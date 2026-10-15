La sugerente sentencia de la hermana de Cristiano Ronaldo sobre el futuro del delantero tras el escándalo en la selección de Portugal

Elma Aveiro, la hermana de Cristiano Ronaldo apoyó al futbolista tras el escándalo con la selección de Portugal (Instagram)

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La hermana mayor de Cristiano Ronaldo afirmó que lo más probable es que el futbolista no vuelva a la selección de Portugal, en medio de la polémica que generó la salida del delantero de la concentración del combinado luso previo a un partido por la Nations League.

Elma Aveiro, de 53 años, se pronunció este jueves 15 de octubre durante la presentación de un libro en Lisboa. “Es más un no que un sí... Creo que ambos, Cristiano y Jorge Jesus, están dolidos. Me parece que es una situación que está estancada; veremos qué sucede”, declaró la empresaria.

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Ronaldo abandonó la concentración de Portugal a un día de disputar un encuentro por la Nations League, tras diferencias con el director técnico Jorge Jesus. El delantero viajó a Madrid, adonde llegó en la madrugada del jueves, aunque había adelantado que no renunció de manera definitiva a la selección.

Cristiano Ronaldo se fue de manera escandalosa de la selección de Portugal. (EFE/EPA/MIGUEL A. LOPES)

Consultada sobre una posible reconciliación entre el jugador y el entrenador, Aveiro se mostró escéptica. “¿Una reconciliación? No lo sé, es muy complicado. Cuando uno es traicionado, volver a la normalidad es muy difícil”, sostuvo.

La hermana del futbolista también expresó su malestar por la repercusión del episodio en Portugal. “Siento tristeza, porque el pueblo portugués, lamentablemente, olvida lo que ya se ha hecho y considera que, en el presente, las cosas deberían hacerse de otra manera. Me quedo sin palabras; es muy difícil ver a mi hermano pasar por esto. Es una de las personas que menos se lo merecía”, concluyó.

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Antes de estas declaraciones, Aveiro ya había cuestionado lo sucedido a través de sus redes sociales. El 1 de octubre, horas después de que su hermano dejara la concentración, compartió un mensaje en sus historias de Instagram dirigido contra el periodismo portugués y la estructura de la selección. “CR7 merecía más respeto. La selección nacional merecía más estructura. El periodismo portugués merecía más competencia y menos especulación”, escribió.

En ese mismo posteo, agregó: “En cuanto al pueblo portugués, bueno... no merecen tener lo mejor en nada. Somos envidiosos, despectivos, ignorantes, y merecemos volver a la mediocridad que siempre tuvimos en el fútbol antes de CR7”. El mensaje cerraba con la frase “Todo dicho”.

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Por su parte, Pedro Proenca, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, se refirió a la situación en una rueda de prensa y se mostró optimista respecto a una eventual vuelta del capitán. “Hay un gran deseo de tener de vuelta a nuestro capitán. Habrá un proceso disciplinario normal, los organismos independientes evaluarán, pero lo que destacamos es el deseo de la FPF de tener al capitán de vuelta con nosotros pronto”, afirmó.

Proenca también pidió calma ante la polémica. “Este es el momento de apelar a la tranquilidad y a la serenidad. Todos estamos haciendo nuestro trabajo, porque el deseo es común y colectivo. Habiendo superado los desacuerdos, que he descrito cuidadosamente como un malentendido, debemos aprender del proceso”, sostuvo el dirigente.

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Por lo pronto, la próxima fecha FIFA tendrá lugar del 9 al 17 de noviembre con encuentros pactados contra Dinamarca y Gales por la Nations League, en la que el vigente campeón ya clasificó a los cuartos de final.