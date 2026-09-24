Un estafador se hizo pasar por un jugador de la NFL y engañó a dos mujeres para obtener cerca de USD 1.000

Dos residentes de Avella, Pensilvania, perdieron cerca de mil dólares tras sufrir un engaño por parte de un sujeto que usurpó la identidad de Eli Heidenreich. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Dos mujeres de Avella, en el condado de Washington, Pensilvania, habrían perdido cerca de USD 1.000 en un presunto fraude cometido por una persona que se hizo pasar por el novato de los Pittsburgh Steelers, Eli Heidenreich. El caso, denunciado durante el verano de 2026 e informado esta semana, involucra a una mujer de 20 años y otra de 50 años. La Policía Estatal de Pensilvania investiga los hechos y no había identificado sospechosos, según USA Today, People y KVUE.

Las versiones publicadas coinciden en que la persona investigada dijo ser Heidenreich y obtuvo dinero mediante varias transacciones financieras. USA Today informó que la Policía Estatal de Pensilvania respondió a la denuncia el 30 de julio y que el reporte se divulgó el 21 de septiembre. KVUE indicó que el hecho fue denunciado el 30 de julio, mientras que People situó las operaciones en julio, a partir de un informe de información pública policial consultado por la revista.

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La identidad del jugador fue confirmada por fuentes institucionales. Los Pittsburgh Steelers seleccionaron a Heidenreich, formado en Navy, en la séptima ronda del Draft de la National Football League de 2026, con la elección global 230. La NFL lo registra como corredor activo del equipo de Pittsburgh, por lo que no existe duda sobre que el nombre empleado en el presunto engaño corresponde a un deportista profesional real.

Estafa de Eli Heidenreich en Pensilvania: qué se sabe del caso

La investigación se concentra en una persona desconocida que habría usado la identidad de Heidenreich para solicitar dinero a dos residentes de Avella. De acuerdo con USA Today, ambas mujeres creyeron que se comunicaban con el corredor de los Steelers y realizaron pagos que sumaron alrededor de USD 1.000. El diario señaló que las autoridades describieron la maniobra como una serie de transacciones financieras.

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People informó que el informe de la Policía Estatal de Pensilvania no identificó sospechosos y pidió a la población que aportara información que pudiera resultar relevante. La revista indicó que las dos víctimas, de 20 y 50 años, son residentes de Avella, una localidad del condado de Washington situada en el oeste de Pensilvania.

Según KVUE, una persona que se presentó como “el jugador de los Pittsburgh Steelers Eli Heidenreich” logró convencer a las mujeres de enviar dinero mediante distintos movimientos financieros. La cobertura no precisa si se usaron transferencias bancarias, aplicaciones de pago, tarjetas, plataformas de redes sociales u otros medios. Tampoco se hicieron públicos los datos de contacto del supuesto impostor.

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Las fuentes disponibles tampoco detallan si ambas mujeres recibieron los mismos mensajes, si efectuaron pagos en fechas distintas o si el presunto responsable usó más de una identidad. La Policía Estatal de Pensilvania no había difundido en sus canales de prensa una copia completa del parte citado por los medios, por lo que los datos sobre el caso deben atribuirse a USA Today, People y KVUE.

Las autoridades de Pensilvania solicitaron la colaboración de la población para identificar al responsable del uso de la identidad del jugador. (Kirby Lee-Imagn Images)

Cuándo ocurrió el fraude atribuido a un impostor de los Steelers

La cronología presenta algunos matices entre los medios que difundieron la información. USA Today informó que la policía respondió al incidente el 30 de julio y que un informe oficial sobre la investigación se publicó el 21 de septiembre. Ese medio situó el hecho en julio de 2026 y señaló que el total de los pagos rondó USD 1.000.

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People también ubicó el caso en julio y afirmó que consultó un informe de información pública de la Policía Estatal de Pensilvania. La revista indicó que los pagos se realizaron a través de varias operaciones financieras y que las autoridades no habían determinado quién estaba detrás de la maniobra.

