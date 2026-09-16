Cuba

El aeropuerto José Martí de La Habana declara la falta de combustible Jet A-1

La notificación vigente desde el 31 de agosto advierte que el carburante usado por la aviación comercial no podrá suministrarse hasta el 1 de octubre de 2026, según avisos consultados en la plataforma NOTAC

La terminal cubana tendrá una clausura de media hora, recorte en una vía de circulación y ayudas para aterrizar fuera de servicio, con impacto potencial en la programación de las aerolíneas. (Imagen de cortesía)
La terminal cubana tendrá una clausura de media hora, recorte en una vía de circulación y ayudas para aterrizar fuera de servicio, con impacto potencial en la programación de las aerolíneas. (Imagen de cortesía)
Guardar

El Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana afronta este miércoles 16 de septiembre la falta declarada de combustible Jet A-1 y un cierre total de 30 minutos, además de restricciones en la pista 06, una calle de rodaje y sistemas de aproximación que condicionarán las operaciones hasta la tarde.

La clausura completa del aeródromo está prevista entre las 10:30 y las 11:00 UTC, equivalentes a las 6:30 y las 7:00 en Cuba. Después comenzarán limitaciones que se extenderán hasta las 20:00 UTC, las 16:00 en horario local.

PUBLICIDAD

Los avisos aeronáuticos del aeródromo MUHA fueron consultados en NOTAC, una plataforma que reproduce comunicaciones del sistema de gestión de NOTAM de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos. La situación fue difundida por Periódico Cubano.

Combustible no disponible y restricciones en la pista 06

El NOTAM A3054/26 declara que el combustible Jet A-1 no está disponible desde el 31 de agosto a las 23:33 UTC y mantiene esa condición hasta el 1 de octubre de 2026 a las 04:00 UTC. El aviso reemplazó al A2713/26, que ya contenía la misma advertencia durante agosto.

Las compañías que lleguen a la capital cubana no podrán repostar con normalidad y deberán ajustar carga en origen o hacer escalas técnicas mientras siga vigente la notificación oficial. (Imagen de cortesía)
Las compañías que lleguen a la capital cubana no podrán repostar con normalidad y deberán ajustar carga en origen o hacer escalas técnicas mientras siga vigente la notificación oficial. (Imagen de cortesía)

El Jet A-1 es el carburante empleado habitualmente por los aviones comerciales, por lo que las aerolíneas que vuelen a la capital cubana no pueden prever un repostaje normal en el aeropuerto mientras esté vigente la notificación. Esa condición no obliga por sí misma a cancelar todos los vuelos: las compañías pueden cargar combustible adicional en origen o efectuar escalas técnicas.

PUBLICIDAD

La escasez de carburante ya había generado una alerta en febrero, cuando los avisos comenzaron a señalar que los principales aeropuertos cubanos no dispondrían de combustible para la aviación comercial. En episodios anteriores, varias aerolíneas europeas modificaron sus operaciones hacia Cuba para asegurar el abastecimiento.

La infraestructura también tendrá limitaciones específicas durante la jornada. El NOTAM A3215/26 ordena cerrar la calle de rodaje A entre la calle C y la pista 06, mientras que el A3214/26 desplaza el umbral de esa pista 1,340 metros por la presencia de personal y equipos de trabajo.

Ese cambio reduce a aproximadamente 2,660 metros las distancias declaradas para determinadas maniobras. El cierre general de media hora está establecido en el NOTAM A3213/26, pero los avisos no indican que tenga relación con la falta de combustible.

El cierre total será entre las 10:30 y 11:00 UTC; luego seguirán limitaciones en pista, rodaje y ayudas de aproximación hasta la tarde. (Imagen de cortesía)
El cierre total será entre las 10:30 y 11:00 UTC; luego seguirán limitaciones en pista, rodaje y ayudas de aproximación hasta la tarde. (Imagen de cortesía)

Sistemas de aproximación fuera de servicio hasta la tarde

La senda de planeo del sistema de aterrizaje instrumental ILS de la pista 06, identificada como IHA y operada en la frecuencia de 329,6 MHz, permanecerá fuera de servicio hasta las 20:00 UTC. La interrupción figura en el NOTAM A3223/26.

El sistema PAPI de la misma pista tampoco estará disponible, según el aviso A3216/26, debido al desplazamiento temporal del umbral. Este mecanismo ofrece a los pilotos una referencia visual para mantener el ángulo adecuado durante la aproximación y no equivale a todo el sistema de luces de aproximación.

