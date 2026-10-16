Política

Lilia Lemoine fue insultada por manifestantes a la salida del Congreso: cómo fue el cruce

La Diputada de La Libertad Avanza protagonizó un tenso episodio al retirarse del parlamento, luego de la fallida sesión convocada por la oposición para derogar el decreto 70, y mientras en las inmediaciones se realizaba la Marcha Universitaria

La diputada de La Libertad Avanza protagonizó un cruce con manifestantes
Guardar

La diputada Lilia Lemoine, de La Libertad Avanza, sufrió agresiones e insultos al salir del Congreso tras la fallida sesión convocada por la oposición para derogar el decreto 70/23. El episodio ocurrió mientras se desarrollaba en las inmediaciones la Marcha Federal Universitaria. La legisladora realizó un descargo en una serie de publicaciones en redes sociales.

La representante libertaria afirmó que recibió agua, escupitajos, tierra, piedras y huevos durante su recorrido. También sostuvo que algunas personas intentaron romper su teléfono celular, aunque logró grabar un video de manifestantes que participaban de la concentración.

PUBLICIDAD

“Me mojaron, me escupieron, tiraron tierra, piedras, huevos, intentaron romperme el celular”, escribió Lemoine. En el mismo mensaje indicó que se retiró del lugar para evitar una eventual dispersión de la protesta y agregó: “A diferencia de los kukas, a mí no me gusta ver violencia”.

La diputada vinculó los cuestionamientos que recibió con la discusión política alrededor del decreto de necesidad y urgencia 70/23, cuya derogación no pudo ser tratada por falta de quórum. “No hubo quórum, no van a tirar el decreto. Mañana baja el riesgo país”, publicó después de que fracasara la convocatoria opositora.

Increparon a Lilia Lemoine a la salida del Congreso
Lemoine grabó con su teléfono a quienes la agredieron

La sesión había sido convocada para intentar revertir el decreto impulsado por el Gobierno nacional, una norma que incluye cambios en áreas como los alquileres, el mercado aerocomercial y regulaciones económicas. La falta de legisladores en el recinto impidió que la Cámara de Diputados iniciara el debate.

PUBLICIDAD

Lemoine calificó la movilización como “un fracaso y una molestia para los laburantes y los estudiantes”. También relató que fue insultada por jóvenes que se dirigían hacia el Congreso.

En otra publicación, la diputada sostuvo que quienes la increparon la acusaban de victimizarse mientras, según su relato, le arrojaban objetos. “Te gritan ‘qué te hacés la víctima’ mientras te tiran con piedras. Te atacan por la espalda”, expresó.

La legisladora difundió además una imagen junto a Laura Soldano cuando ambas llegaban al Palacio Legislativo. “Las diputadas de LLA no se achican”, escribió, en alusión a la presencia de representantes de La Libertad Avanza durante la jornada de protesta y tensión política.

Los mensajes de Lemoine combinaron la denuncia por lo ocurrido en la calle con críticas a sectores opositores, a los que calificó de “resentidos”. La diputada aseguró que no dará “un paso atrás” pese a los cuestionamientos y describió las agresiones como parte de un clima de confrontación con militantes identificados con el kirchnerismo.

El quórum que la oposición no consiguió reunir

La estrategia del oficialismo para impedir el debate se concentró en los bloques vinculados con gobernadores aliados, que podían inclinar la balanza en una Cámara con fuerzas fragmentadas. La ausencia de varios diputados fue determinante para que no se alcanzara el número necesario para abrir la sesión.

El Gobierno había priorizado evitar la derogación del DNU 70/23 porque consideraba que una medida de ese tipo podía generar incertidumbre económica, afectar inversiones y tener consecuencias sobre el riesgo país. En la previa, funcionarios libertarios también sostenían que la caída integral del decreto podía revertir cambios ya implementados sobre la Ley de Alquileres y la liberalización del mercado aerocomercial.

La manifestación afuera del Congreso tuvo incidentes REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez
La manifestación afuera del Congreso tuvo incidentes REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez

Uno de los movimientos previos fue la incorporación de límites a la venta de tierras en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La decisión implicó un cambio respecto de la postura que La Libertad Avanza había mantenido durante el tratamiento de esa iniciativa en el Senado, cuando había intentado eliminar las restricciones para la adquisición de tierras por parte de extranjeros.

La cuestión había adquirido mayor relevancia luego de que la Corte Suprema restituyera, mediante una medida cautelar, los límites a la venta de tierras a extranjeros. La modificación complicó las negociaciones con los bloques provinciales que analizaban su posición ante la sesión solicitada por la oposición.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, también mantuvo conversaciones con gobernadores aliados. En paralelo, el Gobierno anunció una convocatoria para empresas mineras y operadores logísticos con el objetivo de analizar medidas para mejorar la capacidad operativa del Ramal C14 del Belgrano Cargas, con foco en la Puna salteña.

La Casa Rosada adelantó además que promovería la búsqueda de fondos de inversión privados para poner en funcionamiento de manera integral el Ramal C15. Esa conexión ferroviaria es considerada relevante para la producción de Salta por su vínculo con Bolivia y mercados internacionales.

