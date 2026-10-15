Se llenan 10 piletas olímpicas por segundo: el Súper Niño disparó el caudal del Paraná y podría bajar el precio de la energía

La represa de Yacyretá, sobre el río Paraná, en el límite entre Argentina y Paraguay

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El Súper Niño, la fase más intensa del fenómeno climático El Niño, provocó una crecida extraordinaria en el río Paraná que ya impacta en el sistema eléctrico argentino. El exceso de agua obliga a las represas de la cuenca a generar más energía hidroeléctrica, la fuente más económica del mercado, lo que podría traducirse en una baja del costo de la electricidad tanto para los hogares como para el Estado.

El caudal del Paraná llegó a picos de más de 26.300 metros cúbicos por segundo, un volumen equivalente a llenar más de diez piletas olímpicas cada segundo. El dato surge de los registros hidrométricos que motivaron a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) a abrir las compuertas del vertedero principal de la represa y activar una alerta preventiva en toda la región del Litoral argentino.

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La crecida se originó por lluvias persistentes en la cuenca alta del Paraná, en el sur de Brasil y en la zona de la Triple Frontera. Según la EBY, los modelos hidrometeorológicos de predicción dinámicos y estadísticos indican que es prácticamente seguro que las condiciones de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) se mantengan durante lo que resta de 2026 y los primeros meses de 2027. En ese escenario, el organismo advirtió que el incremento del caudal afluente a la central “en ocasiones podría llegar a duplicar el promedio histórico”.

Los registros técnicos de la EBY mostraron que durante septiembre el caudal afluente a Yacyretá se ubicó un 37% por encima del valor promedio para ese mes, que la serie histórica 1971-2025 fija en 12.339 metros cúbicos por segundo. Ese incremento motivó la apertura de compuertas en el vertedero de Aña Cuá, conforme a la ley de operación del embalse, aunque hasta ese momento no se había requerido la apertura del vertedero principal de la central hidroeléctrica.

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La Entidad Binacional Yacyretá abrió las compuertas del vertedero principal ante la crecida excepcional del río Paraná

Por qué más agua no implica más energía en la misma proporción

El comunicado de la EBY incluyó una explicación técnica sobre un efecto que suele pasar inadvertido: un aumento sustancial en el caudal de ingreso a la central no se traduce en un incremento proporcional de la generación eléctrica.

La razón está en la geografía propia de las represas de llanura, como Yacyretá, ubicada en los saltos de Apipé, sobre el Alto Paraná, entre la ciudad de Ituzaingó, en la provincia de Corrientes, y la localidad paraguaya de Ayolas. La central comenzó a generar energía en septiembre de 1994 y alcanzó su capacidad máxima de diseño en febrero de 2011, cuando el embalse llegó a su cota definitiva de 83 metros sobre el nivel del mar.

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El mecanismo es comparable al de una cascada: cuanto mayor es la altura desde la que cae el agua, mayor es la fuerza con la que impacta y más energía puede aprovecharse de cada metro cúbico que pasa por las turbinas. En una represa de llanura como Yacyretá, las crecidas extraordinarias elevan también el nivel del río aguas abajo, lo cual reduce el salto neto, es decir, la diferencia de altura entre el embalse y el curso del río. Esa reducción achica la altura efectiva de la caída, disminuye la eficiencia operativa de las turbinas y hace que cada metro cúbico de agua que circula genere menos energía que en condiciones normales.

“Aunque un aumento de caudal permite producir un volumen total mayor de energía, dicho incremento nunca es lineal ni directamente proporcional”, señaló la entidad en su comunicado.

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Las turbinas Kaplan de la central hidroeléctrica de Yacyretá funcionan al máximo de su capacidad ante el aumento del caudal

El impacto en el costo de la energía eléctrica

El aumento de la generación hidroeléctrica derivado de las lluvias en la cuenca del Plata repercute de manera directa en el mercado eléctrico mayorista. Daniel Dreizzen, director de Aleph Energy y ex secretario de Planeamiento Energético, señaló que los números de generación eléctrica ya reflejan un salto notable en el aporte hidroeléctrico a raíz de El Niño. Según explicó, ese mayor aporte “debería bajar” el costo de generación, dado que la energía hidroeléctrica se ubica entre las más baratas de producir.

El mecanismo detrás de esa baja de costos responde a la menor necesidad de recurrir a centrales térmicas, que dependen de combustibles fósiles de mayor precio, para cubrir la demanda del sistema interconectado. A mayor disponibilidad de generación hidroeléctrica, menor es el uso de generación térmica, lo que reduce el costo promedio de abastecimiento eléctrico tanto para los hogares como para el Estado.

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