Honduras: Tegucigalpa registra 1,528 deslizamientos y 600 mil personas viven en zonas vulnerables

Alrededor de 600,000 personas viven en zonas vulnerables distribuidas en 730 barrios y colonias de la capital hondureña. (Foto: Archivo Cortesía)

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Las condiciones del terreno mantienen bajo amenaza a cientos de comunidades de Tegucigalpa y Comayagüela, donde se contabilizan 1,528 deslizamientos y alrededor del 70 % de la ciudad presenta algún grado de susceptibilidad o vulnerabilidad.

El panorama afecta a más de 600,000 personas distribuidas en 730 barrios y colonias, de acuerdo con información de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

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El director del Sector Riesgo de la municipalidad, Julio Quiñones, informó este jueves sobre la situación y explicó que las autoridades utilizan un mapa de riesgos para identificar los sectores que presentan mayor exposición a deslizamientos y otras condiciones que pueden comprometer la seguridad de sus habitantes.

La herramienta permite evaluar las características de cada zona y establecer prioridades para ejecutar proyectos de infraestructura y obras de mitigación, especialmente en comunidades donde las condiciones del terreno representan un peligro para la población.

“Estamos hablando de 730 barrios de los 1,300, hablamos de más de 600 mil personas en estas zonas. Hablamos que casi que el 70 por ciento de la ciudad tiene alguna condición de susceptibilidad, de vulnerabilidad”, explicó el funcionario.

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El director del Sector Riesgo de la AMDC, Julio Quiñones, explicó cómo se utiliza el mapa de riesgos para priorizar las intervenciones municipales. (Foto: Archivo)

Las cifras reflejan la magnitud del desafío que enfrenta la capital hondureña, donde la identificación de áreas vulnerables constituye uno de los pasos para orientar las intervenciones municipales y reducir la exposición de las comunidades a posibles emergencias.

Quiñones detalló que el mapa de riesgos del Distrito Central reúne información técnica del Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra y de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), instituciones cuyos datos contribuyen al análisis de las condiciones que presenta cada sector.

Con esta información, la municipalidad busca determinar qué comunidades necesitan atención prioritaria y qué tipo de intervención podría contribuir a disminuir los riesgos asociados con la inestabilidad del terreno.

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El funcionario señaló que la capital presenta áreas con condiciones complejas de vulnerabilidad, por lo que la solución requiere planificación, inversiones sostenidas y ejecución de proyectos de infraestructura adaptados a las características de cada lugar.

Cerca del 70 % de Tegucigalpa presenta condiciones de susceptibilidad o vulnerabilidad, de acuerdo con la información proporcionada por la municipalidad. (Foto: REUTERS/Fredy Rodríguez)

La identificación de los sectores afectados también permite evitar que las decisiones de inversión se basen únicamente en solicitudes puntuales, al incorporar información técnica sobre las condiciones de riesgo que enfrenta la población.

De acuerdo con Quiñones, la cantidad de barrios expuestos obliga a combinar diferentes variables para definir cuáles deben recibir atención primero.

En relación con las medidas para atender esta problemática, el director del Sector Riesgo indicó que la AMDC invierte 700 millones de lempiras durante 2026 en obras de mitigación en la capital.

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“Los 700 millones de lempiras que se están invirtiendo este año en obras de mitigación en la ciudad contribuyen mucho porque vamos a ir sacando muchas áreas”, manifestó Quiñones.

La ejecución de estas obras busca atender los puntos críticos de la ciudad, aunque la magnitud del problema implica que los resultados dependerán del avance de los proyectos y de la continuidad de las intervenciones.

La Alcaldía del Distrito Central destina 700 millones de lempiras en 2026 para ejecutar obras de mitigación en diferentes sectores de la ciudad. (Foto: Archivo)

Además de los datos geológicos y las condiciones físicas del terreno, la municipalidad toma en cuenta otros factores para determinar qué comunidades requieren atención urgente.

Entre las variables consideradas figuran los niveles de pobreza, el acceso a servicios básicos y la densidad poblacional de los barrios y colonias.

Estos elementos permiten identificar los sectores donde una eventual emergencia podría afectar a una mayor cantidad de personas o agravar las condiciones de vida de comunidades que ya enfrentan dificultades sociales y de infraestructura.

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Quiñones explicó que la combinación de estos indicadores facilita la planificación de las inversiones y ayuda a orientar los proyectos hacia las zonas que presentan mayores necesidades.