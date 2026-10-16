Encontraron un ciervo en las calles de una ciudad de Santa Fe, intentaron rescatarlo y murió en el traslado

La presencia del animal en plena zona urbana causó asombro entre los vecinos de la localidad santafesina (La Capital)

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Un ciervo apareció deambulando por las calles de Cañada de Gómez, en la provincia de Santa Fe, durante la tarde de este miércoles y murió mientras era trasladado a una dependencia policial tras un operativo de rescate que involucró a múltiples fuerzas de seguridad y organismos municipales. El animal recorrió varios barrios de la ciudad, habría sufrido una lesión en una de sus patas y terminó ingresando a una vivienda particular, donde una vecina logró retenerlo hasta la llegada de las autoridades.

El episodio comenzó a gestarse alrededor de las 18, cuando los primeros testimonios de los vecinos dieron cuenta de la presencia del ejemplar en plena zona urbana. El ciervo fue avistado en barrio Puerto Nuevo, desde donde tomó por calle Marconi, continuó su marcha por Colón y luego dobló por Brown. A lo largo de ese trayecto, el animal habría introducido una de sus patas en una zanja, lo que le provocó una lesión cuya gravedad no fue precisada.

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La aparición del ciervo en medio de la ciudad generó sorpresa entre los habitantes de la zona, poco habituados a encontrarse con un ejemplar de fauna silvestre circulando entre vehículos y peatones. Nadie pudo determinar, al menos hasta el momento, de dónde provenía ni cómo había logrado internarse en un sector tan poblado de la ciudad.

Según indicó La Capital, el recorrido del animal concluyó en una propiedad ubicada en Belgrano al 400, donde ingresó y golpeó contra un portón. La mujer que se encontraba en la vivienda, sorprendida por la irrupción, tomó una decisión que resultó clave: cerró la reja para impedir que el ejemplar volviera a salir a la calle y quedara expuesto a un posible accidente de tránsito. Acto seguido, la vecina alertó a las autoridades, que se movilizaron hacia el lugar para organizar un operativo de asistencia.

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El equipo de profesionales veterinarios le aplicó sedación al animal para facilitar su posterior traslado (La Capital)

En el procedimiento intervinieron efectivos de la Policía de Santa Fe, personal de la Guardia Urbana, Defensa Civil, agentes del área municipal de Salud Animal e inspectores de Tránsito. Los inspectores interrumpieron de manera preventiva la circulación vehicular y vallaron el sector para facilitar las tareas de contención, con el objetivo de no poner en riesgo ni a los vecinos ni al propio animal.

Una vez asegurada la zona, profesionales veterinarios examinaron al ciervo para evaluar su estado de salud y definir los pasos a seguir. Durante la intervención, se le aplicó una sedación con el fin de facilitar su manipulación y posterior traslado. El animal fue entonces cargado en una camioneta con destino a la Jefatura Departamental, donde estaba previsto mantenerlo a resguardo mientras se coordinaba la intervención de la Policía Ecológica de Santa Fe.

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Sin embargo, el desenlace fue otro: el ciervo murió durante el trayecto hacia la dependencia policial, antes de que pudiera concretarse la derivación al organismo especializado en fauna. Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no habían informado de manera oficial las causas del fallecimiento. Tampoco se estableció si la lesión que habría sufrido durante su paso por las calles de la ciudad tuvo alguna vinculación con su muerte, ni si la sedación aplicada pudo haber incidido en el cuadro del animal.

El episodio volvió a poner sobre la mesa la discusión acerca de la presencia de fauna silvestre en sectores urbanos y los protocolos que deben activarse ante situaciones de este tipo. En Argentina, la Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna establece el marco legal para la protección de los animales silvestres y regula actividades como su captura, tenencia, transporte y comercialización, indicó La Capital. La normativa contempla restricciones y requisitos orientados a preservar las especies y a prevenir prácticas ilegales vinculadas con su aprovechamiento.

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La información conocida hasta el momento no permite determinar el origen del ciervo ni las circunstancias que lo llevaron a circular por una zona densamente poblada de Cañada de Gómez.