Las restricciones llegan en un período de dificultades para la conectividad aérea cubana, con compañías que redujeron o suspendieron rutas durante 2026. Air Europa se mantuvo entre las conexiones más relevantes entre España y la isla, y la ruta Madrid-La Habana registraba una elevada demanda de pasajeros a finales de agosto.

Temas Relacionados

La HabanaAviaciónAeronáutica CivilcombustiblesCuba

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Miren con lo que nos están matando”: cubanos explotan ante la llegada de agua fétida y contaminada a sus casas

La crisis del suministro de agua en Cuba ha alcanzado niveles críticos de insalubridad. Ante la falta de mantenimiento en la red hidráulica y los constantes apagones que paralizan el bombeo, cada vez más familias denuncian la llegada de agua turbia, verdosa y con mal olor a sus hogares

“Miren con lo que nos están matando”: cubanos explotan ante la llegada de agua fétida y contaminada a sus casas

La inflación interanual en el mercado formal repuntó en Cuba y se situó en agosto en el 25,19%

Las cifras, cuestionadas por economistas independientes por no reflejar el mercado informal, sitúan a la isla ante la contracción más profunda de América Latina

La inflación interanual en el mercado formal repuntó en Cuba y se situó en agosto en el 25,19%

La dictadura cubana aspira a recuperar su sistema bancario con reformas en el sector

El Banco Central anunció cuatro grandes frentes de cambios que incluyen apertura a capitales privados y extranjeros, nuevas casas de cambio y créditos, en medio de una crisis económica que sacude a la isla desde hace seis años

La dictadura cubana aspira a recuperar su sistema bancario con reformas en el sector

Las fallas en las transferencias bancarias agravan las restricciones de pago en la economía digital de Cuba

Los problemas de conectividad, los apagones y la escasez de efectivo dificultan compras y cobros en pequeños comercios, donde una operación depende de la acreditación del saldo, los mensajes de confirmación y el acceso estable al sistema

Las fallas en las transferencias bancarias agravan las restricciones de pago en la economía digital de Cuba

Uruguay y la misión médica cubana: qué cubren los USD 250,000 anuales y cuál es la polémica con EE.UU.

Una explicación del Banco de Previsión Social reavivó el debate tras una advertencia vinculada a Washington y a eventuales repercusiones en apoyo extranjero, con la Cancillería en el centro de las consultas

Uruguay y la misión médica cubana: qué cubren los USD 250,000 anuales y cuál es la polémica con EE.UU.

TECNO

Paramount ya tiene fecha para negociar su fusión con Warner Bros

Paramount ya tiene fecha para negociar su fusión con Warner Bros

Anthropic llega a los bancos con la IA Claude: ahora los asesores financieros tendrán un asistente para atender a las personas

Sin cables ni electricidad: esta computadora solo usa ADN y calor para hacer cálculos

Códigos de Free Fire para hoy miércoles 16 de septiembre de 2026: diamantes, oro y skins gratis

“Estamos quedándonos sin tiempo para evitar este desenlace”, exempleado de DeepMind sobre las posibles consecuencias negativas de la IA

ENTRETENIMIENTO

Robbie Williams aseguró que la moda es su nueva adicción: “Es más saludable y no me mete en problemas con mi esposa”

Robbie Williams aseguró que la moda es su nueva adicción: “Es más saludable y no me mete en problemas con mi esposa”

Hana Kuraki, actriz de cine para adultos, había denunciado a su expareja antes de morir: los detalles del caso

Por primera vez en 97 años, una película producida por el Vaticano buscará una nominación en los Oscar

Nuevo tráiler de “Amanecer en la cosecha” presenta el brutal pasado de Haymitch en los Juegos del Hambre

Hayden Panettiere: su representante responde a la versión que apunta a una pastilla con fentanilo

MUNDO

Cómo el humo de los incendios podría estar reescribiendo el equilibrio de los ecosistemas

Cómo el humo de los incendios podría estar reescribiendo el equilibrio de los ecosistemas

Identifican cómo un contaminante hormonal puede alterar el comportamiento reproductivo de los peces

Cómo las decisiones humanas de manejo y crianza moldean la personalidad de los caballos

Bielorrusia liberó a 25 presos políticos tras un acuerdo con Estados Unidos

En Alemania, un pez que llevaba un siglo sin ser visto reaparece en un río y devuelve la esperanza a los expertos