Qué dice el documento que se leerá en la Marcha de la Bronca organizada por la izquierda

El Documento de la Marcha de la Bronca advierte que el ajuste de Javier Milei es "un plan de guerra contra el pueblo trabajador"

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Más de 350 organizaciones sociales, sindicales, partidos de izquierda y piqueteros convocan para este sábado 19 de septiembre a la Marcha de la Bronca, con epicentro en Plaza de Mayo, donde se leerá un documento que llama a “derrotar a Milei, su plan y sus cómplices con la huelga general”. El texto sostiene que la protesta expresa “una bronca profunda, nacida frente a tanta desigualdad, tanto atropello y tanta mentira organizada” y reclama a la Confederación General del Trabajo (CGT) un paro nacional como parte de un plan de lucha. También advierte que el ajuste de Milei es “un plan de guerra contra el pueblo trabajador”.

El gobierno anticipó que desde el Ministerio de Seguridad de la Nación se implementará el protocolo antipiquetes. Se movilizarán fuerzas federales y habrá refuerzo de vallado en las inmediaciones del Congreso de la Nación y Plaza de Mayo.

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El recorrido de las columnas por CABA y los puntos de concentración en el resto del país

La concentración en la Ciudad de Buenos Aires comenzará a las 15:30 en Plaza Congreso y a las 16, las columnas marcharán por Avenida de Mayo hacia Plaza de Mayo. Frente a la Casa Rosada se leerá el discurso que anticipa Infobae y que comienza así: “Hoy llegamos a esta Plaza de Mayo y nos movilizamos en todo el país para hacer oír una BRONCA que crece desde abajo. Esta es la bronca de quienes trabajamos y estamos lejos de llegar a fin de mes. La bronca de las y los jubilados que trabajaron toda la vida y hoy tienen que elegir entre comer o comprar sus medicamentos. La bronca de quienes son despedidas y despedidos mientras los grandes empresarios multiplican sus ganancias. La bronca de un pueblo que ve cómo los poderosos se reparten el país, compran voluntades y pretenden gobernar con las cartas marcadas. Una bronca profunda, nacida frente a tanta desigualdad, tanto atropello y tanta mentira organizada”.

Los convocantes

Las cabezas visibles de “La Marcha de la Bronca”, son la diputada nacional Myriam Bregman, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U) y el diputado nacional Nicolás del Caño, militante del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) e integrante del FIT-U. Pero la convocatoria es mucho más amplia. Entre otros reúne a los partidos del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U) —el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) y el Partido Obrero—, junto a organizaciones piqueteras como el Polo Obrero, el Frente de Lucha Piquetero y algunas organizaciones que integran Territorios en Lucha. También adhieren agrupaciones sindicales de base, entre ellas la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) del Hospital Garrahan, la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), el gremio docente Ademys, seccionales de Suteba de Tigre y La Matanza, la Unión Ferroviaria y la comisión interna de FATE.

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Myriam Bregman y Nicolás Del Caño, dos de las cabezas visibles de la marcha de la bronca

Se suman organismos de derechos humanos como el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, la Coordinadora de Jubilados de los Miércoles, la Coordinadora Sindical Clasista, centros de estudiantes, asambleas socioambientales y el colectivo de artistas.

En la Ciudad de Buenos Aires, la concentración central comenzará a las 15.30 en Plaza Congreso, bajo la consigna “Organizar la bronca para derrotar a Milei”. Desde las 15, la cabecera de la columna se reunirá en Avenida de Mayo y San José, integrada por organismos de derechos humanos, agrupaciones estudiantiles, socioambientales y la Coordinadora de Jubilados de los Miércoles, hasta cerrar con las organizaciones de trabajadores y las fuerzas políticas convocantes.

