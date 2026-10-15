Martín Menem defendió el DNU 70 tras la sesión fallida en Diputados: “La Argentina no retrocede”

El titular de la Cámara baja sostuvo que la Ley de Tierras vigente en Argentina es la más restrictiva de América

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Martín Menem defendió la vigencia del DNU 70/23 después de que la oposición no consiguiera el quórum para debatir su derogación en la Cámara de Diputados. El presidente del cuerpo cuestionó la iniciativa opositora, reivindicó las desregulaciones impulsadas por Javier Milei y reconoció que el oficialismo estudia trasladar parte de las reformas a proyectos de ley.

“Lo importante es que la Argentina no retrocede”, sostuvo en Infobae al Regreso, en la que también defendió el rumbo económico del Gobierno y se refirió a las dificultades para reunir mayorías parlamentarias.

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La oposición reunió 121 diputados, pero no alcanzó el número necesario para abrir la sesión. Las ausencias de legisladores vinculados con gobernadores que mantienen canales de diálogo con la Casa Rosada fueron determinantes para frustrar el intento.

Al justificar la continuidad del decreto, Menem cuestionó los argumentos de quienes buscan derogarlo. “¿Cuál era el beneficio para la sociedad de tirar abajo el DNU 70? No pude escuchar en estos 15 días cuál era el beneficio de voltear el DNU 70. Ninguno”, afirmó.

El titular de Diputados sostuvo que la norma permitió eliminar restricciones administrativas que obstaculizaban distintas actividades económicas. Frente a los cuestionamientos sobre su constitucionalidad, señaló que esa discusión corresponde a la Justicia. “El DNU 70 destrabó un montón de situaciones que estaban totalmente trabadas en la burocracia estatal”, expresó.

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Martín Menem confirmó una convocatoria parlamentaria para debatir iniciativas sobre discapacidad que cuenten con financiamiento (Infobae en Vivo)

La estrategia del Gobierno para convertir el DNU en leyes

Durante la entrevista, Martín Tetaz planteó la posibilidad de transformar las disposiciones del decreto en leyes para evitar que su continuidad dependa de las mayorías circunstanciales del Congreso. Menem confirmó que el oficialismo analiza esa alternativa.

“Estamos trabajando esto en nuestra mesa parlamentaria, puertas adentro, en ver cómo podemos plasmar legislativamente el DNU, pero en términos de ley”, explicó.

El presidente de la Cámara baja también describió las dificultades que enfrenta La Libertad Avanza para reunir apoyos propios. “Cada vez que convocamos una sesión seguimos siendo 94 o 95. Estamos a 34 del quórum”, detalló.

Como ejemplo de los efectos que atribuye a las desregulaciones, Menem mencionó la conectividad satelital. Según afirmó, alrededor de tres millones de personas utilizan ese tipo de conexión y una empresa del sector donó 6.000 antenas para escuelas rurales, con un alcance potencial de unos 250.000 estudiantes.

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Ante la observación de que esas medidas podrían protegerse mediante normas específicas, el legislador admitió que la sesión frustrada también deja una enseñanza para el oficialismo. “Es un llamado de atención para que podamos tal vez intentar avanzar en legislar”, reconoció.

La oposición no alcanzó el quórum necesario en la Cámara de Diputados al sumar solo 121 legisladores para debatir el DNU 70

Discapacidad, morosidad y financiamiento

Menem confirmó una convocatoria para el miércoles 21 con iniciativas vinculadas con discapacidad y morosidad, además de otros asuntos parlamentarios. Cuestionó que la oposición hubiera incorporado esos temas en el pedido de sesión para ampliar el respaldo a la discusión sobre el DNU y la Ley de Tierras.

Respecto de discapacidad, aseguró que el oficialismo trabaja en un texto alternativo que contemple distintas situaciones y establezca mecanismos de control. “Estamos tratando de ordenar dictámenes que contemplen todas las situaciones en el tema de discapacidad, particularmente evitar la discriminación y evitar los abusos”, explicó.

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El dirigente planteó que la intención es establecer una política permanente, en lugar de recurrir a declaraciones de emergencia que deben renovarse periódicamente. “Que no sea más una emergencia, sino que sea una política permanente”, señaló.

También puso el financiamiento en el centro de la discusión. Tras recordar que el Congreso aprobó una emergencia que luego fue vetada e insistida, cuestionó que la normativa no tuviera recursos suficientes garantizados. “Las leyes tienen que tener financiamiento. Si tu hijo te pide algo, vos tenés que poder pagar lo que te pide. No es así nomás”, sostuvo.

El presidente de la Cámara de Diputados defendió la reforma laboral como el mecanismo para incentivar la contratación formal (Infobae en Vivo)

La Ley de Tierras y las reformas económicas de Milei

El presidente de Diputados también se refirió a la discusión sobre la Ley de Tierras y reconoció dificultades para comunicar la posición oficialista. “Yo creo que ahí se perdió una batalla en la comunicación. Pero bueno, ya está. Damos vuelta a la página”, admitió.

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Menem defendió los cambios propuestos y cuestionó las restricciones vigentes a la adquisición de tierras por parte de extranjeros. “La Ley de Tierras que tiene la Argentina es la más restrictiva de toda América”, afirmó.

La conversación también abarcó la derogación de la Ley de Alquileres, las prepagas, los colegios privados y las tarjetas de crédito. Menem rechazó los controles de precios y sostuvo que esas intervenciones generan distorsiones en los mercados.

Al referirse al mercado inmobiliario, aseguró que la eliminación de la normativa anterior multiplicó la oferta de propiedades y contribuyó a reducir los valores de los alquileres. En particular, mencionó una caída real promedio del 38% en la Ciudad de Buenos Aires, una cifra que atribuyó a los cambios regulatorios.

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Empleo, inversión y recuperación económica

La defensa de las reformas también incluyó la situación laboral. Consultado por la evolución del empleo registrado, Menem aseguró que la reforma laboral permitirá ampliar la contratación formal, aunque reconoció que los resultados requieren tiempo.

“Esta ley te garantizo que va a generar empleo formal”, afirmó. Según su planteo, la estabilidad macroeconómica y la previsibilidad son condiciones necesarias para que las empresas amplíen sus plantillas e inviertan.

Martín Menem confirmó una convocatoria parlamentaria para debatir iniciativas sobre discapacidad que cuenten con financiamiento (Infobae en Vivo)

El legislador rechazó que el desempleo implique una falla del programa económico. “Este es el modelo: estabilidad, previsibilidad, seguridad jurídica, crédito, inversión”, enumeró.

También descartó que la recuperación del poder adquisitivo deba apoyarse en medidas que impliquen una expansión del gasto sin financiamiento. “El populismo no se combate con más populismo. Se combate con esfuerzo, con sacrificio, con estudio, con educación, con mérito”, sostuvo.

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Ante la pregunta sobre las dificultades de los hogares para llegar a fin de mes, reconoció que la recuperación demanda tiempo y defendió el rumbo de la administración de Milei. “No hay magia, que lleva tiempo, que estuvimos durante muchísimos años haciendo todo lo contrario”, respondió.

Por último, se refirió al financiamiento universitario y reclamó mayor transparencia en el uso de los recursos públicos. “Estamos a favor de la universidad pública, que esté en el presupuesto y que sepamos qué pasa con los recursos”, indicó.

Menem concluyó que la incertidumbre política y la posibilidad de que futuras mayorías reviertan las reformas pueden demorar decisiones de inversión. Por eso, insistió en la necesidad de consolidar el rumbo económico y garantizar reglas estables. “Estamos generando condiciones para que sea más fácil contratar”, afirmó.

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