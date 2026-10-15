Política

La Libertad Avanza prevé una dura negociación con el PRO en PBA y acelera su armado partidario

En las filas libertarias destacan la voluntad de acordar, pero anticipan que someterán a debate la conducción de los distintos distritos. En el PRO hablan de una discusión prematura. El congreso bonaerense que prepara Pareja y los criterios de debate

El PRO y La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires
El PRO y La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires
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A la espera de nueva reunión entre el PRO y La Libertad Avanza, en el armado bonaerense libertario vaticinan un escenario de confrontación con sus principales socios por la conformación de las listas locales en Buenos Aires. A dos meses y medio del inicio del 2027, año electoral, y con el objetivo de ganar la provincia, los criterios empiezan a delimitarse y discutirse.

Tras la sucesión de encuentros en Casa Rosada, la sintonía inicial empieza a resentirse y el territorio bonaerense se presenta como la principal arena de disputa.

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Una muestra de las tensiones actuales son las declaraciones del diputado y titular de La Libertad Avanza en la provincia, Sebastián Pareja, quien aseguró que no ve a General Pueyrredón gobernada por otro signo político que no sea el violeta. Sus dichos llegan en medio de la vuelta de Guillermo Montenegro, hasta entonces senador de la provincia, a la intendencia del partido por la escalada de inseguridad que azota a Mar del Plata.

Al respecto, en Casa Rosada aseguraron que la ciudad más grande de la Costa Atlántica “es fundamental” para disputar la conducción de la provincia y anticiparon que todos los distritos están en evaluación. Además, remarcaron que la distribución de las candidaturas se definirá en función de la proyección de los potenciales postulantes y de la calidad de gestiones.

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Elecciones 2025 - Declaraciones de Guillermo Montenegro
Guillermo Montenegro junto a Alejandro Carrancio (Captura de video)

“Con el PRO estamos muy bien, pero nadie definirá nada. Los acuerdos surgirán de la evaluación del mejor candidato y de ver cómo viene la gestión”, puntualizó un alfil violeta involucrado en las conversaciones.

El criterio fijado por los libertarios contratasta por el solicitado por el titular del PRO en la provincia, el diputado Cristian Ritondo, de respetar los distritos donde el partido ya gobierna o cuenta con dirigentes de peso. Sin embargo, varios dirigentes amarillos evitan confrontar con la Casa Rosada y aseguran que es prematuro tener conversaciones en clave electoral.

Lo cierto es que en el partido que fundó Mauricio Macri todavía no resolvieron su posición frente a la reforma electoral que impulsa el Gobierno, que incluye la eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), en un escenario diagramado por la estrategia oficialista para buscar la reelección de Javier Milei.

Con General Pueyrredón como caso testigo, anticipan una negociación “dura” en varios distritos para definir los nombres de los dirigente que encabezarán las listas locales. Entre los municipios en disputa mencionan a Bahía Blanca, Tigre, San Martín, La Matanza, Pergamino, Zárate y 9 de Julio. Los primeros cuatro mencionados están gobernados por intendentes peronistas y los tres restantes por dirigentes del PRO, una diferencia que abrirá una nueva instancia de tensión.

Karina Milei, Cristian Ritondo, Diego Santilli, Guillermo Montenegro, Sebastián Pareja y Lule Menem
Karina Milei, Cristian Ritondo, Diego Santilli, Guillermo Montenegro, Sebastián Pareja y Lule Menem

No obstante, en Balcarce 50 confían en que ambas fuerzas volverán a sellar un acuerdo electoral, tal como ocurrió en las legislativas de 2025.

Con el objetivo de ampliar su presencia territorial, los libertarios analizan alternativas para General Pueyrredón, un distrito clave de la quinta sección electoral. Entre los nombres en consideración figuran Alejandro Carrancio, ladero de Pareja, y Daniel Scioli, que surgió de las reiteradas propuestas de empresarios de la zona.

Montenegro no tiene reelección y hay que evaluar cómo está la gestión. Los empresarios se quejan por la inseguridad en Mar del Plata”, justificó ante este medio un armador violeta.

Al respecto, desde el entorno de Montenegro se mostraron conciliadores: revelaron que la definición quedará en manos de las autoridades nacionales y reconocieron que La Libertad Avanza tiene la necesidad de disputar cada territorio de la provincia. “Se puede discutir quién será el candidato, pero es clave remarcar que estamos todos dentro del Gobierno”, precisaron a este medio.

Con la intención de consolidar el espacio en la provincia y apuntalar la eventual candidatura de Diego Santilli, actualmente uno de los dirigentes mejor posicionados para disputarle al peronismo la gobernación, La Libertad Avanza trabaja en la organización de un congreso partidario bonaerense para fin de año. Una fuente involucrada reveló a este medio que el encuentro podría realizarse a fines de noviembre y abordaría las principales problemáticas de los bonaerenses.

En la misma línea, Pareja encabezó este fin de semana un encuentro de la juventud libertaria en Morón, que reunió a mil asistentes de distintos puntos del país. Durante la actividad, el dirigente llamó a fortalecer la militancia de cara a los comicios de 2027. El evento se realizó, además, en medio de un debate interno en el oficialismo sobre el despliegue de la militancia digital frente a la territorial.

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