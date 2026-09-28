El desafío de Milei: contener la interna, impulsar la agenda legislativa y contentar a los aliados

Javier Milei, presidente de Argentina, habla en el seminario Argentina Week en Nueva York ante una audiencia de empresarios y líderes económicos. (Presidencia)

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Tras su regreso de Estados Unidos, el presidente Javier Milei encabeza el complejo desafío de impulsar la agenda legislativa, ordenar la interna abierta tras el desmarque de la senadora Patricia Bullrich y avanzar en el acercamiento con los gobernadores cuyo respaldo necesita para sancionar el Presupuesto 2027 y la reforma electoral.

Si bien estaba previsto que este lunes encabezara una reunión de Gabinete, luego de haber suspendido la de la semana pasada para dedicarse a redactar el mensaje que finalmente pronunció ante la Asamblea de las Naciones Unidas, el intercambio ampliado tampoco se realizará esta semana.

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Sin embargo, la mesa política volverá a reunirse este martes a las 13 con el plantel completo después de los contactos que mantuvo el oficialismo para limar asperezas con la jefa de la bancada de La Libertad Avanza en la Cámara de Senadores, quien volvió a marcar diferencias con la Casa Rosada.

Pese a los contrapuntos que ha protagonizado la senadora, en la administración libertaria descartan que vaya a romper y se esfuerzan por contenerla en función del objetivo electoral por la reelección en 2027. “Patricia tiene olfato político. Es una tiempista. Ganó una elección con todo en contra y Milei se lo reconoce. No la confronta. Le responde y explica todo”, reveló un funcionario al tanto de esos intercambios.

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La jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich (RS Fotos)

“Lo liberales no somos manada. Hay distintas miradas y nos permite componer una estrategia mejor. ¿Qué tiene de malo?“, planteó el mandatario en declaraciones a LN+ al respecto del vínculo con Bullrich, a la que pidió no subestimar.

Por su parte, la legisladora justifica sus cuestionamientos públicos bajo el argumento de que, al plantearlos, le permite al Gobierno capitalizar internamente las críticas y neutralizar una potencial bandera para los aliados y la oposición. Mientras algunos en Balcarce 50 valoran esa estrategia, otros cuestionan sus métodos y le reclaman que debata internamente los contrapuntos y no los exponga.

En paralelo a la dinámica interna, reavivada tras la inclusión del ajuste en discapacidad en el Presupuesto 2027, la administración libertaria busca avanzar con la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y la previsión de gastos para el año próximo en la Cámara de Diputados. Además, está previsto que para octubre, el oficialismo intente avanzar con el proyecto de Discapacidad, cuyo tratamiento articula en tándem con los aliados, y los cambios en la Carta Orgánica del Banco Central.

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Por su parte, el Senado tiene un desafío más complejo: la reforma electoral, que propone eliminar las elecciones PASO de cara a las elecciones de 2027. No obstante, hasta ahora, La Libertad Avanza no reúne los votos suficientes para avanzar con ninguna de las dos alternativas: la eliminación o la suspensión de las primarias.

Con ese objetivo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem, trabajan en el vínculo con los gobernadores aliados. Esta semana, el propio Presidente se sumará a esas gestiones al compartir actividades con un grupo de gobernadores con los que mantiene buen vínculo, en el marco de la Argentina Week, que se desarrollará en París del 30 de septiembre al 2 de octubre.

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Una serie de goberandores de buen vínculo con la Casa Rosada

Luego de participar de la ceremonia de distinción de ciudadano ilustre por parte de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires a Adolfo Cambiasso, el Presidente partirá rumbo a Francia a las 22 del martes. El arribo a París está previsto para el miércoles a las 13 (hora local). Su primera actividad será el cóctel de bienvenida en la embajada.

Integran la delegación presidencial que viajará a París la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el canciller, Pablo Quirno; y los ministros Luis Caputo (Economía); Juan Bautista Mahiques (Justicia) y Mario Lugones (Salud).

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Se espera que el Presidente diserte el jueves a las 5.30 (hora argentina), en el marco del evento que se desarrollará en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Además de reuniones con empresarios, Milei mantendrá una bilateral con Emmanuel Macron en el Palacio del Eliseo y se reunirá con los gobernadores cuyo respaldo busca para avanzar en la agenda legislativa.

Al igual que en la edición de Nueva York, un grupo de once mandatarios provinciales ya confirmó su asistencia y participará de las actividades previstas. La presencia de Santilli en la delegación también responde a esa estrategia de acercamiento con los representantes provinciales.

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El diputado Diego Santilli saluda al ingresar a la Casa Rosada para asistir a una reunión de gabinete con funcionarios del Gobierno argentino

Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que viajarán Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan) y Raúl Jalil (Catamarca). También está prevista la presencia del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Tras cumplir con su agenda en París, el mandatario partirá de regreso al país el viernes y arribará a la Aeroestación Militar Aeroparque el sábado por la mañana.

El desafío será sostener el equilibrio entre una interna que todavía no termina de ordenarse, una serie de iniciativas legislativas que requieren respaldo y gobernadores con demandas propias. Con la mirada puesta en 2027, el oficialismo deberá encontrar la forma de contener las diferencias sin resignar los acuerdos necesarios para avanzar.

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