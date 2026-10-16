Periodista cubano fue enviado a una celda de castigo tras el hallazgo de un cuchillo que asegura no le pertenece

Henry Constantín sostuvo que el objeto fue colocado en sus pertenencias para agravar su situación penal. (Cortesía: Imagen Ilustrativa Infobae)

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El periodista independiente cubano Henry Constantín informó que las autoridades de la prisión Kilo 7, en Camagüey, resolvieron que pasará al menos 15 días en una celda de castigo después de que agentes penitenciarios encontrarán un cuchillo de fabricación carcelaria entre sus pertenencias. Constantín sostiene que el objeto pudo haber sido colocado para agravar su situación penal.

El director de La Hora de Cuba comunicó la medida este jueves cerca de las 10:00 (hora local), durante una llamada telefónica desde el penal. Según la publicación difundida por el medio, funcionarios realizaron una requisa en la celda donde permanece recluido y revisaron una de sus pertenencias hasta encontrar el arma blanca en uno de los bolsillos.

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De acuerdo con el testimonio atribuido al comunicador, los oficiales fueron de forma directa al sitio donde supuestamente estaba guardado el cuchillo. El jefe de la unidad, identificado como el mayor Dany, ordenó el traslado a una celda disciplinaria y el inicio del procedimiento por presunta tenencia de armas blancas.

Las autoridades de la prisión Kilo 7 impusieron 15 días de celda de castigo al periodista Henry Constantín. (Cortesía: Redes sociales)

El periodista sospecha que el cuchillo fue introducido en su celda

Constantín afirmó que el día anterior el agente Frank había conversado con Nelson, el recluso que ocupa la litera inferior de su celda. A partir de ese contacto, el periodista manifestó sospechas de que el arma pudo haber sido introducida durante la noche sin su conocimiento.

El caso derivó en una denuncia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), que pidió investigar de manera independiente el hallazgo. La organización consideró que existen elementos que obligan a esclarecer si se trató de un acto deliberado para sustentar una nueva acusación.

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La entidad agregó que la sanción prevista, de alrededor de 15 días de celda de castigo, podría profundizar las restricciones que ya enfrenta Constantín bajo prisión provisional.

La organización también reclamó garantías para su integridad física y psicológica, la suspensión de cualquier medida disciplinaria y su liberación.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos solicitó una investigación independiente sobre el origen del arma blanca. (Cortesía: Redes sociales)

La sanción le impedirá recibir visitas y hacer llamadas diarias

La medida afectará de forma inmediata a algunos de los contactos autorizados para el periodista. Según La Hora de Cuba, Constantín perderá la visita familiar y conyugal prevista para el lunes 19 de octubre, además del derecho a realizar una llamada diaria.

El director del medio independiente permanece encarcelado desde el 16 de septiembre, acusado de desobediencia. La imputación se relaciona con una citación policial a la que, según las autoridades, no se presentó. Constantín rechaza esa versión y asegura que sí acudió al lugar indicado.

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El viernes 16 de octubre cumplirá un mes bajo custodia. Informes publicados esta semana por medios independientes cubanos indicaron que fue detenido el 16 de septiembre y trasladado a Kilo 7 el 24 de ese mes. También señalaron que el Tribunal Municipal de Camagüey devolvió el expediente a la Fiscalía, aunque no se informó de forma pública el motivo de esa decisión.

El director del medio La Hora de Cuba permanece encarcelado desde el 16 de septiembre bajo la acusación de desobediencia. (Cortesía: Redes sociales)

En su declaración, el OCDH sostuvo que tampoco existe información verificable sobre la ubicación del expediente judicial. Según la organización, el Tribunal Municipal de Camagüey habría ordenado devolverlo a la Fiscalía y luego comunicó su remisión el 9 de octubre.

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La entidad afirmó que ni las autoridades judiciales ni la Fiscalía consultadas habrían confirmado dónde se encuentra la documentación. Para el observatorio, esa falta de información limita el ejercicio de la defensa y prolonga la prisión provisional del periodista.

En las últimas semanas, organizaciones y activistas difundieron mensajes para cuestionar su encarcelamiento y pedir garantías judiciales en el proceso.