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En paralelo, la Coordinadora Sindical Clasista concentrará desde las 15 en Avenida de Mayo y Callao. A las 16, todas las columnas marcharán por Avenida de Mayo hacia Plaza de Mayo, aunque los organizadores no descartaron utilizar las diagonales Norte y Sur como vías alternativas de ingreso a la plaza.

El Gobierno, a través del Ministerio de Seguridad de la Nación recordó que desplegará el protocolo antipiquetes RSFotos

Los detalles del documento que se leerá

Frente a la Casa Rosada está prevista la lectura de un documento unitario y un cierre musical, con artistas confirmados como Miguel Cantilo (compositor de La Marcha de la Broca), La Bersuit y Los Gardelitos, entre otros.

El documento consensuado por los organizadores describe un escenario de cierre de empresas y pérdida de empleo: “cierran 30 mil empresas y se destruyen 300 mil puestos de trabajo, mientras premian a quienes fugan capitales”, dice el texto al que accedió este medio.

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A eso suma el desfinanciamiento de hospitales, los ataques a la universidad, a docentes, estudiantes y científicos, y la baja del programa “Volver al Trabajo” para 950 mil familias. “No son errores ni excesos aislados. Es un plan de guerra contra el pueblo trabajador, impulsado por la clase capitalista, los grandes grupos económicos, los bancos, el imperialismo, el Fondo Monetario Internacional y los fondos buitres”, se afirma.

También agrega: “El gobierno ultraderechista de Milei está golpeado por las consecuencias de su propio plan, por el rechazo popular, por las luchas que recorren el país y por una sucesión de crisis y escándalos, desde la estafa $LIBRA pasando por Adorni, hasta las denuncias de una corrupción obscena que alcanza a lo más alto del Gobierno. Ahora es imprescindible avanzar hacia la derrota de Milei, sus cómplices y su plan motosierra: en las calles, organizando y movilizando toda la bronca obrera y popular, y reclamando un paro nacional como parte de un verdadero plan de lucha hacia la huelga general”.

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Los organizadores leerán el duro documento frente a la Casa Rosada dónde habrá un fuerte vallado y despliegue de las fuerzas de seguridad REUTERS/Tomas Cuesta

Las críticas no se limitan al Poder Ejecutivo nacional. El texto apunta contra los gobernadores, a quienes acusa de mantener “salarios estatales y docentes por debajo de la pobreza” y de descargar el ajuste sobre sus provincias: “Ninguno de estos sectores plantea anular toda la legislación de ajuste y entrega, ni siquiera anular la reforma laboral ni dejar de pagar la deuda ilegítima con el FMI”.

Como ejemplo cita el caso de FATE, donde asegura que el gobierno de la provincia de Buenos Aires “se negó a intervenir para garantizar la continuidad productiva” de la planta, mientras la Justicia ordenó el desalojo de la ocupación por parte de los trabajadores.

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El documento también carga contra las conducciones sindicales: “La burocracia de la CGT negoció a espaldas de las y los trabajadores y terminó entregando la lucha contra la reforma laboral esclavista”, y reclama “un nuevo paro general de la CGT como parte de un verdadero plan de lucha nacional votado en asambleas y plenarios de delegados”.

Los trabajadores despedidos de FATE participarán de la Marcha de la Bronca

Entre los ejemplos de resistencia que menciona el texto figuran los trabajadores del Hospital Garrahan, la comisión interna de Fate junto al Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (Sutna), las movilizaciones universitarias y las marchas de jubilados frente al Congreso, sobre quienes señala: “Miércoles tras miércoles marchan frente al Congreso, enfrentan la represión y muestran que no hay edad para defender la dignidad”. El documento convoca además a sumarse el próximo 23 de septiembre, Día del Jubilado, a una nueva concentración frente al Parlamento.

