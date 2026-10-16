Lilia Lemoine fue insultada por manifestantes a la salida del Congreso: cómo fue el cruce

La diputada de La Libertad Avanza protagonizó un cruce con manifestantes

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La diputada Lilia Lemoine, de La Libertad Avanza, sufrió agresiones e insultos al salir del Congreso tras la fallida sesión convocada por la oposición para derogar el decreto 70/23. El episodio ocurrió mientras se desarrollaba en las inmediaciones la Marcha Federal Universitaria. La legisladora realizó un descargo en una serie de publicaciones en redes sociales.

La representante libertaria afirmó que recibió agua, escupitajos, tierra, piedras y huevos durante su recorrido. También sostuvo que algunas personas intentaron romper su teléfono celular, aunque logró grabar un video de manifestantes que participaban de la concentración.

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“Me mojaron, me escupieron, tiraron tierra, piedras, huevos, intentaron romperme el celular”, escribió Lemoine. En el mismo mensaje indicó que se retiró del lugar para evitar una eventual dispersión de la protesta y agregó: “A diferencia de los kukas, a mí no me gusta ver violencia”.

La diputada vinculó los cuestionamientos que recibió con la discusión política alrededor del decreto de necesidad y urgencia 70/23, cuya derogación no pudo ser tratada por falta de quórum. “No hubo quórum, no van a tirar el decreto. Mañana baja el riesgo país”, publicó después de que fracasara la convocatoria opositora.

Lemoine grabó con su teléfono a quienes la agredieron

La sesión había sido convocada para intentar revertir el decreto impulsado por el Gobierno nacional, una norma que incluye cambios en áreas como los alquileres, el mercado aerocomercial y regulaciones económicas. La falta de legisladores en el recinto impidió que la Cámara de Diputados iniciara el debate.

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Lemoine calificó la movilización como “un fracaso y una molestia para los laburantes y los estudiantes”. También relató que fue insultada por jóvenes que se dirigían hacia el Congreso.

En otra publicación, la diputada sostuvo que quienes la increparon la acusaban de victimizarse mientras, según su relato, le arrojaban objetos. “Te gritan ‘qué te hacés la víctima’ mientras te tiran con piedras. Te atacan por la espalda”, expresó.

La legisladora difundió además una imagen junto a Laura Soldano cuando ambas llegaban al Palacio Legislativo. “Las diputadas de LLA no se achican”, escribió, en alusión a la presencia de representantes de La Libertad Avanza durante la jornada de protesta y tensión política.

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Los mensajes de Lemoine combinaron la denuncia por lo ocurrido en la calle con críticas a sectores opositores, a los que calificó de “resentidos”. La diputada aseguró que no dará “un paso atrás” pese a los cuestionamientos y describió las agresiones como parte de un clima de confrontación con militantes identificados con el kirchnerismo.

El quórum que la oposición no consiguió reunir

La estrategia del oficialismo para impedir el debate se concentró en los bloques vinculados con gobernadores aliados, que podían inclinar la balanza en una Cámara con fuerzas fragmentadas. La ausencia de varios diputados fue determinante para que no se alcanzara el número necesario para abrir la sesión.

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El Gobierno había priorizado evitar la derogación del DNU 70/23 porque consideraba que una medida de ese tipo podía generar incertidumbre económica, afectar inversiones y tener consecuencias sobre el riesgo país. En la previa, funcionarios libertarios también sostenían que la caída integral del decreto podía revertir cambios ya implementados sobre la Ley de Alquileres y la liberalización del mercado aerocomercial.

La manifestación afuera del Congreso tuvo incidentes REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez

Uno de los movimientos previos fue la incorporación de límites a la venta de tierras en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La decisión implicó un cambio respecto de la postura que La Libertad Avanza había mantenido durante el tratamiento de esa iniciativa en el Senado, cuando había intentado eliminar las restricciones para la adquisición de tierras por parte de extranjeros.

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La cuestión había adquirido mayor relevancia luego de que la Corte Suprema restituyera, mediante una medida cautelar, los límites a la venta de tierras a extranjeros. La modificación complicó las negociaciones con los bloques provinciales que analizaban su posición ante la sesión solicitada por la oposición.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, también mantuvo conversaciones con gobernadores aliados. En paralelo, el Gobierno anunció una convocatoria para empresas mineras y operadores logísticos con el objetivo de analizar medidas para mejorar la capacidad operativa del Ramal C14 del Belgrano Cargas, con foco en la Puna salteña.

La Casa Rosada adelantó además que promovería la búsqueda de fondos de inversión privados para poner en funcionamiento de manera integral el Ramal C15. Esa conexión ferroviaria es considerada relevante para la producción de Salta por su vínculo con Bolivia y mercados internacionales.

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El gobernador salteño, Gustavo Sáenz, había reclamado obras ferroviarias y afirmó que llevaba más de un mes realizando gestiones ante el Gobierno nacional. “No podemos seguir esperando otros 50 años por las obras ferroviarias que necesitamos para transportar nuestros productos, reducir los costos logísticos y mejorar la competitividad de nuestra producción”, publicó.

En el bloque Argentina Federal, Bernardo Biella y Pablo Outes estuvieron presentes para aportar al quórum, pero la ausencia de Yolanda Vega resultó decisiva. También faltaron María Inés Zigarán y Jorge Rizzotti, legisladores jujeños que no bajaron al recinto.

Los tres diputados del bloque Independencia, que responden al gobernador tucumano Osvaldo Jaldo, también dejaron sus bancas vacías. Jaldo mantenía negociaciones con la Casa Rosada por posibles alianzas electorales o acuerdos de no agresión con vistas a 2027.

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A esas ausencias se sumaron las de Jorge “Loma” Ávila, de Chubut; Nancy Picón Martínez y Carlos Jaime, de San Juan; Karina Maureira, de Neuquén; Alejandra Torres, Daniel Vancsik, Lourdes Arrieta, Karina Banfi y Sergio Capozzi.