Política

Con la provincia de Buenos Aires como eje de conflicto, el Gobierno busca avanzar con las negociaciones electorales

Las autoridades nacionales volverán a reunirse en la mesa política y está pendiente un encuentro con los representantes del PRO. Las versiones de un candidato oculto para CABA

Sebastián Pareja, Karina Milei y Martín Menem
Sebastián Pareja, Karina Milei y Martín Menem
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Con el presidente Javier Milei nuevamente concentrado en una intensa agenda internacional que lo llevará a los Estados Unidos, el resto de la cúpula del Gobierno continuará esta semana las negociaciones electorales de cara a 2027, con la provincia de Buenos Aires como uno de los principales focos de tensión.

Después de dos semanas, la mesa política volverá a reunirse este martes a las 13:00 en la Casa Rosada bajo la conducción de la secretaria general, Karina Milei, que una vez más optó por no sumarse a la comitiva que partirá al exterior, para quedarse en la Argentina supervisando la gestión y las negociaciones parlamentarias.

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El último encuentro de este grupo había quedado postergado por la visita de parte de sus integrantes a Salta, por lo que la intención en esta oportunidad es analizar en conjunto el resultado de las conversaciones con los gobernadores que se dieron en Francia y el estado de los acuerdos legislativos.

Por otro lado, está pendiente una nueva reunión con los representantes del PRO, en el marco del proceso de acercamiento que ambos espacios venían sosteniendo cada 15 días desde agosto para llegar a una alianza el año que viene.

Las partes no se juntan desde el 24 de septiembre, cuando peligró el cónclave por cuestiones de agenda, pero finalemte se llevó adelante, en medio de un clima de tensión por diferencias públicas en torno al Presupuesto.

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Luego, las charlas informales que también se suelen dar estuvieron pausadas porque uno de los enviados habituales del partido amarillo, Cristian Ritondo, estuvo fuera del país al ser invitado por la Fundación Universitaria del Río de la Plata (FURP) a una gira por el Vaticano, para ver al papa León XIV y, posteriormente, por Armenia.

Reunión del PRO con el Gobierno
Reunión del PRO con el Gobierno

Si finalmente se lleva adelante el encuentro esta semana, será también una prueba de cómo están las relaciones, ya que coincidirá con la sesión convocada para ese mismo día por la oposición en Diputados para intentar rechazar el DNU 70/2023, que el Gobierno pretende que se caiga por falta de quórum.

Ritondo es el jefe del bloque de su partido en la Cámara baja y en la Casa Rosada dan por descontado que le ordenará a sus 12 miembros se ausenten en el recinto.

La vuelta de las conversaciones se da en un clima de malestar dentro de la fuerza que fundó Mauricio Macri, porque consideran que La Libertad Avanza especula con los tiempos de la negociación y que pretende disputar poder en distritos donde ya gobiernan o cuentan con dirigentes de peso.

Ellos quieren que mostremos nuestras cartas, pero no podemos hacerlo, si todavía ni siquiera sabemos cuáles van a ser las reglas de juego. Todavía no sabemos si vamos a tener PASO”, respondió a Infobae un integrante del oficialismo nacional.

La crítica apunta a que el PRO sigue mostrándose en contra de eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, como pretende el Poder Ejecutivo, y propone, en todo caso, convertirlas en optativas.

Elecciones legislativas de Argentina de 2025 - Argentinos en Paraguay votan
El Gobierno quiere eliminar las PASO (EFE/ Nina Osorio)

La discusión sobre el territorio bonaerense atraviesa buena parte de las conversaciones: “Vamos a terminar acordando, no va a haber problema. Ahora, nosotros, como partido, nos vamos a expandir en toda la provincia de Buenos Aires porque queremos crecer y ser fuertes en todos lados. Después vemos quiénes van a encabezar las listas, ya nos vamos a entender”, señaló a este medio una persona que está detrás de la estrategia política libertaria.

Esa voluntad de expansión se reflejó el sábado en Morón, donde el presidente de La Libertad Avanza bonaerense, Sebastián Pareja, encabezó un acto con la juventud al que asistieron más de mil militantes a un estadio que tenía capacidad para unas 600 personas.

“Va a venir tanta gente que queremos poner pantallas afuera para que los que no lleguen a entrar puedan ver lo que está pasando. Si lo conseguimos va a ser una foto muy importante”, se entusiasmaba uno de los organizadores en la previa del evento.

Los invitados fueron todos dirigentes jóvenes -casi- exclusivamente del distrito gobernado actualmente por Axel Kicillof: quienes estuvieron detrás de los preparativos lo planificaron así para, de esa manera, “saber con mayor precisión cómo estamos”.

“Muchas veces sucede que vienen militantes de cualquier parte del país, eso pasa en todos los partidos. Esta vez quisimos que no fuera así, porque cuando se hace de esa forma nunca terminás sabiendo cuál es el apoyo real que tenés en cada lugar o con cuántos dirigentes contás”, explicaron.

Pareja encabezó un acto de la juventud libertaria en Morón
Pareja encabezó un acto de la juventud libertaria en Morón

En las últimas semanas circuló la versión de que, con Diego Santilli ya prácticamente confirmado como candidato en la provincia de Buenos Aires, Pareja podría terminar siendo el elegido del espacio para la Ciudad, donde todavía no hay un acuerdo claro con el PRO.

Esa posibilidad surge, en parte, porque en el oficialismo nacional no todos ven con buenos ojos respaldar la reelección del actual jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien ya confirmó que buscará ir por su segundo mandato.

Ese es un problema que van a tener que resolver primero ellos y después de que lo solucionen, nos sentaremos a ver qué hacemos nosotros. No sé si va a ser Jorge el que propongan, porque no todos lo quieren, empezando por el propio Mauricio”, indicaron en el búnker violeta.

Sin embargo, en el entorno de Pareja niegan esa posibilidad y sostienen que el dirigente “es 100% de la provincia” y que cumple “una tarea de crecimiento en el territorio que va más allá de una eventual candidatura”.

Él tiene una devoción por Javier Milei tremenda y también mucho agradecimiento. Siempre dice que donde él diga que tiene que estar, ahí va a estar. Pero me parece muy extremo que le vayan a pidan que se postule en la CABA”, aclararon.

El armador bonaerense, de hecho, estuvo cerca de no participar del acto en Morón debido a que venía de varios días de sentirse mal por un resfrío pero, finalmente, decidió asistir y terminó siendo uno de los pocos oradores de la jornada.

Con ese trasfondo, la semana que comienza será clave para que el Gobierno intente avanzar con las negociaciones sobre la reforma electoral y los acuerdos territoriales, en un escenario donde la definición sobre la ciudad y la provincia de Buenos Aires continúa condicionando el ritmo de las conversaciones con el PRO.

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