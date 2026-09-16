El aeropuerto José Martí de La Habana declara la falta de combustible Jet A-1

La terminal cubana tendrá una clausura de media hora, recorte en una vía de circulación y ayudas para aterrizar fuera de servicio, con impacto potencial en la programación de las aerolíneas. (Imagen de cortesía)

Guardar

El Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana afronta este miércoles 16 de septiembre la falta declarada de combustible Jet A-1 y un cierre total de 30 minutos, además de restricciones en la pista 06, una calle de rodaje y sistemas de aproximación que condicionarán las operaciones hasta la tarde.

La clausura completa del aeródromo está prevista entre las 10:30 y las 11:00 UTC, equivalentes a las 6:30 y las 7:00 en Cuba. Después comenzarán limitaciones que se extenderán hasta las 20:00 UTC, las 16:00 en horario local.

PUBLICIDAD

Los avisos aeronáuticos del aeródromo MUHA fueron consultados en NOTAC, una plataforma que reproduce comunicaciones del sistema de gestión de NOTAM de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos. La situación fue difundida por Periódico Cubano.

Combustible no disponible y restricciones en la pista 06

El NOTAM A3054/26 declara que el combustible Jet A-1 no está disponible desde el 31 de agosto a las 23:33 UTC y mantiene esa condición hasta el 1 de octubre de 2026 a las 04:00 UTC. El aviso reemplazó al A2713/26, que ya contenía la misma advertencia durante agosto.

Las compañías que lleguen a la capital cubana no podrán repostar con normalidad y deberán ajustar carga en origen o hacer escalas técnicas mientras siga vigente la notificación oficial. (Imagen de cortesía)

El Jet A-1 es el carburante empleado habitualmente por los aviones comerciales, por lo que las aerolíneas que vuelen a la capital cubana no pueden prever un repostaje normal en el aeropuerto mientras esté vigente la notificación. Esa condición no obliga por sí misma a cancelar todos los vuelos: las compañías pueden cargar combustible adicional en origen o efectuar escalas técnicas.

PUBLICIDAD

La escasez de carburante ya había generado una alerta en febrero, cuando los avisos comenzaron a señalar que los principales aeropuertos cubanos no dispondrían de combustible para la aviación comercial. En episodios anteriores, varias aerolíneas europeas modificaron sus operaciones hacia Cuba para asegurar el abastecimiento.

La infraestructura también tendrá limitaciones específicas durante la jornada. El NOTAM A3215/26 ordena cerrar la calle de rodaje A entre la calle C y la pista 06, mientras que el A3214/26 desplaza el umbral de esa pista 1,340 metros por la presencia de personal y equipos de trabajo.

Ese cambio reduce a aproximadamente 2,660 metros las distancias declaradas para determinadas maniobras. El cierre general de media hora está establecido en el NOTAM A3213/26, pero los avisos no indican que tenga relación con la falta de combustible.

PUBLICIDAD

El cierre total será entre las 10:30 y 11:00 UTC; luego seguirán limitaciones en pista, rodaje y ayudas de aproximación hasta la tarde. (Imagen de cortesía)

Sistemas de aproximación fuera de servicio hasta la tarde

La senda de planeo del sistema de aterrizaje instrumental ILS de la pista 06, identificada como IHA y operada en la frecuencia de 329,6 MHz, permanecerá fuera de servicio hasta las 20:00 UTC. La interrupción figura en el NOTAM A3223/26.

El sistema PAPI de la misma pista tampoco estará disponible, según el aviso A3216/26, debido al desplazamiento temporal del umbral. Este mecanismo ofrece a los pilotos una referencia visual para mantener el ángulo adecuado durante la aproximación y no equivale a todo el sistema de luces de aproximación.

Las restricciones llegan en un período de dificultades para la conectividad aérea cubana, con compañías que redujeron o suspendieron rutas durante 2026. Air Europa se mantuvo entre las conexiones más relevantes entre España y la isla, y la ruta Madrid-La Habana registraba una elevada demanda de pasajeros a finales de agosto.

PUBLICIDAD