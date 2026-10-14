Política

El secretario de Trabajo defendió el Presupuesto y dijo que “no todos quieren trabajar en relación de dependencia”

Julio Cordero defendió el monotributo y ponderó los acuerdos paritarios por fábrica. Negó un alza de la informalidad y el desempleo y dijo que quieren salarios por arriba del IPC “pero que no se pasen a precios”

Cinco personas permanecen sentadas frente a micrófonos y letreros institucionales en un estrado con la leyenda Diputados Argentina
Debate en comisión por el presupuesto 2027, con la presencia de Julio Cordero, secretario de trabajo
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En lo que fue la segunda jornada de debate del Presupuesto 2027 se hizo presente en la Comisión de presupuesto el secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, quien hizo un presentación respecto de su cartera en defensa de la reforma laboral y de los beneficios de los trabajos autónomos.

El funcionario, el último confirmado por el bloque de La Libertad Avanza que participará en defensa del proyecto de ley del Ejecutivo, estuvo más de cuatro horas en las que se explayó en una exposición que ahondó, según los reclamos de la oposición, en lugares comunes y en donde casi no respondió a las preguntas que le realizaron y repitió en varias ocasiones el argumento sobre las nuevas formas de contrataciones.

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Cordero sostuvo que el trabajo es un factor de inserción social y de libertad, y defendió un cambio de esquema para que las personas accedan al empleo y generen ingresos por sus propios medios.

En ese esquema, el secretario cuestionó los mecanismos que, según afirmó, desalentaban la incorporación laboral porque quienes conseguían trabajo perdían los beneficios sociales. Bajo esa lógica, planteó que la asistencia que no promueve autonomía puede dejar a las personas “rehenes” de un sistema, en lugar de permitirles sostenerse con su propio trabajo.

Cordero afirmó que el programa Potenciar Trabajo excluía a sus beneficiarios del empleo formal, ya que perderían el plan si comenzaban a trabajar. También señaló que ese esquema ni siquiera contabilizaba a esas personas como desocupadas.

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El secretario indicó que 950.000 personas fueron incorporadas al mundo del trabajo, aunque ese movimiento no se refleje en la tasa de desocupación. Explicó que se trata de personas que antes estaban fuera de ese universo y que ahora pueden percibir una suma fija mediante el programa Volver al Trabajo.

La política laboral, según Cordero, debe reconocer que “no todos quieren trabajar en relación de dependencia ni poner su tiempo bajo la dirección de un empleador”. Mencionó como alternativas el trabajo autónomo, el monotributo y los emprendimientos con colaboradores.

Julio Cordero habla ante un micrófono en un salón de la Cámara de Diputados de Argentina rodeado por otros asistentes
La oposición manifestó su disconformidad ante las respuestas genéricas de Cordero

El funcionario sostuvo que los trabajadores independientes no realizan aportes a los sindicatos y anticipó que ese modelo podría ser cuestionado. Sin embargo, señaló que el objetivo oficial es que todas las figuras jurídicas vinculadas al trabajo sean viables.

También defendió el monotributo como una modalidad formal “con acceso a seguridad social y salud”. A su vez, llamó a quienes trabajan por cuenta propia a inscribirse y sostuvo que la regularización integra a las personas al mundo laboral.

El secretario expresó que el Gobierno busca despejar temores entre los empleadores para que puedan contratar personal sin anticipar que esa relación derivará en un litigio capaz de llevar a una empresa al cierre.

Salarios

Cordero planteó que los acuerdos salariales deben preservar los puestos de trabajo y evitar que los aumentos se trasladen a los precios. El objetivo, afirmó, es que “los salarios superen a la inflación, pero sin que las subas se conviertan en un argumento para encarecer bienes y servicios”, en lo que pareció la única crítica velada al sector privado y, como le hicieron notar, una especie de aceptación de que la inflación no es solo un fenómeno monetario.

El secretario propuso negociaciones por actividad, región y empresa. Consideró que el salario mínimo real surge de los convenios colectivos negociados entre las partes y destacó la tarea de los gremios en esos procesos.

También señaló que se buscan acuerdos aplicables en todo el país que no provoquen desvinculaciones. Según explicó, las empresas que tengan capacidad podrían incorporar un salario dinámico, sin que ello se convierta en una obligación que comprometa su continuidad.

Cordero defendió el FAL como una herramienta para que empleadores y trabajadores negocien determinadas salidas con mayor facilidad. Sostuvo que permitiría el cobro de indemnizaciones incluso en compañías con dificultades económicas que no puedan afrontar esos pagos.

El funcionario mencionó además la posibilidad de abonar viáticos sin cargas, una alternativa que atribuyó a la ley de modernización. Pidió que se utilicen los instrumentos ya disponibles y rechazó lo que describió como “banderas de fantasmas” alrededor de esas medidas.

El secretario señaló que los sistemas de seguridad social se financian en el mundo mediante aportes de los trabajadores e impuestos. También informó que el Gobierno realiza relevamientos sobre el impacto de la inteligencia artificial generativa en el mundo del trabajo.

Una de las pocas cosas que respondió lo hizo fuera del micrófono. La diputada de UxP, Marina Salzmann, al finalizar la reunión, consulto al secretario de trabajo por la opinión del ejecutivo sobre la ampliación de licencias parentales y la posibilidad de que los monotributistas cuenten con una asignación (cómo establece su proyecto de ley) aspecto que no se abordo en la ley de modernización laboral. Respondió que no van a elevar el piso por ley y que lo deben resolver entre privados.

Asimismo, la diputada le consulto si la secretaria va a exigirle a las empresas de plataformas que paguen el seguro de accidentes de trabajo dado que la reforma contempla esa posibilidad sin que se presuma relación de dependencia, pero aún hoy hay empresas que no le pagan el seguro a los repartidores. Cordero también dijo que si bien la reforma establece que son trabajadores independientes si los repartidores logran comprobar en la Justicia que el algoritmo es el que organiza el trabajo, pueden tener problemas judiciales.

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