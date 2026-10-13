El Gobierno celebró el dato de inflación de septiembre: “Es un buen número comparando de dónde venimos”

El vocero Ravier destacó que el camino es sinuoso pero el rumbo correcto

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El vocero presidencial Adrián Ravier celebró que la inflación de septiembre fue de 1,9% y sostuvo que el Gobierno mantiene un programa de estabilización orientado a reducir el índice anual a un dígito. Durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, afirmó que el resultado medido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) refleja una baja sostenida frente a los niveles registrados al inicio de la gestión de Javier Milei.

“El dato de hoy es de 1,9%. Que hoy estemos abajo del 2%, creo que es un buen número comparado del lugar del cual venimos”, afirmó Ravier. El funcionario contrastó la cifra con el 25% mensual que, según recordó, había arrojado el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en diciembre de 2023.

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El vocero advirtió que la desaceleración no necesariamente seguirá una trayectoria uniforme. Atribuyó posibles aumentos temporales a factores estacionales, shocks internos o externos, aunque aseguró que la tendencia general se mantiene descendente.

Ravier enumeró la secuencia que atravesó la inflación desde el inicio de la administración: 25%, 12%, 8%, 4% y 2%, hasta ubicarse por debajo de ese último nivel. También sostuvo que el control de los agregados monetarios permitirá continuar con la reducción del IPC en el mediano plazo.

“El presidente Milei dice que este es un fenómeno estrictamente monetario y, si controlamos los agregados monetarios, el IPC va a ir cediendo”, expresó el vocero. Para el Ejecutivo, el objetivo es alcanzar un indicador anual de un dígito, como el que registran otras economías del mundo.

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La pérdida de centralidad de la inflación en las encuestas coincidió con un registro de pobreza del 32% en el primer semestre de 2026. (REUTERS/Agustin Marcarian)

La Casa Rosada considera que la pérdida de centralidad de la inflación entre las preocupaciones ciudadanas es una consecuencia de esa trayectoria. Ravier aclaró que el problema no está resuelto, pero remarcó que las encuestas muestran que dejó de ocupar el primer lugar entre las inquietudes de los argentinos.

El funcionario vinculó la evolución de los precios con los indicadores sociales. Señaló que el último dato de pobreza fue de 32% y correspondió al primer semestre de 2026, un período en el que el IPC de marzo había alcanzado 3,4%.

Según su evaluación, una nueva disminución de la inflación, junto con aumentos de los salarios nominales por encima del 2% promedio, permitiría una mejora de los ingresos reales. El vocero admitió que, en los últimos meses, parte de la población puede sentir que sus ingresos dejaron de avanzar, pero atribuyó ese escenario a la coyuntura internacional.

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Ravier señaló que el último trimestre fue negativo y mencionó como factores externos la guerra en Medio Oriente, el precio del petróleo y las tasas de interés de Estados Unidos. Aun así, aseguró que la Argentina cerrará 2026 con crecimiento, aunque a un ritmo menor al previsto inicialmente.

El Ejecutivo sostiene que el control sobre los agregados monetarios resulta determinante para mantener la tendencia descendente de los precios.

El Fondo Monetario Internacional redujo a 2,1% su proyección de crecimiento para la Argentina, según fue consultado el vocero durante la conferencia. Ravier sostuvo que la revisión responde a un escenario global que también afectó a otras economías emergentes y afirmó que el país mantendrá una expansión basada en el dinamismo exportador.

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Las reservas de oro y la cobertura ante la volatilidad

La discusión por las operaciones con oro del Banco Central ocupó otro tramo de la conferencia. Ravier rechazó que la entidad hubiera sufrido una pérdida por las coberturas realizadas y aseguró que las posiciones del metal acumularon una ganancia neta de USD 2.500 millones.

El funcionario explicó que el oro representa 20% de las reservas internacionales y que el Banco Central aplicó una cobertura para reducir el impacto de las variaciones de precio. Comparó esa decisión con un seguro: puede implicar un costo si el activo aumenta de valor, pero protege a la entidad si ocurre el movimiento contrario.

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“El precio del oro subió más de 60%. Producto de ese aumento, el activo del Banco Central tuvo una ganancia de USD 3.500 millones”, afirmó. De acuerdo con su explicación, la cobertura implicó una deducción de USD 1.000 millones, por lo que el resultado final fue favorable.

Ravier sostuvo que el uso de coberturas no constituye una operación especulativa, sino un mecanismo para dar estabilidad a un activo relevante dentro de las reservas. También afirmó que esa política había sido utilizada en administraciones anteriores del Banco Central.

El vocero presidencial Adrián Ravier destacó que la inflación de septiembre se ubicó en el 1,9% con la meta de alcanzar un índice anual de un dígito.

El vocero cuestionó a la Auditoría General de la Nación por haber definido la operación como especulativa. Consideró contradictorio que se objete una cobertura que, según describió, busca evitar depender de una apuesta sobre la evolución futura del precio del oro.

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Para el Gobierno, el ordenamiento del balance del Banco Central constituye una condición para consolidar el programa de estabilización. Ravier dijo que la entidad recibió en diciembre de 2023 reservas netas negativas y pasivos remunerados que triplicaban la base monetaria.

La disputa por el decreto 70/2023 y las leyes sin financiamiento

El vocero también se refirió a los intentos opositores de derogar el decreto 70/2023, que incluye disposiciones vinculadas con la Ley de Alquileres y otras normas. Aseguró que el oficialismo confía en que esas iniciativas no prosperarán por la actual composición del Congreso.

Ravier afirmó que la oposición promovió leyes que incrementaban las erogaciones estatales sin establecer fuentes de financiamiento. Mencionó como ejemplo la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación, según dijo, permanece interrumpida mientras existe un fallo judicial y el Gobierno define qué acción adoptará.

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El funcionario atribuyó a esas iniciativas un impacto negativo sobre la inflación, el tipo de cambio y la actividad económica. También sostuvo que el resultado electoral de octubre fortaleció la representación de La Libertad Avanza en ambas cámaras y redujo la posibilidad de que el Congreso revierta un eventual veto presidencial.

“Si se aprobara una ley sin financiamiento, como ocurrió en el pasado, el presidente tiene la posibilidad de vetarla”, afirmó Ravier. Según su planteo, el Ejecutivo cuenta ahora con aliados parlamentarios para impedir que vuelva a producirse un escenario de tensión fiscal como el que atribuyó a 2025.