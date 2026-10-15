El mapa de la marcha al Congreso, los ejes de los reclamos al Gobierno y el operativo de seguridad

La "V Marcha Federal Universitaria" confluirá con otros reclamos contra las políticas del gobierno de Javier Milei y la derogación del DNU 70/23 NA

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A partir de las 10.30 de hoy, comenzarán a concentrarse en las inmediaciones del Congreso de la Nación columnas de amplios sectores de la vida académica, estudiantil, universitaria, científica, social, sindical y de colectivos vulnerables, que protestarán contra políticas e iniciativas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei. Los reclamos pueden sintetizarse en cuatro ejes: tierras, universidades, endeudados y discapacidad.

Desde la Casa Rosada prevén que la movilización será numerosa, ya que a la convocatoria se sumarán la Confederación General del Trabajo (CGT), las dos CTA, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), los movimientos sociales agrupados en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), organizaciones piqueteras, partidos de izquierda y agrupaciones peronistas que llegarán desde distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, entre ellas La Cámpora y, por separado, la del Movimiento Derecho al Futuro, que lidera el gobernador Axel Kicillof.

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Todos estos sectores confluirán con la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada con anterioridad al debate parlamentario que se desarrollará de manera simultánea. La intención es respaldar a los diputados opositores, que intentarán reunir el quorum necesario para la sesión especial convocada con el objetivo de dejar sin efecto el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, la norma que sentó las bases del modelo de gobierno de La Libertad Avanza.

Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires anticiparon a este medio que desplegarán un amplio operativo de las fuerzas de seguridad, con vallado en los alrededores del Congreso y de la Plaza de Mayo, además de cortes en arterias como las avenidas Callao, Entre Ríos, Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, y en las transversales al Palacio Legislativo: Riobamba, Solís, Combate de los Pozos, Virrey Cevallos y Adolfo Alsina. Ese esquema podría modificar algunos de los puntos de concentración que ya tenían previstos los organizadores.

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La Policía de la Ciudad estará presente en las inmediaciones de la Plaza del Congreso, donde se emplazará el escenario montado por la Universidad de Buenos Aires (UBA). También se irán cortando, junto con personal de Tránsito, las avenidas y calles aledañas conforme se produzca el ingreso de las columnas y los manifestantes. Desde la cartera nacional a cargo de Alejandra Monteoliva, las alternativas de la protesta serán seguidas de cerca a través del comando unificado.

Tres horarios marcan el inicio de la jornada

La protesta comenzará a las 10.30 con la movilización hacia la plaza del Foro Permanente de Discapacidad. Luego, llegarán las universidades, que tendrán un protagonismo central porque ese día realizarán su quinta Marcha Federal en reclamo de que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario para la educación superior pública y gratuita.

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Los universitarios convocaron a estar en la plaza a las 16 horas, aunque desde las 13.30 los gremios docentes y los estudiantes comenzarán a reunirse para dar inicio a la marcha. Docentes, estudiantes y autoridades académicas denunciarán en las calles la negativa oficial a cumplir con la ley, pese a que la Justicia se lo ordenó en nueve oportunidades.

Un día antes de la protesta, el Gobierno fijó su posición sobre el tema a través de Adrián Ravier. El vocero presidencial cuestionó la marcha federal universitaria y afirmó que no es cierto que La Libertad Avanza (LLA) esté incumpliendo con la Ley de Financiamiento, aprobada y ratificada por el Congreso y la Justicia. “Es una ley que está interrumpida y hay un fallo judicial. Pedimos también que nos den una mano desde el periodismo, porque si desde el periodismo se le dice a la gente que este Gobierno está en contra de las universidades públicas, que las van a cerrar, que no le vamos a dar el financiamiento que marca la ley, que estamos incumpliendo la ley, la gente se enoja”, sostuvo Ravier.

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Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación se desplegará un amplio operativo policial y vallado en las inmediaciones del Congreso de la Nación (Foto: RS Fotos)

También en la víspera de la marcha, que los organizadores aseguran será “masiva”, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick impuso una multa (astreinte) de 100.000 pesos por día al jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Diego Santilli, por el “incumplimiento verificado” de una medida cautelar que ordenó actualizar salarios docentes y no docentes, además de garantizar el fondo para becas en base a los parámetros que establece la Ley de Financiamiento Universitario.

Sobre este tema, el titular del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, planteó que desde la asunción de Milei “las transferencias al sistema universitario han caído a la mitad”, lo que provoca que el sistema funcione “a la mitad de sus capacidades”. Uno de los principales pedidos de los rectores es que el Presupuesto Nacional 2027 contemple los recursos establecidos en la Ley de Financiamiento Universitario.

