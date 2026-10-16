Costa Rica

Más de la mitad de los aspirantes a médicos en Costa Rica reprobaron examen obligatorio: estas fueron las universidades con mejores resultados

De los 497 postulantes que realizaron el Examen de Conocimientos Médicos de Costa Rica, solamente 221 lograron aprobarlo, equivalente al 44.37%. La UCIMED registró el mayor porcentaje de aprobación, mientras que la UIA obtuvo el más bajo.

Más de la mitad de los aspirantes a ejercer la medicina en Costa Rica no aprobaron el ECOM-CR, cuya segunda convocatoria de 2026 registró un porcentaje de aprobación del 44,37%. Fuente: Colegio de Médicos Costa Rica
Más de la mitad de los aspirantes a ejercer la medicina en Costa Rica no aprobaron el ECOM-CR, cuya segunda convocatoria de 2026 registró un porcentaje de aprobación del 44,37%. Fuente: Colegio de Médicos Costa Rica
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Más de la mitad de los postulantes que realizaron el Examen de Conocimientos Médicos de Costa Rica (ECOM-CR) durante su segunda convocatoria de 2026 no alcanzaron la nota mínima requerida para aprobar la evaluación, según los resultados divulgados por el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica.

La prueba, aplicada el pasado 10 de septiembre, reunió a 497 aspirantes, de los cuales 221 lograron aprobar, lo que representa una tasa de aprobación del 44.37%.

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Esto significa que 276 postulantes, equivalentes aproximadamente al 55.53%, no aprobaron el examen, una evaluación utilizada para valorar los conocimientos de quienes aspiran a incorporarse al ejercicio profesional de la medicina en el país.

Los resultados también evidenciaron diferencias entre las universidades de procedencia de los aspirantes, con porcentajes de aprobación que oscilaron entre el 21.6% y el 61.1%.

Estas fueron las universidades con mayores porcentajes de aprobación

La Universidad de Ciencias Médicas (UCIMED) encabezó los resultados de esta convocatoria, con 66 postulantes aprobados de un total de 108, lo que representa un porcentaje del 61.1%.

En segundo lugar se ubicó la Universidad Autónoma de Centroamérica (UACA), con 25 aprobados entre 46 aspirantes, equivalente al 54.3%.

La tercera posición correspondió a la Universidad Hispanoamericana (UH), que registró 37 aprobados de 79 participantes, para una tasa del 46.8%.

Por su parte, la Universidad Latina de Costa Rica obtuvo un porcentaje de aprobación del 45.8%, con 33 postulantes que superaron la evaluación entre los 72 que realizaron la prueba.

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La Universidad Iberoamericana (UNIBE) alcanzó un 43.8% de aprobación, con 27 aspirantes aprobados de un total de 62.

La Universidad de Ciencias Médicas (UCIMED) encabezó los resultados del examen con un 61.1% de aprobación, seguida por la Universidad Autónoma de Centroamérica, con un 54.3%.
La Universidad de Ciencias Médicas (UCIMED) encabezó los resultados del examen con un 61.1% de aprobación, seguida por la Universidad Autónoma de Centroamérica, con un 54.3%.

Universidad Internacional de las Américas registró la menor aprobación

Entre los datos más llamativos se encuentra el resultado obtenido por la Universidad Internacional de las Américas (UIA), cuyos egresados presentaron el porcentaje de aprobación más bajo de esta convocatoria.

De los 74 aspirantes procedentes de esa institución que realizaron el examen, solamente 16 lograron superarlo, lo que equivale al 21.6%.

Esto significa que 58 postulantes de la UIA no alcanzaron la nota mínima requerida, para una proporción de reprobación del 78.4%.

La Universidad Federada San Judas Tadeo (USJT) también registró un porcentaje inferior al promedio nacional, con un 28.9% de aprobación, correspondiente a 11 aprobados entre 38 participantes.

Por su parte, la Universidad de Costa Rica (UCR) registró una aprobación del 33.33%, debido a que solamente dos de sus seis postulantes lograron superar la prueba.

En el caso de los aspirantes con títulos homologados por el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), cuatro de los 12 participantes aprobaron el examen, para un porcentaje del 33.3%.

Es importante señalar que la cantidad de postulantes varió considerablemente entre las instituciones, por lo que los porcentajes deben interpretarse tomando en cuenta el tamaño de cada grupo.

¿Para qué sirve el examen de conocimientos médicos?

El ECOM-CR es una herramienta de evaluación que permite valorar los conocimientos médicos de las personas que aspiran a ejercer profesionalmente la medicina en Costa Rica.

Su aplicación responde a la necesidad de contar con mecanismos estandarizados para medir las competencias teóricas de quienes buscan incorporarse al cuerpo médico nacional.

El presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos, Dr. Elliott Garita Jiménez, destacó la importancia de estas evaluaciones como parte del proceso para verificar los conocimientos de los futuros profesionales.

“El ECOM-CR permite evaluar, mediante criterios estandarizados, los conocimientos médicos necesarios para el ejercicio profesional”, señaló el jerarca.

Garita también explicó que los resultados pueden aportar información relevante para identificar oportunidades de mejora en los procesos de formación universitaria.

“Este proceso contribuye a verificar las competencias de quienes aspiran a incorporarse al cuerpo médico nacional y aporta información relevante para la mejora continua de la formación médica”, agregó.

La evaluación permite establecer un criterio común para aspirantes procedentes de distintas universidades, independientemente de la institución donde realizaron sus estudios.

Sin embargo, aprobar el examen constituye una etapa dentro de los procedimientos profesionales correspondientes y no sustituye los demás requisitos administrativos y legales aplicables para ejercer la medicina.

Un paciente en la consulta del médico (Magnific)
El ECOM-CR permite evaluar conocimientos médicos mediante criterios estandarizados y contribuir a la calidad de la formación profesional. (Magnific)

Aspirantes tuvieron oportunidad de presentar apelaciones

Después de la publicación de los resultados, los postulantes contaron con un primer período para presentar apelaciones, conforme al procedimiento establecido por el Colegio de Médicos y Cirujanos.

Este mecanismo permite solicitar la revisión de aspectos relacionados con la prueba y sus resultados.

Según informó la institución, los aspirantes ya tuvieron acceso a ese primer espacio de impugnación, como parte de las etapas posteriores a la aplicación del examen.

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