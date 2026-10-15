Deportes

La sugerente sentencia de la hermana de Cristiano Ronaldo sobre el futuro del delantero tras el escándalo en la selección de Portugal

El astro tuvo una conflictiva salida del elenco luso tras un choque con el entrenador Jorge Jesus

Elma Aveiro, la hermana de Cristiano Ronaldo apoyó al futbolista tras el escándalo con la selección de Portugal (Instagram)
Elma Aveiro, la hermana de Cristiano Ronaldo apoyó al futbolista tras el escándalo con la selección de Portugal (Instagram)
Guardar

La hermana mayor de Cristiano Ronaldo afirmó que lo más probable es que el futbolista no vuelva a la selección de Portugal, en medio de la polémica que generó la salida del delantero de la concentración del combinado luso previo a un partido por la Nations League.

Elma Aveiro, de 53 años, se pronunció este jueves 15 de octubre durante la presentación de un libro en Lisboa. “Es más un no que un sí... Creo que ambos, Cristiano y Jorge Jesus, están dolidos. Me parece que es una situación que está estancada; veremos qué sucede”, declaró la empresaria.

PUBLICIDAD

Ronaldo abandonó la concentración de Portugal a un día de disputar un encuentro por la Nations League, tras diferencias con el director técnico Jorge Jesus. El delantero viajó a Madrid, adonde llegó en la madrugada del jueves, aunque había adelantado que no renunció de manera definitiva a la selección.

Cristiano Ronaldo se fue de manera escandalosa de la selección de Portugal. (EFE/EPA/MIGUEL A. LOPES)
Cristiano Ronaldo se fue de manera escandalosa de la selección de Portugal. (EFE/EPA/MIGUEL A. LOPES)

Consultada sobre una posible reconciliación entre el jugador y el entrenador, Aveiro se mostró escéptica. “¿Una reconciliación? No lo sé, es muy complicado. Cuando uno es traicionado, volver a la normalidad es muy difícil”, sostuvo.

La hermana del futbolista también expresó su malestar por la repercusión del episodio en Portugal. “Siento tristeza, porque el pueblo portugués, lamentablemente, olvida lo que ya se ha hecho y considera que, en el presente, las cosas deberían hacerse de otra manera. Me quedo sin palabras; es muy difícil ver a mi hermano pasar por esto. Es una de las personas que menos se lo merecía”, concluyó.

PUBLICIDAD

Antes de estas declaraciones, Aveiro ya había cuestionado lo sucedido a través de sus redes sociales. El 1 de octubre, horas después de que su hermano dejara la concentración, compartió un mensaje en sus historias de Instagram dirigido contra el periodismo portugués y la estructura de la selección. “CR7 merecía más respeto. La selección nacional merecía más estructura. El periodismo portugués merecía más competencia y menos especulación”, escribió.

En ese mismo posteo, agregó: “En cuanto al pueblo portugués, bueno... no merecen tener lo mejor en nada. Somos envidiosos, despectivos, ignorantes, y merecemos volver a la mediocridad que siempre tuvimos en el fútbol antes de CR7”. El mensaje cerraba con la frase “Todo dicho”.

Por su parte, Pedro Proenca, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, se refirió a la situación en una rueda de prensa y se mostró optimista respecto a una eventual vuelta del capitán. “Hay un gran deseo de tener de vuelta a nuestro capitán. Habrá un proceso disciplinario normal, los organismos independientes evaluarán, pero lo que destacamos es el deseo de la FPF de tener al capitán de vuelta con nosotros pronto”, afirmó.

Proenca también pidió calma ante la polémica. “Este es el momento de apelar a la tranquilidad y a la serenidad. Todos estamos haciendo nuestro trabajo, porque el deseo es común y colectivo. Habiendo superado los desacuerdos, que he descrito cuidadosamente como un malentendido, debemos aprender del proceso”, sostuvo el dirigente.

Por lo pronto, la próxima fecha FIFA tendrá lugar del 9 al 17 de noviembre con encuentros pactados contra Dinamarca y Gales por la Nations League, en la que el vigente campeón ya clasificó a los cuartos de final.