Por su parte, KVUE sostuvo que la denuncia fue presentada el 30 de julio, pero no aportó una cronología más amplia sobre cada transacción. Ante esas diferencias de detalle, la formulación más precisa es que las autoridades investigan pagos denunciados durante el verano de 2026, con una primera actuación policial conocida el 30 de julio, según las coberturas de USA Today, People y KVUE.

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El expediente no incluía, hasta las publicaciones revisadas, información sobre detenciones, recupero de fondos, imputaciones o una eventual intervención de fiscales. Tampoco se conocieron comunicaciones oficiales que indicaran si el sospechoso habría contactado a otras personas mediante el nombre de Heidenreich, de acuerdo con USA Today y KVUE.

Quién es Eli Heidenreich, el novato de los Pittsburgh Steelers

Eli Heidenreich fue seleccionado por los Steelers en la séptima ronda del Draft de la NFL de 2026. El sitio oficial del equipo señala que la franquicia lo eligió con el puesto 230 y lo describe como corredor y receptor. El club informó que el jugador nació y creció en Pittsburgh, donde jugó en Mt. Lebanon High School antes de ingresar a la Academia Naval de Estados Unidos.

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De acuerdo con los Pittsburgh Steelers, Heidenreich disputó 38 partidos con Navy y terminó su trayectoria universitaria con 109 recepciones para 1.994 yardas y 16 touchdowns. Además, acumuló 169 acarreos para 1.157 yardas y siete anotaciones terrestres. El jugador fue incorporado por Pittsburgh después de su participación en el Draft del 25 de abril de 2026.

La NFL lo identifica como corredor, con el número 29, y lo incluye en el plantel activo de Pittsburgh. El perfil de la liga registra que tiene 23 años, mide 1,83 metros y pesa 89,8 kilogramos. Estos datos verifican su identidad deportiva y su vínculo con el equipo, pero no implican ninguna relación con el presunto fraude investigado.

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Los informes de People, USA Today y KVUE describen a Heidenreich como la persona cuya identidad fue utilizada. Ninguno de los tres medios atribuye al jugador participación en los pagos, contacto con las víctimas o conocimiento de la maniobra. Las informaciones disponibles se refieren a un desconocido que habría afirmado ser él.

Las recomendaciones de seguridad sugieren verificar cualquier pedido de dinero que involucre a figuras deportivas mediante los canales oficiales de los clubes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué dijo la Policía Estatal de Pensilvania sobre la estafa

La Policía Estatal de Pensilvania no había identificado públicamente a un sospechoso al momento de las publicaciones. Según People, las autoridades solicitaron que quienes tengan información relacionada con el caso se comuniquen con la institución. USA Today también señaló que la pesquisa continuaba sin personas identificadas como responsables.

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La ausencia de un informe completo accesible para el público limita la posibilidad de establecer detalles adicionales. No se conocieron, por ejemplo, el tipo de delito exacto consignado por los investigadores, los instrumentos de pago usados, la fecha de cada operación ni el modo en que el presunto impostor se presentó ante las víctimas, según KVUE.

Tampoco hubo declaraciones públicas de Heidenreich, de sus representantes o de los Steelers sobre esta denuncia en las fuentes consultadas. La información institucional del equipo se limita a su incorporación a la plantilla, sus antecedentes en Navy y su condición de elección de séptima ronda, de acuerdo con los Pittsburgh Steelers.

La investigación permanece abierta y las próximas novedades dependerán de información que divulgue la Policía Estatal de Pensilvania o de eventuales actuaciones judiciales. Para los seguidores del equipo y para posibles destinatarios de mensajes similares, el caso muestra que los pedidos de dinero que invoquen a jugadores, clubes o representantes deben verificarse a través de los canales oficiales de esas organizaciones, según la información disponible en la NFL y los Steelers.