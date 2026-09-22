Economía

Deuda: el Gobierno canjeó el 75% de un bono atado al dólar y redujo un foco de tensión cambiaria

Economía postergó más de USD 3.300 millones de la letra dólar linked que vence el 30 de septiembre y alivió parte de los compromisos que el Tesoro deberá refinanciar a fin de mes

Luis Caputo, con traje oscuro y corbata roja, habla frente a dos micrófonos en un atril sobre un escenario con pantalla azul
Según fuentes del mercado, el canje permitirá reducir la presión cambiaria días antes del vencimiento del título.
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El Gobierno logró despejar una parte importante de la tensión que suele rodear al tipo de cambio oficial antes de una fecha clave. A través de un canje de bonos que ajustan según la cotización del dólar, retiró del mercado el 75% de un título que vencía a fin de mes. Así, redujo la cantidad de inversores que quedarán pendientes del valor que se fijará este viernes para calcular el pago.

La Secretaría de Finanzas informó que rescató el 75,02% de la Letra D30S6, un título que vence el 30 de septiembre y cuyo pago depende de la evolución del tipo de cambio oficial. La operación permitió canjear USD 3.332 millones y redujo de forma marcada el monto que quedará expuesto al próximo fixing, previsto para este viernes.

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Este mecanismo establece la cotización del dólar oficial mayorista que se toma como referencia en una fecha determinada para calcular cuánto deben pagar los bonos atados a la evolución del tipo de cambio. En este caso, el valor que se defina el viernes será clave para quienes todavía mantengan la D30S6: cuanto más alto sea ese tipo de cambio de referencia, mayor será el monto que recibirán al vencimiento.

En tal sentido, el objetivo del equipo económico con este canje fue despejar una fuente de tensión habitual en el mercado cambiario. Estos bonos, conocidos como dólar linked, ajustan su valor según el tipo de cambio oficial que se determina en una fecha específica. Por eso, cuando se acerca el día del fixing y hay un volumen elevado por vencer, aumenta la atención sobre la cotización que se tomará como referencia.

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Economía enfrenta vencimientos por más de $8 billones en la próxima licitación de deuda. (Foto: Reuters)
Economía enfrenta vencimientos por más de $8 billones en la próxima licitación de deuda. (Foto: Reuters)

Con la conversión de este martes, el Tesoro reemplazó una parte importante de la D30S6 por otros instrumentos atados al dólar con vencimientos posteriores. Según indicaron fuentes de la Secretaría de Finanzas, se recibieron ofertas por USD 3.591 millones, aunque se terminaron adjudicando 3.332 millones de dólares.

El canje

Los tenedores de la D30S6 pudieron optar por tres títulos. La mayor adhesión se concentró en la letra con vencimiento el 30 de octubre, la D30O6, que recibió USD 2.419 millones, equivalente al 72,6% del total adjudicado, de acuerdo con el análisis de Martín de la Fuente, de Bavsa.

La segunda alternativa fue la D30N6, con vencimiento el 30 de noviembre, que captó 843 millones de dólares. El resto, USD 70 millones, fue al TZV28, un bono con vencimiento en junio de 2028.

La inclusión de esa opción más larga, además de las dos letras de corto plazo, contribuyeron a ampliar la participación, según fuentes del mercado. De hecho, el resultado quedó muy por encima del 35% registrado en la última conversión de un título similar.

El dato central de la operación es el volumen que seguirá en circulación al momento de la liquidación del canje, el 25 de septiembre. Según de la Fuente, el valor nominal remanente de la D30S6 será de USD 1.098 millones, una cifra menor a los vencimientos que se observaban en anteriores fechas de la fijación del tipo de cambio. Esto anticiparía menor tensión cambiaria el próximo viernes.

Los últimos fixings habían introducido ruido en el mercado cambiario. (Foto: Reuters)
Los últimos fixings habían introducido ruido en el mercado cambiario. (Foto: Reuters)

“Muy buen canje, teniendo en cuenta que el fixing era este viernes y vencían 6,6 billones de pesos. El canje pasado había sido de 34% versus 75% ahora. Quedarían en circulación en torno a $1,65 de D30S6. El vencimiento bajaría de $13,3 billones a $8,4 aproximadamente”, indicó Sofía Bishop, analista de Cocos Capital.

“En el canje de LELINK, el Tesoro rescató el 75% de la D30S6 en circulación adjudicando USD 3.332 millones, con el grueso volcándose al dólar linked a octubre (USD 2.419 millones) y el resto a noviembre y 2028, sacando presión al fixing del viernes”, sumó un reporte de Proficio Investment.

El canje no solo impacta sobre el tipo de cambio de referencia. También alivia los compromisos que el Tesoro deberá afrontar el 30 de septiembre, fecha de la próxima licitación de deuda en pesos.

Salvador Vitelli, jefe de Research de Romano Group, estimó que los vencimientos de ese día ascienden ahora a 8,6 billones de pesos. La mayor parte corresponde a la S30S6, con $5,6 billones, seguida por la X30S6, con $1,3 billones, y la D30S6, con 1,6 billones de pesos.

El nivel de aceptación también sobresale frente a conversiones anteriores a precios de mercado. Vitelli recordó que la D31G6 había tenido una adhesión de 34,1%, la D31L6 de 45,2% y la TZV26 de 57,8 por ciento.

La operación deja una menor cantidad de bonos atados al dólar por vencer en torno al fixing del viernes y reduce el peso de la D30S6 dentro de los pagos que el Tesoro deberá refinanciar en la subasta de fin de mes.

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