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El Foro Permanente de Discapacidad señaló que la situación que atraviesan las familias del colectivo, así como los prestadores de salud y de servicios educativos, “requiere respuestas concretas y urgentes”. Al igual que los universitarios, el Foro demanda que el Gobierno implemente la emergencia para el sector y revierta la asfixia económica de prestadores y trabajadores. La organización también advirtió que el Presupuesto 2027, elaborado por el Ejecutivo, elimina garantías explícitas de financiamiento y busca recortar el sistema de pensiones y las coberturas básicas.

El Foro Permanente de Discapacidad señaló que la situación que atraviesan “requiere respuestas concretas y urgentes” (Foto: Jaime Olivos)

El peronismo marcha dividido en dos columnas

La interna que atraviesa al peronismo bonaerense se trasladará a las calles. El Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires que conduce el gobernador Axel Kicillof, concentrará a sus militantes en la Casa de las Madres de Plaza de Mayo, sobre Hipólito Yrigoyen 1584, frente a la Plaza del Congreso, bajo la consigna “Quinta Marcha Federal Universitaria. Defendamos la universidad pública argentina”. Kicillof confirmó su presencia, acompañado por funcionarios bonaerenses e intendentes de su espacio.

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La Cámpora, la organización que conduce el diputado nacional Máximo Kirchner, mantiene su convocatoria bajo la consigna “Nuestras tierras son argentinas. No al DNU 70/23”. Senadores, diputados y otros dirigentes alineados con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner coincidirán con la columna de Kicillof en los alrededores del Congreso, aunque en formaciones separadas.

Además de la columna política, distintas agrupaciones universitarias referenciadas en el kirchnerismo llamaron a sumarse a la movilización a través de sus redes oficiales. Entre ellas, La Cámpora UBA, La Cámpora Sociales, La Cámpora Derecho y la agrupación en la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) convocaron a estudiantes, docentes y graduados bajo el reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la actualización de salarios docentes y no docentes, y la continuidad de becas e investigación.

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El radicalismo también confirmó columna propia: su militancia se concentrará en la sede partidaria de Tucumán 1660, a pocas cuadras del Congreso, con el reclamo puesto en el financiamiento universitario, un sector donde la Unión Cívica Radical (UCR) tiene fuerte presencia en centros de estudiantes y rectorados a través de la agrupación Franja Morada.

Axel Kicillof anunció que, como en marchas anteriores participará de la protesta frente al Congreso de la Nación apoyando el reclamo universitario y la derogación del DNU 70/23

“Modelo de descarte ataca por todos lados”

A partir del mediodía se suman las columnas sindicales y sociales, y desde las 13.30 comienzan a reunirse los gremios docentes y los estudiantes universitarios. El acto central del paro nacional y la marcha universitaria frente al Congreso está previsto a partir de las 13.30, mientras que la convocatoria formal de instituciones como la UBA y el CIN está fijada para las 16 horas en la Plaza del Congreso. La UBA, que difundió una campaña digital bajo la consigna “Códigos, reglas, leyes. Se cumplen”, definió que sus columnas partirán a las 13.30 desde avenida Córdoba y Uriburu.

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La UTEP llevará a la plaza demandas propias. La organización advirtió sobre el despojo que, según denuncia, vienen sufriendo los productores de la agricultura familiar y los pueblos originarios, y recordó que el Gobierno frenó los relevamientos territoriales que protegían a las comunidades originarias, lo que dejó a las familias de quinteros a merced del mercado. En las ciudades, señaló la UTEP, ocurre algo similar con quienes viven en barrios populares, donde las obras de luz, agua y cloacas quedaron abandonadas.

“Este modelo de descarte ataca por todos lados. Por eso, esta lucha es la misma de quienes defienden la universidad pública, los jubilados y los derechos de las personas con discapacidad”, sostuvo la UTEP en su convocatoria. A la marcha también se sumarán partidos del campo popular y de la izquierda.

La marcha también es contra el cambio en la denominada "ley de tierras" (Foto: RS Fotos)

Puntos de concentración: dónde se reúne cada columna

La movilización porteña se organiza en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires que confluyen hacia el Congreso a lo largo de la tarde. Este es el detalle por horario y lugar:

En las inmediaciones del Congreso de la Nación:

10.30 hs: Foro Permanente por los Derechos de las Personas con Discapacidad.

12hs: Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas (CECIM) y la Autoconvocatoria Coordinar la Bronca, frente al Palacio Legislativo, en reclamo de quórum para la sesión especial.

12 hs: Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), en Rivadavia y Rodríguez Peña.

12 hs: Inquilinos Agrupados y Movida Ciudad, con punto de encuentro en la puerta de la Casa de las Madres de Plaza de Mayo, sobre Hipólito Yrigoyen, bajo la consigna de permanecer “hasta que caiga el DNU”.

13 hs: delegados de jubilados, que también confluyen en Congreso.

