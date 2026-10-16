Continúa el alerta por El Niño: evacuaron a 19 personas en Misiones por la crecida de ríos

El nivel del río Paraná registra mediciones en ascenso en puntos estratégicos de Misiones como Eldorado, Puerto Leoni y Santa Ana

Guardar

La crecida de los ríos en Misiones mantiene a 19 personas evacuadas en distintos puntos de la provincia, entre ellas 10 menores de edad, mientras persisten cortes de rutas, clausuras de puentes y el cierre de siete pasos fronterizos con Brasil y Paraguay. Así lo informó la Dirección General de Seguridad de la Policía de Misiones, que continúa con el monitoreo de los cursos de agua y los controles preventivos en las zonas afectadas.

De acuerdo con el relevamiento oficial difundido este jueves hasta las 19 horas, los evacuados se distribuyen en tres localidades. Puerto Rico concentra la mayor cantidad, con 11 personas —3 adultos y 8 menores—, seguida por Puerto Iguazú, donde hay 6 personas —4 adultos y 2 menores—. En Santa Ana, en tanto, fueron relocalizados 2 adultos. Todos permanecen alojados en viviendas de familiares.

PUBLICIDAD

El comportamiento de los ríos muestra un panorama dispar. En Puerto Iguazú, el río Paraná registra una altura de 31,60 metros y el río Iguazú alcanza los 32,20 metros, ambos estacionados. En Comandante Andresito, el nivel informado es de 5,80 metros con tendencia descendente, según precisó El Territorio.

Sin embargo, sobre el Paraná, las mediciones arrojan cifras en ascenso en varios puntos: Eldorado registra 25,30 metros; Puerto Leoni, 19,10 metros; Jardín América, 15,87 metros; y Santa Ana, 10,47 metros, todos con tendencia creciente. En Corpus Christi, el nivel alcanza los 9,15 metros, mientras que en San Ignacio se ubica en 10,47 metros, también en crecimiento.

PUBLICIDAD

Las autoridades fijaron restricciones de tránsito pesado en puentes sobre la Ruta Nacional 12 y mantienen el corte total en la Ruta Provincial 103

Respecto del río Uruguay, en El Soberbio se registra una altura de 7,52 metros y en Alba Posse, 7,75 metros, ambos estacionados. En San Javier, el nivel llega a los 6,43 metros y continúa en ascenso.

La situación vial también presenta complicaciones. Los puentes sobre los arroyos Piray Guazú —conocido como puente Banana— y Paranay, ambos sobre la ruta nacional 12, quedaron habilitados de forma parcial: la circulación está permitida únicamente para vehículos de hasta 20 toneladas, conforme a la última actualización de seguridad vial.

No obstante, permanece clausurado el puente sobre el arroyo Yabebiry, entre Mártires y Colonia Santo Domingo Savio. Asimismo, continúa el corte total de la Ruta Provincial 103 hacia Puerto Santa Ana debido al avance del agua sobre la calzada.

PUBLICIDAD

En San Ignacio, los desbordes en la zona de Paso Carreta afectaron 11 construcciones deshabitadas, entre viviendas y quinchos. Por otra parte, en Colonia Delicia se normalizó la circulación por un camino rural tras el descenso del arroyo Aguaray Guazú.

En cuanto a los pasos fronterizos, siete cruces permanecen cerrados: Puerto Eldorado–Mayor Otaño, Puerto Mado–Lomas Valentinas, Colonia Victoria–Mayor Otaño, Puerto Libertador General San Martín–Puerto Triunfo, Puerto Maní–Bella Vista, Puerto Leoni y Colonia Oasis–Capitán Meza. En cambio, los pasos internacionales de El Soberbio–Porto Soberbo, Alba Posse–Porto Mauá y San Javier–Porto Xavier continúan habilitados.

PUBLICIDAD

Siete pasos fronterizos entre Argentina, Brasil y Paraguay permanecen cerrados por las complicaciones asociadas a la crecida de las cuencas

La Policía de Misiones mantiene el monitoreo permanente de los cursos de agua, los relevamientos en las zonas afectadas y los controles en rutas, puentes y accesos donde persisten restricciones.

El cuadro misionero se enmarca en una creciente que golpea a varias provincias del Litoral argentino. La represa de Yacyretá evaluó en su último informe hidrológico que “en los próximos días, las previsiones indican una tendencia creciente en los caudales afluentes hasta el viernes 16”, y anticipó “valores estables a levemente decrecientes a partir del sábado 17”. La central argentina-paraguaya basó esas estimaciones en las precipitaciones registradas en gran parte de la cuenca y en el aumento de los caudales del Paraná aguas arriba de su confluencia con el Iguazú.

PUBLICIDAD

Una lectura similar ofreció la Comisión Técnica de Salto Grande, que precisó que el nivel aguas abajo del complejo hidroeléctrico “continuará con tendencia descendente durante los días venideros”. Sin embargo, advirtió que se mantendrá la condición de “aguas altas, propia del trimestre actual, muy influenciado por el fenómeno El Niño”. La entidad binacional alertó que “más allá de lo previsto para la próxima semana, el fenómeno El Niño de intensidad muy fuerte continúa presente” y que “es esperable que se registren sucesivos repuntes del río en el futuro”. En ese mismo informe, la Comisión expuso que “en los próximos 7 días, continuará la tendencia de descenso gradual” y descartó que el nivel del río vuelva a superar el alerta en ese lapso, aunque remarcó que “el río permanecerá en condición de ‘aguas altas’ durante el último trimestre del año”.

La Comisión Técnica de Salto Grande advirtió que el fenómeno El Niño sostendrá el escenario de aguas altas en los meses venideros

La mejora, en todo caso, es temporal. Yacyretá puntualizó que durante el trimestre octubre-diciembre de 2026 podrían verificarse, con un grado elevado de probabilidad, “eventos hidrológicos asociados a situaciones de aguas altas”, es decir, crecientes. La afirmación se sustenta en la evolución de índices climáticos publicados por organismos especializados, según indicó la central.

PUBLICIDAD

El último informe de Prefectura Naval consignó que hay cinco localidades en alerta y otras tantas en estado de evacuación sobre el Paraná. Itatí se encuentra en alerta, mientras que Libertad, Eldorado, Libertador, Santa Ana e Ituzaingó permanecen en rango de evacuación. Sobre el Uruguay, el alerta se mantiene en Alvear, La Cruz, Yapeyú, Bonpland y Concepción del Uruguay, en tanto que Paso de los Libres se sostiene en categoría de evacuación. Concordia, la primera ciudad en registrar evacuados, salió de esa condición.

En Corrientes, las estimaciones indican que hay más de 100 personas reubicadas por la suba de las aguas. En la Isla Apipé, aguas abajo de Yacyretá, se contabilizan 42 evacuados y autoevacuados. A ellos se suman 31 personas en el Regimiento de Paso de los Libres y 19 reubicados en Ituzaingó. En Itatí, alrededor de 14 personas fueron relocalizadas, según datos de Defensa Civil citados por El Litoral de Corrientes.

PUBLICIDAD