Temas Relacionados

Elma AveiroCristiano RonaldoSelección de Portugaldeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La AFA suspendió por tres meses a Juan Sebastián Verón por los incidentes en la derrota de Estudiantes ante Rosario Central

El vicepresidente del Pincha, Pascual Caiella, y el director deportivo Marcos Angeleri recibieron un castigo similar por el escandaloso final de la Supercopa Internacional y las protestas al árbitro Darío Herrera

La AFA suspendió por tres meses a Juan Sebastián Verón por los incidentes en la derrota de Estudiantes ante Rosario Central

Sorpresa en Boca: los once que eligió Arruabarrena para recibir a Talleres en la antesala de la revancha con Vasco da Gama

El entrenador apostó por una formación con mayoría de titulares pese al compromiso continental que se juega el martes y confirmó el regreso de Rodrigo Battaglia tras siete meses de rehabilitación

Sorpresa en Boca: los once que eligió Arruabarrena para recibir a Talleres en la antesala de la revancha con Vasco da Gama

Cómo mejorar el timing en el tenis: las claves para golpear la pelota en el momento justo

En una nueva edición de Aprendé Tenis con la AAT, Gonzalo Presson, director del Departamento Técnico, explica cómo entrenar la lectura de la pelota y la coordinación de los movimientos para ganar control y precisión en la cancha

Cómo mejorar el timing en el tenis: las claves para golpear la pelota en el momento justo

Estudiantes abre su llave de semifinales de Copa Libertadores ante Flamengo en La Plata: formaciones confirmadas

El Pincha disputa el primer chico de semis ante el Fla. Se juega en Uno. Televisan Telefé, Fox Sports y Disney+

Estudiantes abre su llave de semifinales de Copa Libertadores ante Flamengo en La Plata: formaciones confirmadas

Belgrano fue superior pero empató 1-1 ante Independiente del Valle en su histórico debut en la Copa Libertadores Femenina

El conjunto cordobés logró ponerse en ventaja con el gol de Julieta Alaides Paz, aunque el equipo ecuatoriano encontró la igualdad desde el punto penal

Belgrano fue superior pero empató 1-1 ante Independiente del Valle en su histórico debut en la Copa Libertadores Femenina

MALDITOS NERDS

‘Baywatch’ regresa a la televisión con Stephen Amell al frente de los guardavidas

‘Baywatch’ regresa a la televisión con Stephen Amell al frente de los guardavidas

‘Shadow Sacrament: The Roots of Evil’ muestra su terror gótico en pixel art

‘Red Rooster’, el nuevo RPG de veteranos de Disco Elysium, revela su trama

Michael B. Jordan produce ‘El más grande’, la serie autorizada de Muhammad Ali

Vertigo Games convierte ‘Arizona Sunshine’ en un shooter en tercera persona sin VR

ENTRETENIMIENTO

Holland Taylor revela por qué no quiere trabajar junto a Sarah Paulson pese a tener más de dos décadas de relación

Holland Taylor revela por qué no quiere trabajar junto a Sarah Paulson pese a tener más de dos décadas de relación

Así es cómo Lady Gaga disfruta sus primeros meses con su hija: “Siempre quiso ser mamá”

Hilary Swank, embarazada a los 52 años: así anunció que espera a su tercer hijo

El consejo de Bruce Willis que Ben Affleck decidió no seguir y que terminó siendo un acierto

Denise Richards revela por qué hizo público su lifting facial tras una mención de su exesposo en el juzgado

INFOBAE AMÉRICA

Honduras: Tegucigalpa registra 1,528 deslizamientos y 600 mil personas viven en zonas vulnerables

Honduras: Tegucigalpa registra 1,528 deslizamientos y 600 mil personas viven en zonas vulnerables

Lluvias en Guatemala dejan 22 muertos en esta temporada

El mundo no puede permitirse fallar con la Inteligencia Artificial

Diputado denuncia penalmente a Laura Fernández y a Rodrigo Chaves por presunto nombramiento ilegal del jefe de Inteligencia y Seguridad de Costa Rica

El Ministerio de Salud propone limitar las grasas trans en la industria alimentaria de Guatemala