto de 2026 muestran que Honduras produjo 78.7 millones de libras de camarón, frente a los 76 millones registrados durante el mismo período de 2025.

El incremento de la salinidad del agua en el Golfo de Fonseca afectó el desarrollo del camarón en los estanques de cultivo. (Foto: archivo, cortesía MAG)

La comparación representa un incremento aproximado del 3.6% interanual, aunque el resultado se mantiene por debajo del crecimiento del 32% que el sector había proyectado originalmente.

Este comportamiento evidencia que, pese al aumento registrado frente al año anterior, la industria no avanzó al ritmo esperado para alcanzar sus objetivos iniciales.

Con la nueva proyección de 146 millones de libras, los productores deberán completar el volumen restante durante los últimos meses del año para acercarse a la meta ajustada.

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En el comercio exterior, las exportaciones hondureñas de camarón sumaron casi 45 millones de libras entre enero y agosto de 2026, de acuerdo con los datos proporcionados sobre el comportamiento del sector.

Los envíos internacionales representan un indicador importante para medir el desempeño de la industria, debido a que una parte de la producción nacional se destina a mercados extranjeros.

La reducción de las expectativas de cosecha genera preocupación sobre la disponibilidad de producto para atender la demanda internacional durante el cierre del año.

En medio de las dificultades productivas, Europa se mantiene como un mercado importante para las exportaciones camaroneras de Honduras.

Los envíos hacia ese continente aumentaron de 16.3 millones a 19.1 millones de libras, lo que representa un crecimiento del 17.2% respecto al período comparable del año anterior.

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El comportamiento de este mercado constituye uno de los resultados favorables para el sector, que busca sostener sus ventas internacionales mientras enfrenta una menor capacidad de producción.