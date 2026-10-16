La japonesa Nissan vendió su negocio en Argentina: la nueva empresa que comercializará sus autos y qué pasará con los clientes

Tres vehículos de la línea SUV de Nissan Argentina permanecen en exhibición antes del cambio de su operación comercial hacia los grupos Simpa y Tagle. (Infobae)

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Nissan transferirá desde el 1 de diciembre su operación comercial en Argentina a una sociedad integrada por Grupo Simpa y Grupo Tagle, que se hará cargo de la gama de productos, la distribución, la posventa y Nissan Plan de Ahorro.

La automotriz dejará de comercializar de manera directa en el país, aunque mantendrá presencia regional a través de su unidad de importadores.

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La compañía informó que la nueva firma tendrá a Grupo Simpa como accionista mayoritario, con el 80% del capital, y a Grupo Tagle con el 20% restante y participación en el comité ejecutivo. La operación todavía depende del cumplimiento de condiciones legales y contractuales previstas en los acuerdos, pero las partes fijaron el 1 de diciembre como fecha en la que se concretará el cambio.

El presidente de Nissan Argentina, Ricardo Flammini, evitó precisar el valor de la transacción. “Es algo confidencial que no vamos a comunicar”, respondió durante la presentación del acuerdo.

Más del 80% de los empleados pasará a la nueva sociedad

Flammini confirmó que más del 80% de la plantilla de Nissan Argentina será transferida a la empresa controlada por Simpa. El resto permanecerá durante los próximos meses bajo relación laboral con la automotriz japonesa para completar las tareas ligadas al traspaso.

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Según explicó Flammini, el objetivo es que los usuarios no perciban cambios en la atención. “Lo que queremos es decirle a la gente que nada cambia, el portafolio de productos es el mismo y los concesionarios seguirán siendo los mismos y estarán en el mismo lugar que estuvieron siempre”, afirmó.

La nueva compañía tendrá a su cargo la venta de vehículos, repuestos y accesorios. Nissan aseguró además la continuidad de la red de concesionarios, las garantías, los servicios de mantenimiento, los canales de atención y el plan de ahorro.

Ejecutivos presentan el traspaso de la operación comercial de Nissan Argentina a los grupos Simpa y Tagle. (Infobae)

El acuerdo completa la salida de Nissan de la producción local

La reorganización termina de delinear el nuevo esquema de la automotriz luego del fin de la fabricación de la pickup Frontier en la planta de Santa Isabel, en Córdoba, en octubre de 2025. Desde diciembre, la filial local pasará a formar parte de Nissan Importers Business Unit (NIBU), la estructura regional que administra mercados atendidos por importadores oficiales.

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Martín Schwartz, representante del Grupo Simpa, señaló tendrán el control de los derechos de Nissan como accionista mayoritario, mientras Tagle incorporará su experiencia en el negocio automotor. La primera desarrolla actividades en motocicletas, plásticos, herramientas e inmuebles; y Tagle, en tanto, opera concesionarios y comercializa vehículos de la marca nipona desde 2024, a razón de 25.000 por año. Nissan valoró esa capacidad comercial, junto con la presencia regional de Simpa y su representación de más de 18 marcas de motocicletas, para conformar la alianza.

“Queremos que el cliente no se dé cuenta de que cambió el dueño de Nissan en Argentina”, dijo Schwartz. Agregó que la decisión supone una apuesta de largo plazo en una actividad que requiere capital para importar, distribuir, sostener la red comercial y garantizar la posventa.

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Martín Schwartz expone la estrategia del traspaso comercial de Nissan Argentina a los grupos Simpa y Tagle durante un evento corporativo (Infobae)

Guy Rodríguez, ejecutivo regional de Nissan, definió el convenio como “un nuevo capítulo” de la historia de marca en el país. La empresa buscó una estructura que le permitiera conservar su presencia tras el cese de la producción en Córdoba.

Argentina se sumará a una unidad regional con 36 mercados

Una vez que se formalice la transferencia, el mercado argentino se integrará a NIBU, unidad regional que reúne 36 mercados y trabaja con 16 importadores. Su presidente, Juan Manuel Hoyos, explicó que esa red recibe vehículos fabricados en Japón, Estados Unidos, Gran Bretaña, México, Tailandia, Brasil, India y China.

La estructura ya administra países donde Nissan dejó de operar mediante filiales propias, entre ellos Chile y Perú. En Argentina, la nueva sociedad quedará al frente de la actividad comercial, mientras Nissan mantendrá su presencia por medio de la organización regional.

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La meta inicial es alcanzar entre 2,5 y 3% de participación de mercado a mediano plazo bajo el nuevo formato, según pronosticó Hoyos. El resultado dependerá de la oferta disponible, el abastecimiento desde las plantas de origen y la evolución del mercado automotor.

Rodríguez vinculó la decisión con RE:Nissan, el programa global que contempla reducción de costos, revisión de mercados y productos y acuerdos con socios locales. Dentro de esa estrategia, la compañía concentró su producción automotriz regional en Aguascalientes, México.

Frontier y Versa llegarán desde México pese a la falta de acuerdo comercial

Flammini informó que Nissan comenzó en los últimos días a fabricar en Aguascalientes una partida de Nissan Frontier destinada a Argentina. La producción arrancó sin que exista una definición sobre la renovación del Acuerdo de Complementación Económica 55 (ACE 55), que regulaba el intercambio automotor entre Argentina y México.

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Un ejecutivo expone en Argentina el traspaso de la operación comercial de Nissan a los Grupos Simpa y Tagle. (Infobae)

El convenio perdió vigencia en marzo y los vehículos mexicanos pasaron a tributar el arancel extrazona del 35 por ciento. Flammini dijo que la empresa espera una resolución próxima de las negociaciones bilaterales y anticipó que la planta mexicana también fabricará unidades del Nissan Versa para el mercado argentino.

El suministro de ambos modelos será determinante para el comienzo del nuevo esquema comercial. La compañía anunció además que renovará toda su gama regional, con seis modelos que incluirán nuevas generaciones de Versa y Sentra, junto con alternativas de motorización convencional, híbrida y e-Power.

Rodríguez también informó que Nissan buscará ingresar al cupo de importación de vehículos electrificados. La marca cuenta con opciones como la Frontier híbrida enchufable y vehículos eléctricos desarrollados junto con la automotriz Dongfeng.

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Si la licitación se abre antes del 1 de diciembre, la presentación estará a cargo de Nissan Argentina; si ocurre después, la realizará Simpa como representante comercial de la marca. La incorporación de esos modelos dependerá de la asignación del cupo y de las condiciones que establezca el Gobierno para las importaciones con arancel reducido o exento.