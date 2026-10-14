Política

Elecciones 2027 en Argentina: fechas y todos los cargos que se votan a nivel nacional

El calendario electoral prevé que los comicios se realicen en el mes de octubre, con una posible instancia de primarias en agosto. Los cargos que se renuevan y las reglas para ganar la Presidencia

Manos con un bolígrafo sobre un padrón electoral impreso, junto a una pila de documentos de identidad y una urna sobre la mesa.
Argentina elegirá presidente, renovará parte del Congreso y definirá autoridades provinciales y locales en 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Argentina se encamina a un año electoral que definirá la sucesión presidencial y renovará una parte del Congreso Nacional, además de abrir un calendario de comicios provinciales y locales. De acuerdo con la normativa vigente, las elecciones generales de 2027 se realizarán el domingo 24 de octubre, aunque todavía faltan la convocatoria formal del Poder Ejecutivo y el cronograma detallado de la Justicia Electoral.

La fecha está prevista en el Código Electoral Nacional y será el punto central de un proceso que también incluye la renovación parcial del Congreso, la elección de autoridades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y comicios ejecutivos en 21 provincias.

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Cuándo son las elecciones 2027 en Argentina

El domingo 24 de octubre de 2027 está previsto para los comicios nacionales generales, siempre que no haya una modificación de la legislación vigente. El artículo 53 del Código Electoral Nacional dispone que las elecciones para cargos nacionales se realicen el cuarto domingo de octubre anterior al fin de los mandatos. La convocatoria deberá publicarse con una anticipación mínima de 90 días.

En esa jornada se elegirá la fórmula para la Presidencia y la Vicepresidencia de la Nación para el período 2027-2031. La Constitución Nacional establece que la elección presidencial debe realizarse dentro de los dos meses previos a la finalización del mandato en curso. El mismo día también se renovará parte de la representación parlamentaria.

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La fecha surge del calendario legal y no de una convocatoria ya dictada. Por eso, los plazos para la presentación de alianzas y candidaturas, la campaña, la publicación de los padrones y un eventual debate presidencial deberán ser definidos más adelante por la Cámara Nacional Electoral (CNE).

Elecciones legislativas de Argentina de 2025 - Genericas votacion padrones urnas
Las PASO continúan vigentes para 2027, salvo que el Congreso modifique nuevamente la ley (REUTERS/Cristina Sille)

Qué puede pasar con las PASO

Las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) continúan vigentes para 2027. La suspensión aprobada para las elecciones legislativas de 2025, mediante la Ley 27.783, tuvo alcance limitado a ese año y no eliminó el régimen de primarias de forma permanente.

El artículo 20 de la Ley 26.571 establece que las elecciones primarias deben celebrarse el segundo domingo de agosto del año en que se realicen las elecciones generales. Si ese esquema continúa sin cambios, las PASO se celebrarían el domingo 8 de agosto de 2027.

El Gobierno de Javier Milei impulsa una reforma electoral para eliminar las primarias, pero hasta el momento no logró reunir la mayoría absoluta que exige la Constitución Nacional en ambas cámaras del Congreso. En el caso del Senado, esa mayoría implica el voto afirmativo de 37 senadores. Mientras no se sancione una norma que derogue, suspenda o modifique el mecanismo, rige la fecha prevista por la ley vigente.

Cuándo estará disponible el padrón electoral

La consulta del padrón electoral permite conocer el establecimiento de votación, el número de mesa y el número de orden. La información se publica en el sitio oficial de la Justicia Nacional Electoral, donde cada elector debe ingresar su DNI, género y distrito.

Todavía no se publicó el calendario electoral de 2027 de la CNE. El Código Electoral Nacional establece que el padrón definitivo debe estar impreso 30 días antes de las primarias. Si las PASO se realizan el 8 de agosto, esa referencia legal se ubica el 9 de julio de 2027. La fecha exacta de publicación para la consulta ciudadana deberá ser confirmada por la Justicia Electoral.

Antes se difundirá el padrón provisorio, elaborado con las novedades registrales incorporadas hasta 180 días antes de la elección. Esa instancia permitirá controlar los datos personales y presentar reclamos por errores u omisiones antes de la confección del listado definitivo.

Elecciones legislativas de Argentina de 2025 votacion genericas
El padrón electoral permitirá consultar el lugar de votación, la mesa y el número de orden (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

Todos los cargos que se votan

La elección nacional definirá la fórmula de presidente y vicepresidente, además de la renovación de 130 bancas de la Cámara de Diputados y 24 escaños del Senado. La composición de cada recambio responde al vencimiento de mandatos y a la representación correspondiente a cada distrito.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se elegirá jefe de Gobierno. Mientras que 21 provincias deberán renovar sus máximas autoridades ejecutivas: Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán.

Las elecciones provinciales y municipales no dependen necesariamente de la fecha nacional. Cada jurisdicción puede decidir si unifica su votación con la presidencial o si la desdobla, de acuerdo con sus propias normas. Algunos gobernadores ya avanzaron con definiciones: Santa Fe confirmó primarias para el 18 de abril y elecciones generales para el 13 de junio, mientras que Tucumán votará el 9 de mayo. También estarán en juego intendencias, legislaturas locales y concejos deliberantes en los distritos que correspondan.

En qué casos habrá balotaje

El sistema presidencial prevé una segunda vuelta electoral si ninguna fórmula reúne los requisitos para imponerse en la primera. Para ser proclamada el 24 de octubre, la candidatura más votada deberá superar el 45% de los votos afirmativos válidamente emitidos o alcanzar al menos el 40% y obtener una diferencia superior a 10 puntos porcentuales sobre la fórmula que quede en segundo lugar.

Si no se cumplen esas condiciones, competirán las dos fórmulas más votadas. La Constitución Nacional ordena realizar la segunda vuelta dentro de los 30 días posteriores a la primera elección. En consecuencia, un eventual balotaje presidencial se celebraría durante noviembre de 2027, con fecha exacta sujeta a la convocatoria que realice el Poder Ejecutivo.

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