13 hs: centros de estudiantes y agrupaciones universitarias (entre ellas las de La Cámpora en Derecho y Sociales), que se suman desde sus respectivas facultades.

13 hs: Unión Cívica Radical, en su sede partidaria de Tucumán 1660.

13 hs: Camioneros, en Salta y Moreno.

13.30 hs: acto central del paro nacional y la marcha universitaria, frente al Congreso.

13.30 hs: columna de la UBA, desde avenida Córdoba y Uriburu.

14 hs: UTEP, en Hipólito Yrigoyen y Virrey Cevallos.

15 hs: Movimiento Derecho al Futuro, columna del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires que encabeza el gobernador Axel Kicillof , en la Casa de las Madres de Plaza de Mayo, Hipólito Yrigoyen 1584.

15 hs: La Cámpora, organización conducida por el diputado nacional Máximo Kirchner, concentra en las inmediaciones del Congreso.

15 hs: CGT, en Hipólito Yrigoyen y Solís.

16 hs: convocatoria central de la UBA y el CIN, en Plaza del Congreso.

Av. de Mayo y Salta:

13 hs: Universidad Nacional de las Artes (UNA), que marcha detrás de su bandera.

13 hs: Movimiento Mayo y sindicatos de la UBA.

Plaza Houssay:

13 hs: organizaciones universitarias, que desde allí marchan hacia el Congreso.

Sede gremial, Alsina 1223 (CABA):

12.30 hs: cese de actividades del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que concentra en su sede antes de sumarse a la marcha a las 13 hs.

Facultad de Filosofía y Letras (UBA):

Mediodía: columna que parte desde la puerta de la facultad, en Puan 480, hacia la zona de Tribunales y de allí a Congreso.

La movilización tiene réplicas en el interior del país, en las principales ciudades de todo el territorio nacional.

Los gremios docentes y estudiantes reclaman por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario (RS Fotos)

Voces de referentes sociales y sindicales marcan los ejes del reclamo

La dirigente nacional de Libres del Sur, Silvia Saravia, sostuvo que la acumulación de reclamos expone el impacto de las políticas del Gobierno en cuestiones sensibles para el desarrollo del país. “La sumatoria de temas que se van acumulando resistiendo las medidas del Gobierno de Milei son la muestra de que están atacando cuestiones que son muy sentidas y muy importantes para el desarrollo de Argentina”, afirmó.

Saravia señaló que la confluencia de la marcha universitaria, el debate por la emergencia en discapacidad, el reclamo de los endeudados y la vigencia del DNU 70/23 —que consideró inconstitucional— refleja las dificultades del Gobierno para sostener sus promesas económicas.

La presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, María José Lubertino, planteó que la movilización responde a una emergencia que excede lo presupuestario. “Marchamos al Congreso porque estamos ante una emergencia transversal que va mucho más allá de una crisis presupuestaria, estamos defendiendo el modelo de país y la dignidad de nuestra gente”, sostuvo. Lubertino explicó que la convocatoria combina el respaldo a la Quinta Marcha Federal Universitaria, el reclamo de salarios dignos para docentes y no docentes, y la exigencia a los legisladores de un rechazo absoluto al DNU 70/23 en la sesión especial. Para Lubertino, la jornada constituye “un grito contra el modelo de descarte de Javier Milei”.

Por su parte, el secretario general de la UTEP y dirigente del Movimiento Evita, Alejandro “Peluca” Gramajo, cuestionó el rumbo económico oficial, llamó a fortalecer la unidad entre los sectores afectados y planteó la necesidad de articular los reclamos sociales en una agenda común. “Frente a ese cuadro de situación compleja, crítica, en términos sociales, políticos y económicos que vive nuestro país, tenemos la obligación de seguir uniendo las luchas”, afirmó, y agregó que en la Plaza del Congreso “se va a expresar una agenda muy amplia de reclamos vinculada a la universidad, a las familias endeudadas, a la discapacidad, al DNU 70/23, que es el instrumento central que ha tenido el Gobierno para avanzar en su plan económico de miseria planificada”.

ATE, las dos CTA y la CGT también convocan a la marcha frente al Congreso de la Nación Prensa CTA

Desde el Movimiento Evita, el secretario de Organización, Rafael Villanueva, señaló que la movilización busca expresar el rechazo de las organizaciones populares a las políticas oficiales. “Más allá de las intenciones de desmovilizar del Gobierno, hoy vamos a copar la Plaza del Congreso uniendo todas las luchas de nuestro pueblo. Discapacidad, universidad, tierra, todos unidos para decirle al Gobierno que queremos vivir en otra Argentina, donde haya lugar para todos y no solo para sus amigos millonarios”, expresó.

Por último, el secretario general de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, sintetizó el reclamo a los legisladores: “El Congreso debe hacerse cargo de una demanda popular, frenar tanta violación de la Constitución”.