El gobernador salteño, Gustavo Sáenz, había reclamado obras ferroviarias y afirmó que llevaba más de un mes realizando gestiones ante el Gobierno nacional. “No podemos seguir esperando otros 50 años por las obras ferroviarias que necesitamos para transportar nuestros productos, reducir los costos logísticos y mejorar la competitividad de nuestra producción”, publicó.

En el bloque Argentina Federal, Bernardo Biella y Pablo Outes estuvieron presentes para aportar al quórum, pero la ausencia de Yolanda Vega resultó decisiva. También faltaron María Inés Zigarán y Jorge Rizzotti, legisladores jujeños que no bajaron al recinto.

Los tres diputados del bloque Independencia, que responden al gobernador tucumano Osvaldo Jaldo, también dejaron sus bancas vacías. Jaldo mantenía negociaciones con la Casa Rosada por posibles alianzas electorales o acuerdos de no agresión con vistas a 2027.

A esas ausencias se sumaron las de Jorge “Loma” Ávila, de Chubut; Nancy Picón Martínez y Carlos Jaime, de San Juan; Karina Maureira, de Neuquén; Alejandra Torres, Daniel Vancsik, Lourdes Arrieta, Karina Banfi y Sergio Capozzi.

Temas Relacionados

Lilia LemoineLa Libertad AvanzaDNUMarcha Federal UniversitariaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Martín Menem defendió el DNU 70 tras la sesión fallida en Diputados: “La Argentina no retrocede”

En diálogo con Infobae al Regreso, el titular de la Cámara baja también confirmó una convocatoria para debatir discapacidad y morosidad y reveló que el oficialismo analiza convertir parte de las desregulaciones en leyes

Martín Menem defendió el DNU 70 tras la sesión fallida en Diputados: “La Argentina no retrocede”

Desde EEUU, Milei ratificó su apoyo a Israel, atacó a Irán y condenó la ola global de antisemitismo

El Presidente encabezó un acto en la embajada argentina. Enfatizó su posición personal e ideológica contra el terrorismo y confirmó su alianza estratégica con la administración Trump. “Habrá tolerancia cero con el antisemitismo”, afirmó

Desde EEUU, Milei ratificó su apoyo a Israel, atacó a Irán y condenó la ola global de antisemitismo

Piden un jury de enjuiciamiento contra el juez que absolvió al dirigente de Camioneros que bloqueó una pyme

En la presentación, efectuada por el diputado bonaerense Manuel Passaglia, se solicita investigar si el magistrado tuvo un mal desempeño por “fallas graves” en la fundamentación jurídica de su polémico fallo

Piden un jury de enjuiciamiento contra el juez que absolvió al dirigente de Camioneros que bloqueó una pyme

La UBA se desligó de los incidentes en la marcha y exigió que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, destacó que “cientos de miles de personas se movilizaron” para reclamar en favor de la educación pública. “Nadie está por encima de la ley, tampoco el Presidente”, ironizó en respuesta a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva

La UBA se desligó de los incidentes en la marcha y exigió que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario

El gobierno porteño afirmó que reparar los destrozos en el Congreso costará 90 millones de pesos

La jornada de incidentes frente al Palacio Legislativo dejó 25 detenidos y ocho agentes de las fuerzas federales lesionados por el impacto de elementos contundentes

El gobierno porteño afirmó que reparar los destrozos en el Congreso costará 90 millones de pesos

DEPORTES

La AFA suspendió por tres meses a Juan Sebastián Verón por los incidentes en la derrota de Estudiantes ante Rosario Central

La AFA suspendió por tres meses a Juan Sebastián Verón por los incidentes en la derrota de Estudiantes ante Rosario Central

Sorpresa en Boca: los once que eligió Arruabarrena para recibir a Talleres en la antesala de la revancha con Vasco da Gama

Cómo mejorar el timing en el tenis: las claves para golpear la pelota en el momento justo

Estudiantes iguala con Flamengo en La Plata por la ida de las semifinales de Copa Libertadores

La sugerente sentencia de la hermana de Cristiano Ronaldo sobre el futuro del delantero tras el escándalo en la selección de Portugal

TELESHOW

Se conoció qué hizo Juanse con el premio Martín Fierro de la Música que ganó

Se conoció qué hizo Juanse con el premio Martín Fierro de la Música que ganó

El brutal descargo de Barby Silenzi contra Dalila: "Seré fea, pero soy sana y no tengo adicciones"

María Becerra apoyó a Wanda Nara por su Martín Fierro de la Música y le dedicó un insólito elogio: “Las tiene divinas”

Las 30 mejores fotos del casamiento civil de Andrea Ghidone y Pablo Otero

Habló Josefina Lynch, señalada como la tercera en discordia en la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

INFOBAE AMÉRICA

Más de la mitad de los aspirantes a médicos en Costa Rica reprobaron examen obligatorio: estas fueron las universidades con mejores resultados

Más de la mitad de los aspirantes a médicos en Costa Rica reprobaron examen obligatorio: estas fueron las universidades con mejores resultados

Periodista cubano fue enviado a una celda de castigo tras el hallazgo de un cuchillo que asegura no le pertenece

Honduras: Tegucigalpa registra 1,528 deslizamientos y 600 mil personas viven en zonas vulnerables

Lluvias en Guatemala dejan 22 muertos en esta temporada

El mundo no puede permitirse fallar con la Inteligencia Artificial