Panamá

El panameño Amir Murillo encadena dos partidos con goles en la Europa League

El defensor de 30 años convirtió ante Olympique de Marsella en el estreno continental y también anotó frente al FK Kauno Žalgiris durante los preliminares de la actual campaña 2026-2027

El defensor panameño encadena goles y participaciones decisivas en el torneo continental, con estadísticas que lo posicionan entre los defensores más influyentes del certamen en su arranque. (Cortesía: Beşiktaş)

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El lateral panameño anotó en el triunfo 3-2 del equipo turco y encadenó dos jornadas consecutivas con goles en el certamen continental

Amir Murillo volvió a marcar en la UEFA Europa League y fue una pieza decisiva en la victoria 3-2 de Besiktas ante Hoffenheim, por la segunda fecha de la fase de liga. El defensor panameño abrió el camino para el conjunto turco a los 60 minutos, en un partido que también tuvo un doblete de Hyeon-Gyu Oh.

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El gol consolidó la racha del futbolista de 30 años, quien ya había convertido en el debut europeo frente a Olympique de Marsella, club en el que jugó antes de llegar a Turquía. Murillo suma así dos encuentros seguidos con tantos en el torneo y tres si se considera la fase previa.

Murillo aprovechó un rebote dentro del área para abrir el marcador

La jugada del primer gol comenzó con un tiro de esquina y una serie de rebotes en el área de Hoffenheim. La pelota quedó en poder de Murillo cerca del arco rival. El panameño controló con la pierna derecha y definió con la izquierda para vencer al arquero alemán.

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Beşiktaş venció 3-2 a Hoffenheim en la segunda fecha de la fase de liga de la UEFA Europa League. (Imagen de cortesía)
Beşiktaş venció 3-2 a Hoffenheim en la segunda fecha de la fase de liga de la UEFA Europa League. (Imagen de cortesía)

Fue su segundo gol consecutivo en la Europa League, luego del que anotó ante Marsella. Antes, durante los preliminares, también había convertido contra FK Kauno Žalgiris en el partido de ida.

Con cuatro tantos en el inicio de la temporada 2026-2027 —uno en la liga local y tres en competiciones europeas—, Murillo quedó a dos goles de igualar su mejor registro desde su llegada al fútbol europeo. En la campaña 2022-2023, su última en Anderlecht, había marcado seis veces en 45 partidos.

Una recuperación de Murillo derivó en el gol que definió el triunfo

El panameño también participó en la acción que permitió a Besiktas conseguir la victoria. Murillo recuperó la pelota en campo propio y habilitó a İlhan Fakılı con un pase al espacio. El extremo envió el centro para Hyeon-Gyu Oh, quien definió para completar su doblete y establecer el 3-2 final.

Durante los 90 minutos, el defensor de Panamá tuvo presencia en ataque y alternó posiciones por la banda derecha y por zonas interiores. Esa movilidad permitió que Fakılı encontrara espacios en el sector ofensivo.

El defensor panameño Amir Murillo abrió el marcador a los 60 minutos al aprovechar un rebote dentro del área rival. (Imagen de cortesía)
El defensor panameño Amir Murillo abrió el marcador a los 60 minutos al aprovechar un rebote dentro del área rival. (Imagen de cortesía)

Murillo completó 38 de los 44 pases que intentó, con un 86% de precisión. Además, registró dos remates, uno de ellos al arco, 70 intervenciones con la pelota, una intercepción y cuatro recuperaciones.

El lateral busca sostener su nivel antes de los próximos desafíos de Panamá

El rendimiento de Murillo llega en un tramo relevante de la temporada, con Besiktas en competencia europea y nuevos compromisos para la selección de Panamá. El lateral debutó con el equipo nacional en marzo de 2016 y formó parte de la delegación que disputó el Mundial de Rusia 2018.

También integró el plantel panameño en la Copa América de 2024, torneo en el que anotó un gol. Su presente en Besiktas lo mantiene como una de las alternativas con mayor continuidad para el seleccionado centroamericano.

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