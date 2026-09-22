Trump habló del apagón en Cuba desde la ONU y sugirió con ‘dejar a Rubio en la isla’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, interviene ante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. 22 de septiembre de 2026. REUTERS/Brendan McDermid

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El mandatario estadounidense habló sobre la crisis cubana durante la segunda cumbre del “Escudo de las Américas”, celebrada ese martes en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Ante los líderes regionales presentes, Trump ironizó sobre el apagón registrado la noche anterior en la isla.

“¿Qué puedo decir sobre Cuba? Tuvieron otro apagón anoche. No tienen suficiente para las luces. No sé qué está pasando con Cuba, pero no se ven muy bien”, dijo Trump ante los asistentes, según recogió CiberCuba.

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El apagón que se sufre en la isla no es un dato aislado en el discurso del republicano: forma parte de un patrón de menciones a la crisis energética cubana que repite desde hace meses en foros internacionales.

El presidente aprovechó el momento para referirse al origen familiar de su secretario de Estado, Marco Rubio, cuyos padres nacieron en Cuba.

“Los padres de Marco nacieron en Cuba, segunda generación, él quiere descifrar todo eso, ¿verdad, Marco? Quiere saber exactamente qué hay allí. Creo que ya lo ha descifrado”, comentó Trump, de acuerdo con el medio cubano.

La broma continuó cuando Trump sugirió que Rubio podría ser trasladado hasta la isla. “En un futuro cercano vamos a dejar a Marco Rubio en medio de Cuba de regreso desde Irán. Lo volamos hasta allá, lo dejamos, él se encargará del resto”, afirmó el mandatario, quien cerró el comentario con un elogio al funcionario: “Sus padres nacieron allí y ahora miren la posición que ocupa, secretario de Estado, haciendo un trabajo fantástico”.

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“¿Qué puedo decir sobre Cuba? Tuvieron otro apagón anoche. No tienen suficiente para las luces. No sé qué está pasando con Cuba, pero no se ven muy bien”, dijo Trump ante los asistentes, según recogió CiberCuba.

Crisis energética en la isla

El régimen cubano atraviesa la peor crisis económica de la región: la economía de la isla se contraerá un 10.3% este año, según cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) citadas por CiberCuba, sitio de noticias cubano. Se trata de la caída más pronunciada de toda América Latina.

Los cortes de electricidad ya alcanzan las 22 horas diarias en algunas zonas del país. En lo que va de 2026, Cuba sufrió al menos ocho colapsos totales del Sistema Eléctrico Nacional, el más reciente entre el 18 y el 19 de septiembre, apenas horas antes de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volviera a poner a la isla en el centro de sus comentarios públicos.

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La Habana rechaza que existan negociaciones con Washington

Horas antes, durante su discurso ante la 81° Asamblea General de la ONU, Trump había calificado al sistema cubano como un “Estado absolutamente fallido” y asegurado que la isla “caerá”. La delegación cubana abandonó el salón en señal de protesta en ese momento del discurso.

Cuba sufre un nuevo apagón parcial en la región oriental del país por una oscilación en las líneas de transmisión.

En esa misma intervención, Trump afirmó que Rubio “está llevando adelante las negociaciones” con el Gobierno cubano. El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, rechazó de plano la afirmación y la calificó de “falsedades y calumnias”, según informó CiberCuba.

No existen conversaciones oficiales entre ambos gobiernos, sostuvo el funcionario. Rodríguez Parrilla tiene previsto intervenir ante la Asamblea General de la ONU el 26 de septiembre, ocasión en la que se espera la respuesta oficial de La Habana a los señalamientos de Trump.

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Las declaraciones de Trump sobre Cuba se producen en medio de una presión creciente de su Gobierno sobre la isla. Washington mantiene un bloqueo que impide el envío de combustible al país caribeño desde enero, una medida que agravó la escasez energética y multiplicó la duración de los apagones, según reportes de otros medios internacionales.

El deterioro económico que atraviesa Cuba, con una contracción proyectada del 10.3% para este año, coincide con el momento de mayor exposición pública que Trump le ha dado a la situación de la isla desde que asumió su segundo mandato.

La combinación de sanciones, bloqueo y declaraciones directas desde la ONU marca una nueva etapa de tensión entre Washington y La Habana, que el Gobierno cubano deberá enfrentar en su intervención ante la Asamblea General la semana próxima.

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