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El texto reclama la libertad de Eneas Gallo y Milton Tolomeo y el desprocesamiento de “todas y todos los luchadores”. Rechaza los sumarios contra trabajadores de ATE Garrahan y la APyT, así como los procesos judiciales que afectan a delegados de FATE, integrantes de la conducción de Ademys y a cerca de 200 trabajadores del subte imputados en una causa iniciada por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

En el plano de la deuda, el documento es categórico: “Luchamos por el no pago de la deuda y la ruptura con el FMI. Que la crisis la paguen quienes se enriquecieron y fugaron capitales”.

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Los jubilados de los miércoles también marchan junto a piqueteros y organizaciones de izquierda RSFotos

En el plano internacional, el documento denuncia la “incursión militar en Venezuela” impulsada por el gobierno de Donald Trump y el bloqueo económico a Cuba, y afirma: “América Latina no es el patio trasero de Estados Unidos”. También repudia lo que describe como el “genocidio” del Estado de Israel contra el pueblo palestino y exige la ruptura de relaciones políticas, diplomáticas, comerciales y militares con ese país, bajo la consigna “por una Palestina libre, del río al mar”.

El texto cierra con un petitorio que incluye el aumento de salarios y jubilaciones, la prohibición de despidos, la anulación de la reforma laboral, la reapertura de FATE y la reincorporación de sus trabajadores, y el no pago de la deuda externa. Reclama a la CGT y a las Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA) que convoquen “un paro nacional y un verdadero plan de lucha hacia la huelga general” y llama a “coordinar desde abajo en cada sindicato, escuela, universidad, hospital y barrio”.

La legisladora porteña María Celeste Fierro (derecha) opinó: "No tenemos dudas de que vamos a llenar Plaza de Mayo y todas las plazas políticas centrales y calles del país"

La legisladora porteña del MST en el FIT-U, Celeste Fierro, sostuvo: “No tenemos dudas de que vamos a llenar Plaza de Mayo y todas las plazas políticas centrales y calles del país”. La dirigente agregó que a la convocatoria se suman “cada vez más artistas, músicos, sectores de la cultura, de las luchas socioambientales y de género, de la clase obrera, la juventud y los derechos humanos” y remarcó que “no se puede esperar al 2027, a Milei hay que frenarlo ahora y en la calle”.

Por su parte, Alejandro Bodart, dirigente del MST y diputado con mandato cumplido, afirmó que la convocatoria “sigue creciendo” desde que él, junto a Myriam Bregman y Nicolás del Caño, del PTS, impulsaron la primera reunión para organizarla. Bodart señaló que la autoconvocatoria busca ocupar “el lugar que las viejas y burocráticas direcciones sindicales y políticas dejan vacío, al no hacer nada contra el gobierno”, y llamó a trabajadores y jóvenes independientes a sumarse este sábado “porque hace falta que seamos miles y miles para que esto sea un primer paso de una lucha de fondo contra el gobierno”.

El documento cierra con un petitorio que incluye el aumento de salarios y jubilaciones, la prohibición de despidos, la anulación de la reforma laboral

Por último, el documento que se leerá ante de la desconcentración, y bajo estrictas medidas de seguridad que desplegará el gobierno de La Libertad Avanza destaca a los jubilados como uno de los sectores más resistentes frente al ajuste. “Milei los eligió como víctimas privilegiadas de su motosierra, pero ellos respondieron convirtiéndose en luchadores incansables”, sostiene el texto, que remarca la continuidad de sus protestas frente al Congreso: “miércoles tras miércoles marchan frente al Congreso, enfrentan la represión y muestran que no hay edad para defender la dignidad”. El documento convoca a sumarse el próximo miércoles 23 de septiembre a una nueva concentración frente al Parlamento por el Día del Jubilado.

El texto plantea además un llamado a la unidad de todos los reclamos sectoriales. “Desde esta Plaza abrazamos y apoyamos todas las luchas obreras y populares del país” y destaca que: “La unidad no puede ser solamente una consigna: tenemos que construirla en las calles, coordinando desde abajo y rodeando de solidaridad cada conflicto”.